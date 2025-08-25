Virginia, 36 años: "Tengo canas desde los 15 años y este fue el verdadero motivo por el que aparecieron"

Las canas son, por naturaleza, la señal más evidente de envejecimiento. Más allá de las arrugas, estos mechones blancos son la manifestación de que la melanina, el pigmento que da color al cabello, ha disminuido con la edad.

Sin embargo, la realidad es que las canas no siempre se deben al envejecimiento. Si bien la disminución de la melanina es parte del proceso natural, son muchas las personas que viven este proceso mucho antes de tiempo. ¿El motivo? La genética.

Así lo ha contado Virginia Pérez al programa Y Ahora Sonsoles, la joven española tiene canas desde los 15 años y, ahora, con 36, tiene el pelo completamente gris porque ha decidido abrazar su genética y desistir de las peluquerías.

El motivo genético detrás de las canas

La genética desempeña un papel esencial en las canas, algo que se puede ver claramente a través de los patrones familiares: si tus padres o abuelos tuvieron canas a temprana edad, es probable que tú las presentes de forma prematura.

Es, precisamente, lo que le ocurrió a Virginia. "Mi padre ya tenía canas desde los 17 años", cuenta, "y yo a los 15 ya empecé a teñirme de negro. Al principio no tenía tanta cantidad, pero llegó un momento que tenía que teñirme cada 15 días".

Son muchos los estudios que han investigado al respecto. Según un informe científico publicado por la revista Nature, existe cierta predisposición genética de las poblaciones europeas que podría hacer que las canas aparecieran más temprano que en otras regiones.

Fruto de esta investigación, los científicos pudieron concluir que elgen IRF4 es el responsable de las canas, ya que está involucrado en la producción y almacenamiento de melanina, el pigmento que da color al cabello.

Una alteración en este gen afecta la capacidad de los folículos pilosos para producir suficiente melanina, lo que resulta en la ausencia de este pigmento en el cabello y su consecuente encanecimiento.

Esto podría explicar por qué muchas personas tienen canas en la adolescencia; sin embargo, es un proceso muy difícil de aceptar, explica Virginia, sobre todo cuando ella tomó la decisión de dejar de teñirse.

"Para mí fue devastador completamente. Me veían como la pobrecita, tan joven, con tantas canas, qué vas a hacer para poder taparlas… para mí en ese momento fue una maldición completamente", apunta.

Los tintes fueron una gran solución para ella durante diez años; sin embargo, comenzó a observar como tanto químico le terminó dañando el cabello. "Empecé a notar como se desgastaba mi cuero cabelludo y cómo cada vez lo tenía más pobre".

Fue entonces, a los 25 años, cuando decidió hacer la transición. "Para ese entonces", explica, "no había ninguna tendencia como ahora". Actualmente, hasta la reina Letizia luce su cabello natural.

De acuerdo con la joven, la transición hacia su cabello completamente gris fue un proceso difícil, ya que más allá de un cambio físico "es un proceso mental". Según explica, "vas en contra de la sociedad, notas miradas...".

Sin embargo, actualmente y a pesar de lucir un cabello completamente canoso, le echan incluso menos años de los que tiene. Su cabello está sano y natural.