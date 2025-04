Adiós al desorden de ropa en el armario: la opción de Primark que convierte tu cama en un 'canapé' por solo 5 euros

El armario es el principal recurso para organizar nuestra habitación. A pesar de ser un mueble dedicado a guardar la ropa, la realidad es que, sin apenas darnos cuenta, se convierte en una especie de trastero: guardamos complementos, ropa interior, objetos que están por en medio e, incluso, algún que otro calzado.

Es una realidad: todo lo que no se ve, no está desorganizado. Sin embargo, esto puede ocasionar un serio problema que se genera progresivamente: el desorden. Sin ni siquiera darnos cuenta, acumulamos todas esas prendas y accesorios hasta que se convierte en un pozo sin fondo, que no solo es incómodo a la vista, sino que nos hace más difícil todo.

Con el fin de no exprimir por encima de sus posibilidades todas las capacidades de nuestro armario, Primark ofrece en su catálogo un organizador que se puede esconder debajo de la cama. Por solo 5 euros, podemos convertirla en un 'canapé' y utilizar un espacio que rara vez es aprovechable.

El organizador de Primark por 5 euros

Cuando hablamos de un canapé o arcón abatible, nos referimos a un soporte para el colchón combinado con una gran capacidad de almacenamiento interna. En España son muy habituales y, además, muy aprovechados porque son un armario complementario de todo lo que no entra en el principal.

Sin embargo, si no tenemos la suerte de contar con un canapé, Primark ha lanzado una solución muy parecida. Una caja larga para debajo de la cama (con referencia 991126267706) para quienes buscan maximizar el espacio de almacenamiento en el hogar sin necesidad de invertir en muebles costosos.

Caja larga para debajo de la cama de Primark.

Con un precio de tan solo 5 euros, este accesorio transforma el espacio inutilizado bajo la cama en un área funcional para guardar ropa, textiles o cualquier otro objeto que necesite ser almacenado de manera ordenada y accesible, ya que cuenta con una cremallera doble y un asa superior que facilitan el manejo y acceso al contenido.

Fabricada con una mezcla de materiales que incluye un 80% de poliéster, 15% de lino y 5% de algodón, esta caja cuenta con una combinación de resistencia y ligereza. Su diseño plegable permite que, cuando no se esté utilizando, pueda guardarse fácilmente sin ocupar espacio adicional.

El modelo cuenta con un color gris neutro que lo hace compatible con diversos estilos de decoración, integrándose discretamente en cualquier ambiente.​ Además, cuenta con una gran versatilidad, ya que podemos desplazarlo fácilmente a cualquier lugar de la casa o, incluso, de viaje.

Al aprovechar el espacio bajo la cama, se libera espacio en armarios y estanterías, contribuyendo a un entorno más ordenado y funcional. La caja protege su contenido del polvo y la luz, ayudando a conservar en buen estado la ropa y otros textiles almacenados.​