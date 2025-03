De los tratamientos ALQVIMIA con vistas a Barcelona a la nueva boutique Le Labo: los planes Magas de la semana

Con borrascas amenazantes toda la semana, la agenda de planes de Magas se corona como una alternativa al divertimento y disfrute de los sentidos para escapar de los días más grises. Exposiciones exclusivas llenas de color inspiran el ánimo y los tratamientos de lujo en un spa con vistas a la Ciudad Condal relajan el sistema nervioso a la vez que devuelven la vitalidad a nuestro cuerpo.

Tras la pausa, un paseo hasta las nuevas aperturas en la urbe. Si te encuentras en Madrid, haz hueco en tu social y agitada vida para conocer un pop-up futurista en el que converge la IA y la humanidad. Si disfrutas de Barcelona, sumérgete en la perfumería de autor de la mano de Le Labo y su nueva boutique. Y si con tanto plan has abierto apetito, explora el universo gastronómico del restaurante inmersivo premiado con el prestigioso galardón The Best Digital Restaurant 2025: Sinestesia.

No olvides reservar un momento para mover tu cuerpo. A primera hora de la mañana, VIPS tiene una deliciosa propuesta que no podrás rechazar: clase de pilates gratuita acompañada de un desayuno artesano.

Spa con vistas

Los rituales de Alqvimia en Hotel Arts DR

La excelencia cosmética de ALQVIMIA, así como sus exclusivos protocolos de tratamientos faciales y corporales ya forman parte del spa urbano situado en la planta 43 del Hotel Arts de Barcelona. Las vistas de la ciudad y del Mediterráneo ofrecen lo necesario para dejarse mimar y disfrutar de una experiencia holística integral.

El spa, que además cuenta con hidroterapia, baño de vapor, sauna seca y fuente de hielo, brinda la posibilidad de probar el ritual Reina de Egipto. Un emblema de lujo que mezcla sales y barros del Mar Muerto con fragancias de incienso y mirra para desbloquear articulaciones, exfoliar la piel y liberar toxinas con su última envoltura en aceites esenciales. Además, el tratamiento incluye una limpieza facial profunda, con mascarilla de algas. Una ducha en suite y un masaje corporal con piedras calientes ponen final a la sesión de 90 minutos.

Dónde: Carrer de la Marina, 19-21, Ciutat Vella, 08005 Barcelona

Perfumes de autor

Fachada exterior de la nueva boutique de LE LABO en Barcelona DR

Barcelona ya tiene su propia boutique de Le Labo. Una nueva tienda inaugurada en el barrio del Eixample afianza las raíces de la maison en España. Ofreciendo su experiencia de laboratorio del perfume, el diseño rinde homenaje a la arquitectura local a través de elementos de artesanía cuidados al detalle, como su techo original restaurado y las obras de arte encargadas a medida.

Las creaciones de Le Labo se exhiben sobre muebles vintage y una pared de azulejos hechos a mano con un patrón floral, también pintado a mano. Los visitantes podrán explorar, además, la línea de cuidado corporal y sumergirse en el universo olfativo hecho a medida.

Dónde: Carrer del Rosselló, 226, Eixample, 08008 Barcelona

Café y pilates

VIPS organiza sesiones de pilates y desayuno DR

Un momento de autocuidado matutino que aúna la repostería artesanal, un buen café y movimiento del cuerpo. VIPS se alía a GONG Club para ofrecer este plan de manera gratuita al consumidor, de 9 a 10 los días: 26, 27 y 28 de marzo, y 3, 4, 7 y 8 de abril.

El lanzamiento de la nueva carta de desayunos Coffee & Bakery es la excusa perfecta para disfrutar, además, de esta activación con una clase de pilates ideada pensando en quienes buscan empezar su rutina creando hábitos de calidad. Durante una hora los participantes podrán disfrutar de una sesión guiada y finalizar degustando las creaciones VIPS.

Los cupos son limitados y la reserva, gratuita, a través de su web el jueves 20 de marzo.

Dónde: P.º del Gral. Martínez Campos, 24, Chamberí, 28010 Madrid

Arte colorista

'Aurora' de Lucía Be DR

La artista plástica conocida en redes sociales como Lucía Be presenta Aurora. Una muestra expuesta en Parker Art Gallery como parte del proyecto artístico Stayingvalencia junto a la cadena hotelera Room Mate Hotels.

La autora, con un don innato para contar historias desde un prisma muy personal y optimista, presenta poemas visuales donde experimenta en pequeño y gran formato a través del collage con materiales reutilizados. Retazos de historia familiar, de celebraciones y de dibujos espontáneos que llevan el amor de sus cuatro hijos.

Muestra su viaje con el acto de la creación desde sus primeros tiempos como artista. Una obra íntima y hermosa donde Lucía Be se desnuda y que podrás visitar de manera gratuita de lunes a domingo hasta el 9 de abril.

Dónde: C/ d'Espinosa, 13, Extramurs, 46008 València, Valencia

Pop-up futurista

Juno House, sede de Barcelona Meritxell Ribe

Juno House, el club fundado en Barcelona en 2022 por un equipo femenino intergeneracional e internacional, ha crecido hasta superar las 600 socias consolidando así su vocación de reunir mujeres referentes que crean conexiones valiosas. Del 25 al 28 de marzo, el Hotel Thompson acogerá el primer pop up en Madrid.

The Penthouse abordará temas como IA, deep tech, geopolítica, arte, moda y bienestar a través de cuidados encuentros. Desayunos con CEOs, charlas inspiradoras, cócteles de networking y experiencias de wellness conformarán la experiencia inmersiva en la filosofía de la comunidad con el fin de seguir impulsando las redes de apoyo entre líderes femeninas.

Las plazas son limitadas y puedes acceder a ellas a través de la web oficial de Juno House.

Dónde: Pl. del Carmen, Centro, 28013 Madrid

Gastronomía cinco sentidos

Sinestesia DR

Más que un restaurante convencional, Sinestesia ofrece una experiencia inmersiva y multisensorial que invita a los comensales a explorar la pregunta "¿a qué saben los colores?". En un espacio único, aromas, sonidos, texturas y sabores convergen para despertar los cinco sentidos, ofreciendo una propuesta inolvidable de la mano del chef Kiko Moya, galardonado con dos estrellas Michelin.

Ahora, el rompedor restaurante ha sido premiado con el The Best Digital Restaurant 2025, reconociendo la excelencia y su apuesta por la innovación tecnológica en la hostelería. Para la ocasión, un menú especial y limitado de 120 € por persona, que provocará sensaciones únicas en cada bocado.

Dónde: P.º de la Castellana, 259, E, Fuencarral-El Pardo, 28046 Madrid

Vacaciones en compañía

Casa Lurgorri, en Airbnb DR

Las mascotas ya son una parte imprescindible de la familia, por ello a la hora de escoger un destino vacacional, encontrar alojamientos que permitan la presencia de los mismos es crucial si queremos disfrutar con la mejor compañía. Si estás planeando una escapada de Semana Santa o cercana a la primavera, en Airbnb España encontrarás el lugar ideal, pues de su amplio porfolio de hospedajes, el 15% son pet friendly.

Caracterizados por sus jardines amplios y todo tipo de equipamiento para que, junto a tus peludos, disfrutes de una estancia única, algunos destinos destacados por la plataforma son Navarra con el Caserío Navarro en Etxarri Larraun; Andalucía y Wood Paradise en Málaga; Cataluña con Cal Fray en Guils de Cerdanya; o País Vasco y su Casa Lurgorri en Navaridas.