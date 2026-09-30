Belleza y moda se unen en la colaboración más deseada: el color más viral del maquillaje llega al nuevo bolso fetiche

Comenzar el otoño es sinónimo de estrenar. Cambia la luz, vuelven las agendas, aparecen las primeras capas y el neceser empieza también a renovarse.

Es justo en ese momento del año cuando Lonbali y Clinique recuperan una colaboración que ya suma cinco ediciones y que esta temporada vuelve con una pieza pensada a medio camino entre el accesorio de moda y el objeto beauty.

La nueva propuesta se llama Back to Style y celebra el quinto aniversario de una alianza que comenzó en 2022. Desde entonces, ambas firmas han ido construyendo un pequeño universo común en el que el color, la funcionalidad y algunos de los códigos más reconocibles de Clinique se trasladan al terreno de los complementos.

Para esta edición, Lonbali ha diseñado un bolso exclusivo para El Corte Inglés que estará disponible en España y Portugal. La pieza parte de una silueta bucket estructurada, sencilla y fácil de incorporar al día a día, pero juega con dos tonos muy identificables: el verde khaki-oliva y el Black Honey, uno de los colores más vinculados a Clinique.

Un bolso 'muy Clinique'

El cuerpo del bolso está confeccionado en verde khaki-oliva, mientras que el tono Black Honey aparece en el asa, la bandolera y el cierre frontal. El contraste da al diseño un aire otoñal sin caer en la paleta más previsible de marrones, negros o burdeos.

La bandolera es larga y regulable, por lo que puede llevarse al hombro o cruzada. Versatilidad que encaja con el enfoque práctico de Lonbali, una firma que ha construido buena parte de su identidad alrededor de accesorios sencillos, personalizables y pensados para un uso cotidiano.

Diseño del nuevo accesorio creado por Lonbali x Clinique E.E.

El detalle más ligado al universo de la belleza aparece en el interior. El estampado BORN de Lonbali se ha reinterpretado para esta colaboración con una combinación de tonos inspirada en algunas de las líneas más conocidas de Clinique: verde, morado Smart, amarillo Dramatically, Black Honey y el rosa asociado a Moisture Surge.

Es una forma discreta de trasladar el lenguaje del maquillaje y el cuidado de la piel a un bolso. No a través de logotipos excesivos, sino mediante una paleta que las consumidoras habituales de la marca pueden reconocer fácilmente.

Moda y belleza de la mano

Esta colaboración tiene un objetivo muy claro e identificable con ambas marcas, que siempre han buscado llegar a las distintas generaciones a través de un mismo producto. Artículos casi fetiches, del mundo de la moda y la belleza, que terminamos utilizando durante años y que, por lo general, sobreviven a las tendencias.

"Un homenaje al estilo, la autenticidad y la confianza que trascienden generaciones" Virginia Lázaro, responsable de comunicación de Clinique España, sobre el concepto de Back to Style

La elección de diferentes edades tampoco resulta casual en un momento en el que las firmas de belleza buscan ampliar la conversación más allá de un único perfil de consumidora. El maquillaje, el cuidado facial y los accesorios conviven cada vez más en un mismo territorio estético, donde pesan tanto la utilidad como la forma de expresar el estilo personal.

"Moda y belleza comparten una forma muy especial de expresar quiénes somos" Soledad Álvarez, cofundadora de Lonbali

Cómo conseguir el 'bolso del deseo'

El bolso estará disponible en exclusiva en El Corte Inglés mediante una promoción vinculada a la compra de productos Clinique.

A partir del 24 de septiembre, los clientes podrán conseguirlo con compras superiores a 129 euros en productos de la firma, tanto en los centros físicos de El Corte Inglés de España como a través de su tienda online. Una promoción que también estará disponible en Portugal y permanecerá activa hasta fin de existencias.

Colaboracion Lonbali x Clinique E.E.

Como en anteriores ediciones, algunos puntos de venta ofrecerán la posibilidad de personalizar la pieza, reforzando uno de los rasgos habituales de Lonbali.

La quinta colaboración llega, así, en uno de los momentos más fuertes del calendario de moda y belleza. No plantea un cambio de rumbo para ninguna de las dos marcas, sino una continuación bastante coherente de lo que han hecho durante estos años: convertir algunos códigos del maquillaje en un accesorio que se lleva fuera del neceser.