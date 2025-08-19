Qué son las parejas LAT, el modelo de relación que sigue Norma Duval con su marido: "Es la clave de mi matrimonio"

Norma Duval es el icono del espectáculo español por excelencia desde los años 70. La presentadora y vedette española ha sido objeto de atención mediática desde que saltó a la fama; sin embargo, en los últimos tiempos ha optado por mantener su intimidad más protegida.

Lo poco que sabemos de ella es que a sus 69 años, Duval ha sido abuela por tercera vez, continúa activa en el ámbito profesional y mantiene su relación más sana y duradera, el empresario Matthias Kühn, desde hace más de 20 años.

Pese a que tuvieron una relación intermitente a lo largo del tiempo, ahora la presentadora ha confesado estar mejor que nunca junto a él y, en cierta forma, puede ser debido al modelo de vida que llevan. Según ha explicado la vedette en varias ocasiones, viven separados o, lo que hoy día se conoce como una relación LAT.

Qué son las relaciones LAT

Las parejas LAT o, por su traducción en español, 'vivir juntos, pero separados', se refiere a aquellas personas que tienen una relación íntima, pero eligen vivir en lugares diferentes.

Algunas eligen vivir en el mismo edificio, otras en la misma calle o en casas cercanas, y hay quienes prefieren no imponer esa proximidad en sus domicilios.

En el caso de Norma Duval, la presentadora española vive en su domicilio de Madrid y su pareja, Matthias Kühn, en uno de los cantones de Suiza.

Debido a esta distancia, ambos pasan largas temporadas separados, aunque suelen verse a menudo en sus viajes y, lejos de ser un inconveniente, la propia Duval lo califica como "la clave de su éxito".

En octubre de 2024, la vedette declaró a Europa Press que el secreto de la duración de su matrimonio era que "ambos viajaban mucho".

"Él está siempre fuera y yo soy la que voy a verlo porque él está en Suiza", comentaba Norma Duval. De acuerdo con sus palabras, es algo que "prefiere", ya que ella elige cuando le viene bien verle.

Para la española, "darse un espacio con tu pareja es algo vital para mantener viva la relación sentimental" y la distancia provoca que se vean con más ilusión.

Aunque parezca sorprendente, este concepto es algo que hemos visto durante mucho tiempo, pero de forma contraria, es decir, aquellas parejas que están separadas, pero viven juntas (LTA).

Sin embargo, la gran diferencia es que mientras a estas últimas les gustaría no convivir —de forma general—, las parejas LAT creen que estar en casas separadas es la clave de su éxito.

En España, se calcula que mantienen una relación LAT alrededor del 8% de las parejas y deciden hacerlo por varias razones, financieras, personales o ambas, pero cada vez más intencionales.