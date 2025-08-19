Una joven española que limpia hogares en Suiza no se corta con su salario: "Gano más que un ingeniero en España"

No es la primera vez que se abre debate en torno a la brecha salarial existente entre los diferentes países europeos. Según datos publicados recientemente por Dineo Crédito, el salario medio anual en la Unión Europea es de 37.863 euros, sin embargo, España se sitúa 5.200 euros por debajo del resto de países.

Un vídeo publicado hace unas semanas en la red social TikTok reavivaba la llama. Ana Marina Lasso, una joven española que trabaja como limpiadora en Suiza, declaraba sin tapujos que cobraba más limpiando casas en Suiza que un ingeniero medio en España.

Esta declaración, que ya acumula miles de visualizaciones, ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda para muchos: los trabajos no cualificados en algunos países europeos superan en ingresos a profesiones altamente cualificadas en España.

En poco más de un minuto, Ana Marina cuenta lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir. Sin adornos y con una naturalidad que engancha, explica que su trabajo no requiere experiencia previa ni hablar el idioma local, y aun así le permite tener un nivel de vida envidiable.

"Cuando llegamos a Suiza sin saber alemán, solemos empezar en trabajos como la limpieza, la hostelería o la construcción", comenta. Su confesión aparece en un momento en el que miles de jóvenes españoles se plantean emigrar ante la precariedad laboral y los bajos sueldos en su propio país. El contraste de cifras es lo que más ha sorprendido a los usuarios.

¿Cuánto gana una limpiadora en Suiza?

La cifra que Ana Marina comparte en el vídeo ha dejado a más de uno con la boca abierta. La joven gana 28 francos suizos por hora (unos 30 euros). En un servicio de cuatro horas, como el que relata en la grabación, se lleva 112 francos (aproximadamente 120 euros).

En España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el salario medio de un ingeniero ronda los 28.000 euros brutos anuales, lo que equivale a menos de 15 euros por hora en muchos casos. "En una sola jornada de limpieza aquí gano lo mismo que un día entero de trabajo de un profesional cualificado en España", señala.

Lo más impactante es que lo cuenta sin presunción, sino con la naturalidad de alguien que ha encontrado un empleo estable y que disfruta de su rutina: "Me pongo mi podcast, mi musiquita y limpio tranquilamente una casa preciosa. Es un trabajo chill".

La diferencia salarial entre países

El testimonio de Ana Marina ilustra una de las paradojas más visibles del mercado laboral europeo. Un empleo considerado "no cualificado" en España se paga como un trabajo altamente especializado en Suiza.

Allí, incluso puestos no cualificados suelen ofrecer salarios dignos, contratos estables y condiciones que facilitan el ahorro. Este contraste no solo se da en la limpieza. Otros sectores como la hostelería o la logística en Suiza, Alemania o Noruega también pagan muy por encima de la media española, atrayendo cada año a miles de trabajadores de nuestro país.

Sin embargo, aunque los sueldos en Suiza son muy atractivos, el coste de vida también es considerablemente más alto. El alquiler, la alimentación o el transporte pueden triplicar los precios españoles. Sin embargo, para muchos emigrantes, el balance sigue siendo positivo.

"Es cierto que aquí todo cuesta más, pero la diferencia es que, después de pagar gastos, aún me sobra para ahorrar. En España, con mi sueldo anterior, a veces no llegaba a fin de mes", explica. Además, destaca que el acceso a este tipo de trabajos es rápido: "No necesitas un currículum perfecto, ni experiencia previa, ni siquiera hablar alemán al principio. Lo importante es trabajar bien y cumplir con el cliente".

La fuga de talentos española

Casos como el de Ana Marina reavivan el interés por buscar oportunidades fuera. Según datos de Eurostat, más de 100.000 españoles residen actualmente en Suiza, y la tendencia sigue al alza.

Muchos de ellos, al igual que Ana, comienzan en empleos no cualificados para luego formarse y acceder a puestos mejor remunerados. Otros deciden quedarse en trabajos como la limpieza porque el sueldo, la estabilidad y el equilibrio personal son más que suficientes.

Lejos de sentirse infravalorada por dedicarse a la limpieza, Ana reivindica la dignidad de su oficio. "Me gusta limpiar, no me parece difícil y me da para vivir bien. No entiendo por qué tendría que avergonzarme", afirma.