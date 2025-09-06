El ejercicio que hace todos los días Ana Belén, 74 años: "Por eso usa la misma talla que cuando la conocí"

Este año ha cumplido 74 años, pero todavía hay quien duda de que esa edad le corresponda. Ana Belén es uno de los iconos más queridos en España y, aunque ella reniegue de esa definición, solo hay que prestar atención a su increíble carrera artística para saber que es todo un acierto.

Ana Belén no es solo una figura fundamental en la cultura española por su extensa y versátil carrera en música, cine y teatro, sino también una musa y referente de estilo. Y por ello, son muchas las veces que se ha intentado averiguar su secreto de juventud.

Con más de 60 años de carrera artística, la cantante madrileña puede presumir de seguir tan estupenda como siempre. Según comentó en una entrevista para Consejos de tu farmacéutica, ella no hace dietas, pero sí que realiza ejercicios como el pilates o clases con una profesora de baile.

Los beneficios del pilates

El paso del tiempo influye igual en todas las personas del mundo. A partir de los 60 años, el cuerpo experimenta cambios como la pérdida de masa muscular y ósea, la disminución de la elasticidad de la piel (que se vuelve más fina, seca y arrugada) y una ralentización del metabolismo.

La forma más sencilla de mitigar estos cambios es el ejercicio físico. Según un estudio publicado por la National Library of Medicine, realizar Pilates de forma continuada aporta muchos beneficios a mujeres de más de 60 años.

Durante la menopausia, los cambios ya mencionados se intensifican y en esta etapa, las mujeres pueden experimentar un aumento de peso debido a la acumulación de grasa corporal y un cambio hormonal muy brusco hace que se acelere la pérdida de masa muscular y de masa ósea.

De acuerdo con la investigación ya citada, el pilates consiguió un aumento significativo en la fuerza y la velocidad de marcha después de 12 semanas en mujeres posmeopáusicas de 60 años o más.

El pilates se diferencia de otro tipo de ejercicios en que este se focaliza en la calidad de los movimientos y no en repetirlos hasta el agotamiento. Estas clases no tienen un impacto articular y no requieren de mucho material para realizarlas.

"El pilates tiene casi 100 años y sus raíces están en la curación y la rehabilitación", explica McLachlan. Se centra en la alineación de la columna vertebral y los pequeños músculos que apoyan el sistema musculoesquelético, promoviendo una postura adecuada y reduciendo el riesgo de lesiones.

Gracias al fortalecimiento específico del core (musculatura del tronco) y la musculatura de las piernas, podemos lograr disminuir el riesgo de caídas en personas mayores.

Abby McLachlan, instructora de pilates, afirma que este ejercicio puede "transformar completamente tu cuerpo" en tan solo unos meses.

Según explica, no solo fortalece los músculos y mejora la flexibilidad, sino que también proporciona beneficios antienvejecimiento y protege las articulaciones, lo que lo convierte en una opción ideal para cualquier edad y nivel de condición física.

Además, de acuerdo con la experta, no es necesario practicar durante años para notar cambios. "Te sentirás mejor en 10 sesiones, te verás mejor en 20 y tendrás un cuerpo completamente nuevo en 30 sesiones", asegura.

Es precisamente esta accesibilidad y la facilidad de poder realizarlo en casa lo que hace que muchas mujeres, como Ana Belén, lo elijan como ejercicio diario.