Jen Barreiro, maquilladora: "Para dar volumen a unos labios finos, no hay que perfilar por fuera, sino rellenar las comisuras"

Conseguir unos labios con más volumen sin recurrir a tratamientos estéticos es posible con un buen truco de maquillaje. La clave no siempre está en dibujar un contorno por encima de la línea natural, sino en saber dónde aplicar el color para crear un efecto óptico favorecedor.

La maquilladora profesional Jen Barreiro, que ha trabajado con rostros conocidos como Rosalía, Alice Campello y Paula Badosa, comparte un truco sencillo para conseguirlo.

Para trabajar los labios y que parezcan más carnosos sin perder naturalidad, su propuesta se basa en dos pasos fundamentales: preparar la boca con hidratación y utilizar un perfilador para intensificar el color en puntos estratégicos.

Una técnica fácil de incorporar a la rutina diaria y que permite realzar la forma de los labios sin necesidad de sobrecargarlos.

Labios más jugosos

Antes de elegir el color o empezar a perfilar, Barreiro insiste en la importancia de preparar correctamente la piel. Los labios suelen quedar relegados al último momento de la rutina de maquillaje, cuando en realidad necesitan una atención previa para conseguir un acabado uniforme.

La experta recomienda aplicar un bálsamo hidratante al comienzo del maquillaje y dejarlo actuar mientras se trabaja el resto del rostro. De esta forma, los labios tienen tiempo para recuperar suavidad y evitar que la sequedad reste luminosidad al resultado.

"La jugosidad es fundamental. Lo primero de todo es aplicar un buen bálsamo hidratante, antes de empezar a maquillar la cara. Lo dejaremos puesto todo el rato hasta el final. Una vez que acabamos el maquillaje, quitamos el sobrante del bálsamo con papel", explica la maquilladora.

Este gesto ayuda a que el labial se distribuya mejor y evita que las pequeñas pielecillas o las grietas destaquen demasiado. Una vez terminado el resto del maquillaje, basta con retirar el exceso de producto con un pañuelo antes de aplicar el color elegido.

El resultado es una superficie más confortable sobre la que trabajar, algo especialmente importante cuando se buscan labios definidos, con un acabado sedoso y sin sensación de sequedad.

El truco del perfilador

El segundo paso es el que marca la diferencia. En lugar de dibujar todo el contorno por encima de la línea natural para aumentar visualmente el tamaño de la boca, Barreiro propone concentrar el perfilador en las comisuras.

"Yo soy muy fan de maquillarlo todo con perfilador", afirma la experta. Su técnica consiste en rellenar bien los extremos de los labios para aportar una mayor intensidad de color en esas zonas y crear un contraste que ayuda a potenciar visualmente el volumen.

Este detalle permite dar más profundidad a la boca sin necesidad de exagerar su contorno. La intensidad se concentra en los laterales, mientras que el centro conserva un acabado más suave y difuminado.

Para conseguirlo, se aplica el lápiz en las comisuras y se trabaja el resto del perfil con trazos delicados. Después, con ayuda de un pincel, se difumina el pigmento hacia el interior para evitar cortes demasiado marcados entre unas zonas y otras.

La transición entre los extremos más definidos y el centro más ligero crea una sensación de mayor dimensión. Así, los labios parecen más rellenos sin que el maquillaje resulte artificial.

Acabado natural

Una vez trabajado el perfilador, llega el momento de integrar el color. Barreiro recomienda contornear el resto de la boca y extender suavemente el producto hacia el interior, manteniendo el equilibrio entre definición e intensidad.

La elección del tono también puede ayudar a conseguir el efecto deseado. Los colores que armonizan con el tono natural de los labios facilitan un resultado discreto, mientras que los tonos más intensos permiten destacar la boca sin necesidad de dibujar un contorno excesivo.

Conviene trabajar con pequeñas cantidades y difuminar bien los bordes para que el perfilador y el labial se integren. Si se desea un acabado más luminoso, se puede añadir un toque de producto hidratante en el centro, siempre sin saturar la superficie.

El objetivo no es transformar la forma de los labios, sino aprovechar las posibilidades del maquillaje para realzarla.