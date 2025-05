Elizabeth Clapés, psicóloga: "Los manipuladores nunca se conforman: cuando hagas X, te pedirán Z y luego J"

El bienestar físico y emocional es uno de los principales objetivos vitales de cualquier persona, pero como sucede con el propio organismo, a medida que pasa el tiempo, el cerebro sufre las consecuencias. Esto puede llevar a sentir dolor, agotamiento, ansiedad, nervios y otras afecciones, y esto no hace más que hacernos ver la importancia de que el cuerpo debe estar limpio por dentro y por fuera, pero también hay que prestar atención a la mente.

Uno de los puntos en los que hay que hacer mayor hincapié es en la toxicidad de terceras personas, tal y como recalca la psicóloga, Elizabeth Clapés, quien comparte habitualmente reflexiones acerca de este asunto. En esta ocasión, en el podcast Tal y como somos, que presenta junto a la psicóloga Alicia González, reflexiona acerca de cómo podrían llegar a moldearnos otras personas a su gusto.

En este sentido, Clapés destaca que, si una persona nos trata "feo" y es mala con nosotros, nos aprueba, significa que tenemos algo especial, porque era una persona difícil de convencer y, por tanto, difícil que nos pudiese aprobar.

Sin embargo, reflexiona asegurando que el gran problema con este tipo de personas es que son cambiantes y que seguramente no están esperando a que "tú hagas X para aprobarte o para validarte", sino que "cuando hagas X, te pedirán Z, y cuando tú vayas a hacer Z, para ellas no será suficiente porque querrán J".

El motivo de que este tipo de personas actúen de esta manera tiene que ver con el hecho de que se sienten cómodas viendo cómo los demás se esfuerzan de sobremanera en ser validados por ella, insistió Elizabeth Clapés.

Todos somos vulnerables a una manipulación

En la misma línea que la psicóloga Clapés se ha pronunciado Claudia Nicolasa, autora del libro Es manipulación y no lo sabes, que salió a la venta el pasado 9 de abril. La psicóloga fue invitada al podcast Animales Humanos, donde quiso dejar claro que "todos somos vulnerables a una manipulación".

A su juicio, aquellas personas que creen que no les pueden engañar y que no les pueden manipular corren más riesgo de serlo. Esto se debe a que se está confiado y no se detectan las señales, teniendo la falsa creencia de que se es inmune y es imposible que esto les suceda. También recalcó que los narcisistas son manipuladores, pero al mismo tiempo son muy manipulables porque tienen mucha necesidad de ser admitidos, reconocidos y halagados.

Esto los lleva a que exista una gran competitividad impulsiva e irracional, que es lo que precisamente provoca que sean muy manipulables. Además, también tener una baja autoestima hace que se sea más vulnerable a este tipo de situaciones.

Cómo detectar si alguien te manipula

La manipulación psicológica es un fenómeno habitual que se da en muchas relaciones en las que se da un desequilibrio de poder, y no solo dentro de una pareja sentimental, sino que se puede dar con familiares, amigos o incluso en otros ámbitos. Por este motivo, es imprescindible poder identificar las señales para actuar en consecuencia.

Antes de hablar de estas señales tenemos que tener clara la diferencia entre manipular e influenciar, que son dos acciones diferentes, aunque la distinción entre ambas es una línea muy fina y que viene marcada por el respeto y la responsabilidad, si bien en ambos casos se busca conseguir un cambio en la persona con la que se interactúa.

Lo que varía entre ambas es la intención, ya que influir tiene una connotación positiva y manipular una negativa. Para entenderlo bien, se influye sobre una persona cuando se cree que algo es bueno para esa persona, mientras que se manipula cuando se sabe que lo que se está indicando es bueno para uno mismo y no para esa persona.

Se puede influir en una persona sin pretenderlo, pero la manipulación es intencional e implica abuso de poder, ya que el manipulador suele recurrir a distintas artimañas como el chantaje o la mentira para tratar de modificar el comportamiento de la otra persona, haciéndole así desear algo que realmente no busca ni quiere. De alguna forma, la manipulación siempre lleva implícita una amenaza, como destaca Julio Herrero Lozano, médico, psicoterapeuta y psiquiatra.

Hay algunas señales que pueden indicarnos que una persona está tratando de manipularnos y que son evidentes, siendo algunas de las principales las siguientes:

No responder con claridad a las preguntas que le realizas, haciendo que te mantengas en vilo por la ambigüedad que maneja a la hora de responder.

Recurre al castigo emocional, retirando el afecto o dejándote de hablarte, además de mantenerse distante para así generar en ti un impacto emocional.

En muchas ocasiones recurre a la descalificación e incluso trata de hacerte creer que tienes dudas acerca de tu salud mental.

No habla de lo evidente y no reconoce lo que está haciendo, aunque pueda haber conductas confusas.

Te hace sentir culpable y logra que sus necesidades queden por delante de las tuyas.

Ante este tipo de situaciones, es necesario saber cómo protegerse de la manipulación psicológica y neutralizar al manipulador, partiendo por la necesidad de tener presentes los derechos fundamentales y el ser capaz de decir "no" con firmeza, no cediendo a hacer cosas con las que uno no se siente cómodo.

Asimismo, hay que evitar el mecanismo de autoinculpación y usar el tiempo a favor, sin aceptar que otra persona pueda ejercer presión y que fuerce a tomar una respuesta inmediata.