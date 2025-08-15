Del verano más castizo en Madrid a salidas de lujo en alta mar en Marbella: los planes de Magas de la semana

Un grupo de amigas disfrutando de una tarde en la playa. iStock

Agosto tiene tres sílabas, pero conforme sus días van pasando, el nombre del mes parece que se alarga, quizás derretido por el calor.

Sin embargo, las ganas por hacer planes siguen presentes, al margen de estar de vacaciones o no, y desde Magas, una semana más, hemos hecho una selección de aquellos que nos resultan más atractivos para seguir exprimiendo la época estival más allá de disfrutar de las bondades del aire acondicionado.

Madrid en esencia

Del 14 al 17 de agosto la ciudad vive una de sus fiestas tradicionales más esperadas del año y más castizas, la Verbena de La Paloma, una celebración icónica que se encuentra presente en el imaginario colectivo gracias a las múltiples referencias y guiños que hay hacia ella en las producciones de la cultura pop.

Además de la procesión de la Virgen, que sale el día 15 de la iglesia de nombre homónimo y se pasea por calles adornadas con mantones, las actividades que giran en torno a esta festividad son múltiples. Por ejemplo, hay un ciclo de conciertos gratuitos de la mano de Antonio Carmona, Vicco y Café Quijano.

Evidentemente, no faltan los concursos de chotis, donde todos aquellos que se animen podrán demostrar sus habilidades con este baile tradicional madrileño.

¿Dónde? En los alrededores de la Calle de la Paloma, en el distrito Centro, 28005, Madrid.

Estés donde estés

El día 14 llega a los cines un plan que podrás disfrutar al margen de la ubicación en la que te encuentres, ya sea habitando las solitarias calles de la ciudad en verano o en alguna localización de costa que haga la vida un pelín más amable.

Este próximo jueves, en vísperas del puente de agosto, la comedia romántica Materialistas se apodera de las salas. La cinta, filmada por la directora de Vidas Pasadas, Celine Song, la protagonizan Dakota Johnson, Pedro Pascal, una de las estrellas más rutilantes del panorama hollywoodiense actual, y Chris Evans.

Sin destripar la propuesta, podemos contarte que Lucy es una matchmaker, es decir, una suerte de celestina, que vive en Nueva York y que trabaja con diferentes solteros para dar con la pareja perfecta para estos.

No obstante, su mundo comienza a tambalearse cuando se ve envuelta en un triángulo amoroso con Harry, un financiero multimillonario, y su exnovio John, un actor al que no le va demasiado bien.

¿Dónde? En tu sala de cine de confianza.

Semana Grande

San Sebastián celebra hasta el día 16 su Semana Grande, conocida como Aste Nagusia. Esta incluye en su programa 387 actividades, de índole cultural, gastronómica y deportiva, que se dan en 34 espacios diferentes.

Entre las propuestas, destaca la música, con actuaciones que comenzaron el 9 de agosto y que terminarán el sábado. Este viernes festivo, el grupo Marlon se subirá al escenario, y el día siguiente, como guinda del pastel, la cantante Leire Martínez será la encargada de ponerle el broche de oro a estas jornadas de la ciudad donostiarra.

¿Dónde? En la ciudad de San Sebastián.

Alta mar

Hace unos años el actor Brays Efe se hizo viral gracias a un famoso vídeo en el que clamaba al cielo eso de "¿por qué todas tenéis barco?". El intérprete hizo entonces una mofa de aquello que se encontraba en la temporada de verano en su feed de Instagram, donde veía cómo todo el mundo estaba viviendo su mejor vida a bordo de yates, veleros y catamaranes.

Para las que quieran vivir algo similar y disfrutar de una jornada en alta mar, la opción de alquilar un bote es lo más. La empresa Marbella Boat Charter - Lovit, que opera en este rincón de la Costa del Sol, ofrece este tipo de experiencias, tours privados.

¿Dónde? Puerto Banús, Marbella.

Espectáculo natural

En estos días resulta más apetecible que nunca la idea de contemplar el cielo por las noches, pues llega el momento de la lluvia de perseidas, cuando cae un reguero de estrellas fugaces que esperan mimetizarse con los deseos de aquellos que están a su espera.

Aunque el punto álgido para observar este fenómeno se sitúa entre los días 11 y 13 de este mes, lo cierto es que se comienza a dar a mediados de julio y se extiende, de forma más o menos notable, hasta el 24 de agosto.

Un cielo plagado de estrellas. Foto de Michał Mancewicz en Unsplash

Para observarlas en su máximo esplendor, lo mejor es alejarse de las ciudades y su contaminación lumínica, optando por hacer una escapada al campo, a algunos pueblos en zonas de sierra o a áreas más aisladas de playa.

¿Dónde? En todo el territorio español.

Entre olivos

Volviendo a la capital, y en concreto en Chamartín, se puede disfrutar hasta el 30 de agosto y de viernes a sábado de música clásica entre olivos. El espacio en cuestión se llama Olivar de Castillejos, que organiza estas actividades en colaboración con Estrella Damm. Por supuesto, todo va acompañado de la pertinente propuesta gastronómica.

El acceso al recinto se da por orden de llegada, es decir, no existe la posibilidad de comprar tickets con antelación. Estos tienen un precio de 20 euros, cantidad que se emplea como donativo de cara a fomentar y apoyar las interpretaciones de cámara al aire libre.

¿Dónde? Calle de Menéndez Pidal, 3 bis, distrito de Chamartín, 28036, Madrid.

Desconexión

Puede que ya hayas vuelto de vacaciones o que aún ni siquiera sepas a qué saben, así que quizás te interese tener en mente un plan que te lleve a desconectar, aunque no abandones la ciudad.

En este caso, el lugar de interés se encuentra en Barcelona, donde en pleno Paseo de Gracia está ubicado el Hotel Mandarin Oriental.

Entre el lujoso catálogo de este alojamiento, está The Spa, una zona destinada al bienestar de la forma más exquisita posible. Un remanso de paz que, al menos durante un tiempo, permite de verdad alejarse de la rutina y de las preocupaciones del día a día.

¿Dónde? Paseo de Gracia, 38-40, Barcelona, 08007, España.