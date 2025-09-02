Publicada

Adiós a las vacaciones y vuelta a la normalidad. Esta premisa que se repite cada septiembre no tiene por qué ser ningún drama, se puede (y se debe) afrontar como una oportunidad de empezar una nueva etapa con brío, pilas recargadas… y algunas compras que sirvan para renovarnos.

Esto vale para todas y para todos los escenarios posibles: vuelta al cole, a la oficina o al gimnasio. Y hablando de ponerse en forma, es un hecho que septiembre se presenta como uno de los meses junto a enero donde el número de personas que se apuntan a los centros deportivos aumenta de manera llamativa, hasta un 30%. Siempre es bueno afrontar retos o avanzar en los que ya habíamos empezado.

Para motivarse, nada mejor que ir de shopping. En Miravia, el marketplace más completo de artículos de moda, belleza, salud, hogar o jardín, puedes encontrar todo lo que necesitas para tu rutina de entrenamiento, desde unas mancuernas, hasta una mochila, pasando por unas mancuernas o una cinta de correr para entrenar en casa.

No solo eso, también productos que te permitirán estar perfecta tras el ejercicio y disfrutar de citas aftergym. El neceser requiere de básicos como una BB Cream o un champú para dejar el pelo impecable. Todo suma en la operación ponerse en forma.

Elegir productos adecuados y de calidad, a buen precio, forma parte del atractivo y el éxito de la rentrée y las compras online experimentan un auge en esta época. Recurrir a una plataforma como Miravia te permitirá de manera cómoda, rápida y sencilla encontrar lo que deseas entre un catálogo muy completo. Te facilitamos la tarea, seleccionando todo lo que necesitas. ¿Lista para añadir a la cesta de compra?

  • 1 de 10

    Mancuernas

    Tanto para las que van al gimnasio y quieren reforzar el entrenamiento en casa como las que prefieren hacer ejercicio en su salón, estas pesas de UNYCOS resultan perfectas. De uno a 10 kilos y realizadas en neopreno, son ergonómicas y antideslizantes.

    Son aptas para fortalecer y tonificar músculos de forma segura y duradera. Puedes elegir la tonalidad que prefieras entre las cinco disponibles, por tan solo 10,90 euros el pack de dos.
  • 2 de 10

    Deportivas

    La vuelta al gimnasio pide estrenar zapatillas y este modelo Skechers en blanco resulta perfecto. Tiene media suela ligera y flexible, con absorción de impacto y  tracción. Además, su plantilla Skechers Memory Foam™ las hace muy cómodas. A la venta por 42 euros.
  • 3 de 10

    Cinta de correr

    Si eres de las que prefieren entrenar en casa, esta máquina plegable es ideal. Ocupa muy poco, así que la puedes guardar en cualquier sitio. La FITFIU Fitness MC-160 está equipada con un motor de 1500 W que permite alcanzar velocidades de hasta 14 km/h, ideal tanto para caminar como para correr.

    Su estructura robusta y superficie de carrera de 40x102 cm garantizan una zancada cómoda y segura, incluso en sesiones exigentes. Además, su diseño admite usuarios de hasta 120 kg, ofreciendo estabilidad y confianza durante el ejercicio.

    Cuenta con 12 programas interactivos, altavoces con Bluetooth incorporados y soporte para móvil y tablet. Su precio es 219,99 euros.
  • 4 de 10

    Esterilla

    Apta para yoga, pilates y fitness, se trata de una colchoneta antideslizante de alta densidad hipoalergénica. Ofrece amortiguación superior para todo tipo de ejercicio.

    Ligera, portátil y fácil de limpiar, es perfecta tanto si haces ejercicio en casa, como si das clases en un centro. La esterilla UNYCOS no pesa y está disponible en varios colores. A la venta en Miravia por 1,50 euros.
  • 5 de 10

    Airpods

    ¿Quién no escucha música mientras hace deporte? Sin duda los cascos inalámbricos como estos de Apple de segunda generación con un imprescindible. Ofrece aislamiento de ruido es resistente al agua y tienen control de volumen.

    Además, incorpora caja para guardarlos y cable para la carga. Su precio es de 195,99 euros.
  • 6 de 10

    Mochila

    La mítica marca North Face ofrece este diseño clásico, pero muy funcional en color negro para poder llevar todo lo necesario y hacer deporte de manera cómoda. Con varios bolsillos de almacenamiento y un portabotellas lateral, cuenta con un cinturón lumbar y la correa para el esternón por si vas muy cargada.

    Además, el panel trasero acolchado de malla transpirable y las correas de espuma garantizan el máximo confort. La usarás hasta para ir de viaje por su capacidad de 29 litros y su durabilidad.  Su precio en Miravia: 100,57 euros.
  • 7 de 10

    Reloj inteligente

    Otro indispensable es el CMF Watch Pro 2 Versión Global CMF by Nothing. Algunas de sus características principales son: pantalla AMOLED, 11 días de duración de la batería, llamadas por Bluetooth con reducción de ruido por IA y monitores de frecuencia cardíaca, sueño, estrés, etc.

    Para el ejercicio resulta muy útil, pues recoge los datos de tu forma física, dispone de un algoritmo inteligente de movimiento, un multisistema de posicionamiento y 120 modos de deporte. Su precio es de 44,99 euros.
  • 8 de 10

    Juego de toallas

    Un set que siempre ha de ir en la bolsa del gimnasio, ya sea para usar en las salas de los centros deportivos o luego en las duchas.

    Estas de Scalpers Home, están confeccionadas en algodón con el nombre de la marca y en tres tamaños diferentes, de menor a mayor. Puedes elegir entre distintos colores. A la venta por 36,99 euros.
  • 9 de 10

    Champú

    Su fórmula reconstruye y fortalece el cabello, aportando brillo y sedosidad y previniendo la rotura. El champú Resistance de Kérastase potenciará la belleza y la fuerza de tu pelo. Su precio es de 19,79 euros.
  • 10 de 10

    BB Cream

    Una vez terminada la sesión deportiva y pasado por la ducha, toca hidratar el rostro aportándolo un toque de color. La Garnier SkinActive BB Cream Matificante en tono claro es idónea para pieles mixtas y grasas. Formulada con extracto de aloe vera y pigmentos minerales, hidrata, unifica, corrige e Ilumina piel. Un toque mágico para el rostro que cuesta 10,40 euros.