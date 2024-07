De la hamburguesa viral de Madrid a la exposición homenaje al arte pop: los planes de Magas de la semana

La vorágine de actividades de la temporada estival continúa. Esta semana, nos vuelven a sorprender numerosos restaurantes, con propuestas para todos los paladares, exposiciones imprescindibles y conciertos, celebrados al aire libre, para disfrutar de las agradables temperaturas.

[Del cine de Kristen Stewart al Titanic: así son los planes de Magas para esta semana]

Descubre nuestra propuesta de planes, destinados a toda la familia, con las que podrás saborear como se merece el verano.

Para amantes de la hamburguesa

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nugu Burger (@nuguburger)

No es casualidad que las hamburguesas de Nugu Burger se hayan convertido en una referencia en la capital. La firma gastro ha conseguido reinventar un producto tan clásico como la hamburguesa, creando y diseñando específicamente una experiencia que encaja al 100% en el nuevo modelo de consumo.

¿Su punto distintivo? Envueltas en una masa de pan crujiente que se hornea al momento, están elaboradas con carne de añojo a la parrilla, una receta preparada especialmente para ellas, sin aditivos ni conservantes. Como dato curioso, la carne tiene doble cocinado, primero a la parrilla y luego al horno, fusionando el sabor auténtico de la hamburguesa y el resto de ingredientes.



En sus dos locales, se pueden elegir entre ocho hamburguesas diferentes. Destacan la Fromagu con 4 quesos (crema, brie, cheddar y queso azul) para los amantes del queso, la Huevona con huevo frito, la Mid West con pulled pork cocinado a baja temperatura o la Trufada con queso crema trufado y cebolla caramelizada. La Infiltrada, compuesta por carne de añojo a la parilla con doble de bacon crujiente, queso cheddar y la salsa secreta 007, es un must. Fue candidata a la Mejor Hamburguesa 2023.

Pero la más buscada y solicitada es, sin duda, La Sibarita. Candidata a la Mejor Burger de España 2024 y de edición limitada, está elaborada con 180 gramos de carne de añojo a la parrilla, láminas de guanciale italiano, cheddar blanco madurado y salda butter bourbon. Una mezcla sencillamente perfecta, por el equilibrio de los ingredientes y la apuesta por el pan brioche.



El sabor de las hamburguesas de Nugu Burger ha sido recompensado: su propuesta gastronómica le ha permitido recibir los galardones de Mejor Restaurante de España 2023 y Mejor Restaurante de Madrid 2023 en los premios Just Eat Awards.

Su carta incluye también una amplia variedad de entrantes para compartir: los clásicos tequeños, los crunchy fingers con una salsa bourbon de 10 y su reinterpretación de los nachos. "Nuestros nachos caseros bañados en una salsa cremosa de queso derretidos están coronados con frijoles, nata agria, crema de aguacate, pico de gallo y jalapeños", detalla. También propone rolls completísimos como el Truffle Bomb, que incluye carne picado de añojo a la parilla y pulled pork, con queso trufado y doble de cebolla caramelizada.

Se completa el conjunto con una serie de postres clásicos y eficaces, que incluye brownie, oreo cheesecake y batidos para todos los gustos que destacan por su aspecto espumoso. Todo ello a un precio muy razonable.

¿Dónde? C. Atocha, 115 y C. Emilio Muñoz, 45, Madrid

Máxima relajación

¿En busca de paz este verano? AIRE Ancient Baths se erige como un templo de relajación, ofreciendo una experiencia turística única que invita al descanso y la desconexión durante las vacaciones sin tener que abandonar el corazón de las grandes capitales.

Propone una experiencia en la que el agua y sus beneficios para el cuerpo y la mente ocupan un lugar privilegiado, ofreciendo un viaje sensorial a través de un recorrido termal por baños a diferentes temperaturas: el baño templado, Tepidarium; el baño caliente, Caldarium; el baño frío, Frigidarium; el baño de vapor o Vaporium; el baño de mil chorros o Balneum y el baño de agua salada, conocido como Flotarium, perfecto para relajarse y dejar ir todos los problemas mientras se flota en el agua. Estos se complementan con un exclusivo servicio de masajes personalizado.

AIRE Ancient Baths nació en 2001 en Sevilla y, en la actualidad, cuenta con nueve centros ubicados en capitales de Europa y Estados Unidos. AIRE Sevilla es uno de los más especiales, no solo por ser el original, sino también por su emplazamiento único casa-palacio de estilo mudéjar del siglo XVI en pleno barrio de Santa Cruz y su impresionante baño en la azotea con vistas a la Catedral de Sevilla y La Giralda.

En Andalucía también se puede disfrutar de AIRE Almería, el primer AIRE Hotel & Ancient Baths, un espacio que cuenta con un hotel de 22 habitaciones. Igualmente, destaca su localización en una plaza en la que antaño se encontraba el zoco árabe y su increíble rooftop panorámico con piscina climatizada y vistas a la Alcazaba.

¿Dónde? C. Aire, 15, Casco Antiguo, 41004, Sevilla

El arte de Only YOU

YOUNIQUE Arts Club, el concepto que combina gastronomía, cultura y arte, vuelve a Madrid actualizando su propuesta de artistas emergentes. Hasta el próximo mes de septiembre, podrás disfrutar de la obra abstracta de Iratxe Arteta.

Pese a comenzar su carrera como ilustradora y pintora de estilo realista, el arte abstracto le ha permitido transmitir la profundidad de su arte y de su alma; siendo la naturaleza y la luz las protagonistas de sus obras.

Esta experiencia se completa con la propuesta gastronómica del chef Carlos Martín. Ostras, croquetas a la madrileña con papada ibérica o de jamón, tiradito de lubina, arroces de puerro ecológico confitado a la carbonara; meloso de rabo de vaca, calabaza y setas de temporada o en llanura de carabinero, sepia y hortalizas, magret de pato soasado o tartar de lomo de atún salvaje y aguacate con salmorejo de fresas y kimchi casero, son tan solo algunas de las delicias de la carta, a la que se suma una amplia y selecta bodega.

Además, de martes a sábado de 20.00 a 23.00 h, la oferta gastronómica de YOUNIQUE incluye una extensa carta de sushi, con la que podrás viajar a Japón a través de su sabo y, de lunes a viernes al mediodía, saborear su menú ejecutivo.

¿Dónde? C. del Barquillo, 21, Centro, 28004, Madrid

[Del 'yacht club' de Mercules a las tardes gastro del Thyssen: los mejores planes de Magas de la semana]

Arte pop

Hasta el 15 de septiembre, los amantes del arte podrán descubrir una de las exposiciones más destacables de este 2024: Signos y objetos: Arte Pop de la Colección Guggenheim.

La retrospectiva ahonda en el movimiento pop, que surgió a finales de la década de los 50, con el apoyo de críticos como Lawrence Alloway, escritor y curador británico, que en 1958 acuñó el término 'Pop art' y en 1963 orquestó la exposición Six Painters and the Object, celebrada en el Museo Guggenheim de Nueva York.

Artistas como Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, James Rosenquist y Andy Warhol crearon obras inéditas, inspiradas en anuncios, periódicos, publicaciones baratas, vallas publicitarias, películas, cómics y escaparates.

Rompiendo con la visión tradicional del arte, se convirtieron en pioneros de un fenómeno de liberación que sigue influyendo en la actualidad. Irónica, humorística y de fuerte impacto visual, la exposición incluye una serie de obras sencillamente imperdible.

¿Dónde? Abandoibarra Etorb., 2, Abando, 48009, Bilbao

Para fans de música

Disfrutar de buena música en un espacio privilegiado a menos de una hora de la capital ya es posible. Ubicado en un maravilloso enclave natural de la sierra madrileña, Box Art Hotel Alpino es un refugio de lujo para el cuerpo y el alma, al combinar confort, bienestar y una extraordinaria gastronomía con el arte en todas sus facetas.

Junto con Materna & Herencia Art Gallery, las paredes del hotel cambian cada estación, con exposiciones de artistas como Luis San Sebastián, Maru Oriol, Blannin, Jacobo Pérez Enciso, Asela Botella y Ángel García. Este verano permanecerá la muestra de Federico Echevarría, arquitecto durante más de cuarenta, en cuya pintura y escultura busca el movimiento y el dinamismo de la obra, recreando coordenadas espaciales flexibles.

Este verano, el espacio ha programado una micro festival de música clásica en colaboración con los directores artísticos Manuel Tévar e Irene Ces, que se estrena el viernes 12 de julio, a partir de las 20 h, con el reconocido Cristoph Soldan, uno de los pianistas alemanes más aclamados, que comenzó su carrera con la gira del mismísimo Leonard Bernstein.

Soldan ofrecerá un virtuoso concierto en un piano gran cola instalado en la terraza que preside el jardín de la casa, interpretando obras de Brahms y Liszt. Los asistentes podrán degustar a la vez de una deliciosa cena cóctel elaborada en la cocina en Alpino, de base tradicional, con algún que otro guiño afrancesado, con mucho sabor de la sierra de Madrid. Precio cena cóctel y concierto, 85 €.

¿Dónde? Box Art Hotel Alpino. Avenida Madrid, 58 bis. Navacerrada, 28491, Madrid

Les Nits de Barcelona 2024

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Les Nits de Barcelona | De l'1 al 25 de juliol (@nitsbarcelonapedralbes)

Del 1 al 25 de julio, los jardines del Palacio de Pedralbes acogen Les Nits de Barcelona, una serie de conciertos exclusivos al aire libre. Artistas como Patti Smith, Juanes, Taburete o Luis Fonsi actúan en un entorno exclusivo.

A la propuesta musical, se suma la gastronómica. A lo largo del mes, se podrán descubrir los manjares de Kao, Camarasa, Casa Pepe, Cal Blay y Sauleda. Charcutería, pasteles, comida asiática… proponen sabores para todos los paladares.

¿Dónde? Av. Diagonal, 686, Les Corts, 08034, Barcelona

[De un paseo por la Maison Lancôme al concierto de Lia Kali: así son los planes de Magas para la semana]

Veranos de la Villa

Durante los meses de julio y agosto (9 julio al 25 de agosto en 2024), Veranos de la Villa llena Madrid de multitud de propuestas culturales y de ocio. Conciertos, obras de teatro, danza, zarzuela, circo, exposiciones y actividades infantiles… se reparten por la capital para un festival que en 2024 celebra su 40ª edición con Japón como país invitado

El 12 de julio, en colaboración con FACYRE (Federación de Cocineros y Reposteros de España) y AIE (Sociedad de Artistas Intérpretes), TATEL, referente en la capital española, destacando por su compromiso con la cultura y la gastronomía españolas, acogerá el concierto de la joven cantaora de flamenco onubense, Lucia Beltrán.

Con tan solo 20 años, ya brilla dentro del mundo musical, acumulando más de 30 premios y un lugar cada vez más importante dentro de la crítica flamenca. La artista es participante en el ciclo AIEnRUTa Flamenco organizado por la Sociedad de Artistas AIE.

Algunos de los galardones más recientes que la joven ha sumado a su larga lista son el Premio Joven Manuel Mairena del LX Concurso Nacional de Cante Jondo de Antonio Mairena del Arcor, en Sevilla, y el Premio Joven del LXI Festival Internacional de Cante de las Minas de la Unión, de Murcia.

¿Dónde? P.º de la Castellana, 36, Salamanca, 28046, Madrid