Marian Rojas, psicóloga: "Cuando una persona tiene depresión tiende a interpretar que los demás le tratan mal"

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es una de las enfermedades más frecuentes y afecta a más del 3,8% de la población. En España, más de dos millones de personas lidian con el trastorno, tal y como indican los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De todas ellas, unas 230.000 sufren una depresión grave.

A pesar de los datos, la depresión puede llegar a ser difícil de identificar e, incluso, de distinguir de otras enfermedades mentales. Los síntomas como el cansancio, la falta de apetito o el insomnio pueden ser perfectamente asociados a otros trastornos como la ansiedad o sentimientos como la tristeza.

Más allá de los síntomas visibles, hay un elemento crucial que muchas veces pasa desapercibido, según la psicóloga Marian Rojas, y es la forma en que una persona con depresión se habla a sí misma. Mantienen una relación tóxica con ellos mismos que no solo refleja el estado emocional de la persona, sino que también afecta su percepción de cómo los demás se relacionan con ella.

El síntoma visible de las personas que sufren depresión

Según la Universidad de Navarra, la depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por la tristeza y el desánimo. Se asocia, además, con alteraciones físicas y cognitivas, ya que afecta al desarrollo funcional del paciente, así como a las relaciones sociales o al lenguaje.

Además de ser una enfermedad frecuente, también es uno de los principales motivos en consulta psicológica, por lo que los expertos como Marian Rojas pueden descifrar los síntomas claves de las personas que lo sufren, pero que, sin embargo, pasan desapercibidos para el resto de la población.

Según la experta, uno de los signos más reveladores de la depresión es la voz interior negativa que domina la mente de la persona afectada. "Cuando una persona tiene depresión, se habla mal. Su voz interior es: 'No puedo. No voy a salir, nadie me entiende. Me siento solo. Quizá morir sería la solución'", explicó la especialista.

Este diálogo interno cargado de desesperanza y autodesprecio no solo es un síntoma de la enfermedad, sino que también refuerza y agrava el estado depresivo, atrapando a la persona en un ciclo de pensamientos destructivos.

Más allá de ser un simple reflejo del estado emocional de la persona, esta voz interior influye profundamente en la manera en que interpreta su entorno y las interacciones con los demás. Según Rojas, hay evidencia neurocientífica que demuestra que cuando alguien tiene una voz interior pesimista, tiene la falsa creencia de que los demás le tratan mal.

Es decir, el cerebro de la persona deprimida está predispuesto a interpretar las palabras y acciones de los demás como juicios negativos o ataques personales. Un fenómeno que, lejos de perjudicar a la persona afectada, también puede provocar frustración en familiares y amigos.

Las personas cercanas a la persona que sufre depresión pueden sentir que, sin importar cuánto intenten apoyar o expresar cariño, su mensaje no llega de manera efectiva. "Si eres el familiar de una de estas personas, dirás: 'Es que da igual lo que le diga, no me entiende, piensa que le estoy atacando', y lo que pasa es que ahora mismo su cerebro está impedido para que el mensaje le llegue de forma sana", explicó la psiquiatra.

Ante esta situación, Rojas Estapé subraya la importancia de la empatía y la comprensión. Es fundamental que el entorno de la persona con depresión haga un esfuerzo consciente por entender lo que sucede en su mente y ajustar su comunicación en consecuencia.

Frases como "todo va a estar bien" o "anímate" pueden no ser efectivas y, en algunos casos, incluso pueden hacer sentir a la persona deprimida aún más incomprendida. En su lugar, se recomienda una actitud de escucha activa, validando los sentimientos de la persona sin intentar minimizarlos ni forzar una solución inmediata.

La comprensión y el conocimiento sobre la depresión por parte del entorno pueden marcar una gran diferencia en la recuperación de la persona afectada. "Todas las personas que sufren cualquier tipo de tema de salud mental, de tema neurológico, no hay nada como entender y que los del entorno busquen entender lo que le está sucediendo", concluyó.