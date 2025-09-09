Marta, madre de dos hijos, critica la conciliación familiar en España: "Está rota. Adiós a los días de maternidad"

A pesar de no existir un estudio exhaustivo de los problemas a los que se enfrentan muchos hogares españoles ante la conciliación familiar, según unos datos publicados en 2018, un 73% de los empleados tiene dificultades para compaginar su vida personal y laboral.

Ante esta situación, el testimonio de Marta Huidobro (@martshui), madre de dos hijos, profesora de música y creadora de contenido sobre maternidad en TikTok, ha encendido las redes sociales con uno de sus últimos vídeos publicados.

"Ya está. Se acabaron los días de maternidad, los de lactancia, las vacaciones no disfrutadas... Mi bebé tan solo tiene cinco meses", comenzaba diciendo, indignada, ante una situación que viven miles de familias en España.

La creadora de contenido, relata con crudeza la encrucijada a la que se enfrenta. "Según el sistema, ahora mismo debería ir a la escuela infantil. Pero no, yo no me quiero separar de él aún. He decidido cogerme una excedencia hasta que cumpla el año".

Pero la indignación de Marta tan solo es el reflejo de la frustración de miles de familias que no encuentran el apoyo que necesitan. Su testimonio, viralizado en redes, ha puesto voz a una realidad incómoda: "la conciliación en España está rota".

La maternidad como 'privilegio'

El permiso por nacimiento y cuidado del menor en España se amplió recientemente a 19 semanas para cada progenitor, con carácter retroactivo desde agosto de 2024. Sin embargo, para muchas familias, esta medida sigue siendo insuficiente.

Marta lo explica con claridad: "Quedarte en casa cuidando de tu bebé también es un trabajo. También es importante. También suma", pero también tiene claro que es una "opción que no todas las familias se pueden permitir".

"En este país, la conciliación está completamente rota. Es un privilegio cuando debería ser un derecho", comenta indignada en el vídeo. Pero no es un caso aislado.

Según la encuesta Sin madres no hay futuro, elaborada por la Asociación Yo No Renuncio del Club de Malasmadres, el 87% de las mujeres reconoce haber renunciado a algún aspecto de su trayectoria laboral al ser madre, ya sea por salud mental o por "no poder llegar a todo".

Cifras que evidencian el problema

Los datos respaldan esta sensación de abandono. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 37,8% de las personas con hijos ha tenido que modificar su jornada o reducir horas para poder conciliar.

Por no hablar de una brecha de género más que evidente: 7 de cada 10 mujeres encuentran impedimentos para compatibilizar trabajo y crianza, frente a menos de la mitad de los hombres.

Otro estudio elaborado por Edenred concluye que 6 de cada 10 padres y madres tienen dificultades reales para compaginar vida laboral y familiar. Y la percepción mayoritaria es clara: las empresas no ofrecen las facilidades necesarias.

La 'suerte' de poder elegir

Marta insiste en que no busca juzgar a quienes optan por la escuela infantil a los pocos meses: "Cuidado, no se trata de juzgar a las familias que llevan a sus bebés a las escuelas infantiles", media ante las posibles personas que puedan sentirse ofendidas.

"Cada familia elige la opción que mejor le conviene. Las opciones que se tienen que dar deberían ser posibles, realistas y sostenibles para todas las familias. Yo he elegido quedarme en casa con mi bebé, aun renunciando a muchas cosas".

El problema, advierte, es que no todas las familias tienen esas opciones. Y mientras la conciliación sea un "privilegio" de unas pocas, España seguirá a la cola de Europa en igualdad real.

Expertos en educación y psicología coinciden en que esta falta de apoyo a las familias no solo afecta a las madres, sino también al bienestar de los niños. Pero, lo que es claro, es que España sigue teniendo una asignatura pendiente con la conciliación.