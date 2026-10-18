Eduardo Senante, farmacéutico: "La crema Nivea de la lata azul es perfecta para eliminar arrugas a partir de los 50"

Hay productos que pasan de generación en generación, formando parte de la vida de las personas. Si echamos la vista atrás, la crema Nivea de la lata azul es uno de ellos.

Lleva más de un siglo presente en los hogares y sigue ocupando un lugar en muchos neceseres, pese a la llegada constante de nuevas fórmulas y tratamientos cosméticos.

Según Eduardo Senante, farmacéutico especializado en divulgación, la popularidad de esta crema después de tantos años, es su fórmula que se ha mantenido intacta desde su nacimiento en 1911.

La clave fue el Eucerit, un emulsionante pionero que permitía unir agua y aceite en una fórmula estable, algo fundamental para conseguir una crema hidratante de aquellas características.

Su composición se basa en ingredientes conocidos por su función emoliente e hidratante, como la parafina, la cera, la glicerina, la lanolina y el pantenol, junto con agua. Una fórmula que apuesta por la sencillez y que ha mantenido su identidad a lo largo de los años.

Análisis de experto

Se trata de una crema oclusiva o semioclusiva, muy útil para minimizar la pérdida de agua transepidérmica: hidrata y protege, evitando que la piel pierda agua, actuando como escudo contra la deshidratación. Según Senante, "es un producto de culto, efectivo, sencillo y atemporal, ideal para pieles secas y muy secas".

Para el farmacéutico, tiene una capacidad hidratante "no excesiva", pero muy eficaz para mantener la reserva de agua cutánea.

Además, por precio y durabilidad es imbatible; por textura, puede resultar pesada en pieles mixtas o grasas, donde recomienda aplicarla solo en zonas concretas como mejillas, labios, nariz o cualquier parte reseca.

"En pieles sensibles suele funcionar bien, aunque hay que tener en cuenta el perfume, pues algunas pueden reaccionar", advierte el experto.

Aprovechar sus propiedades

El consejo clave de Senante para potenciar la hidratación es aplicar Nivea lata azul sobre la piel ligeramente humedecida.

"Así retiene mejor el agua y su efecto se multiplica", destaca el farmacéutico. Esto vale para rostro, manos y cuerpo, justo después de ducharte o en cualquier momento del día en que sientas tu piel tirante.

La magia de la Nivea está en su versatilidad. Tiene muchos usos más allá de hidratar el cuerpo. Se emplea para suavizar codos, talones y cutículas, aliviar los labios secos, controlar los pequeños pelitos rebeldes o disimular las puntas abiertas. También hay quien la utiliza como mascarilla nocturna, bálsamo después del afeitado o para prevenir roces en la piel.

Sin embargo, no todos estos trucos son recomendables. No conviene aplicarla sobre quemaduras importantes ni utilizarla para tratar eccemas o tatuajes sin seguir las indicaciones de un profesional. Tampoco es la mejor opción para todas las pieles del rostro, especialmente las grasas o con tendencia acneica.

En cuanto a precio y textura, Nivea se mantiene superior a muchas cremas de farmacia como Cicaplast de La Roche-Posay o Aquaphor de Eucerin, aunque estas pueden tener formulaciones más avanzadas para necesidades específicas (activos antioxidantes y regeneradores), superando a Nivea en pieles dañadas o exigentes.

El secreto está en su sencillez y precio. Por menos de 5 euros (dependiendo del tamaño), hidratas y proteges durante mucho tiempo, compitiendo con productos que cuestan 10 veces más.

"No es un tratamiento milagroso ni sustituto de cremas antiedad, pero es un básico de botiquín que nunca pasa de moda", resume Senante.