'Suede eyes', la tendencia de los tonos marrones que ya conquista a Hailey Bieber y Victoria Beckham

De la mano de la nueva estación, también llegan las tendencias. La temporada otoño-invierno es una de las más emocionantes en el plano de la moda y la belleza. Históricamente, el número de septiembre de las revistas es el más esperado, la auténtica inauguración del año fashion.

Después de mucho tiempo durante el que en el plano beauty lo único que parecía importar era el cuidado de la piel, hay nuevos factores que entran en juego.

Aunque se sigue admirando la labor de los dermatólogos, médicos especializados en estética y cosmetólogos por su ayuda en el mantenimiento de un cutis envidiable, ahora la mirada también entra en juego. Y lo hace desde muy diversos ángulos, uno de ellos el de los suede eyes.

Mirada efecto ante

¿En qué consiste esta propuesta? En primer lugar, cabe destacar que se trata de una versión mucho más suavizada del clásico smokey eye.

Si bien el ahumado en su versión más grunge y dosmilera, la que caminaba marcando el paso gracias a las Hunter —que también están de vuelta— en festivales como el de Glastonbury, sigue siendo un must, aterriza con fuerza una apuesta algo más light y llevable en el día a día.

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Cuando se traduce el concepto y se deja atrás el anglicismo, el halo de misterio que envuelve al concepto se pierde. Suede hace referencia a un material propio del armario de otoño: el ante o la gamuza.

Esto se traslada a su vez al color que se emplea en el párpado, así como en el acabado de la sombra: aterciopelada, difuminada y sin destellos demasiado evidentes, aunque a veces resulte complejo decir que no a que un toque de glitter en el lagrimal.

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Los tonos marrones son los protagonistas —el chocolate, el cacao, espresso, moka, topo, bronceado o buff—. No obstante, también entran en juego el verde oliva y el ciruela, a pesar de que los anteriores se lleven el foco.

La clave en su aplicación está precisamente en que no parezca un smokey eye demasiado trabajado, es decir, de una forma u otra, la palabra naturalidad sigue en la conversación, a pesar de que se pronuncie con una paleta y una brocha en mano.

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Aquí no se buscan tanto trabajar la dimensión ni los contrastes. Si el foxy eye consistía en alargar la mirada y definirla, para conseguir en parte un efecto lifting de andar por casa, los suede eyes buscan que la sombra se funda con la piel.

Las referencias

Kylie Jenner ya se ha aficionado a esta tendencia que lleva años conquistando a Victoria Beckham y Hailey Bieber. La diseñadora y la empresaria y modelo representan la evolución del minimalismo de los años 90.

Y tiene lógica la asociación con la década, ya que entonces, iconos de estilo del momento como los personajes de Monica Geller —Courtney Cox— y Rachel Green —Jennifer Aniston— llevaban justo esta propuesta. La primera, en tonos más grisáceos; la segunda, en marrón topo.

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Por otro lado, aunque como se menciona, una de las fuentes de inspiración es el clásico ahumado, se trata de dos apuestas que difieren en su ejecución, así como en el resultado. Mientras que el smokey eye, típico de los 2000 y 2010 era, definitivamente, más extra, esta técnica actualizada desemboca en una mirada más limpia e imperfecta, no tan medida.

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Además, en la ecuación previa entraban en juego varios tonos, empleando siempre uno más claro en el primer tercio del párpado —el interior—, uno de transición en la zona media y otro mucho más oscuro, para dar profundidad, en el exterior.

Este, además, podía prolongarse de la mano de un buen delineado líquido, en crema o lápiz. En estos dos últimos casos, se difuminaba.

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Ahora, lo que se persigue es una especie de evolución del clean look, donde la mirada vuelve a tener presencia pero de forma más orgánica, no tan perfecta.

Es decir, regresa el color a la rutina, pero no vuelven los beauty looks de revista en el día a día. Una especie de contramovimiento no demasiado contestatario pero que se aleja de la tiranía y la alienación de esa estética limpia.

Así se lleva

Quizás uno de los detalles que juega a favor de esta tendencia es que es muy sencilla de aplicar. De hecho, sólo se necesita una sombra, no es necesario hacer filigranas brocha en mano jugando con los degradados.

Lo más fácil es escoger el color favorito, en especial, chocolate, topo o café, y aplicarlo por el párpado móvil. Aquí una de las claves es no llevar el color muy subido, es decir, muy cerca de la ceja.

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Manteniendo esta máxima, esparce el color de manera difusa, sin buscar esa perfección de la que ahora parece rehuirse. Y poco a poco, ve avanzando por el ojo hasta llevar el producto hasta el tercio exterior.

Para añadirle un plus de intensidad y hacer que un look 9 to 5 —guiño más que necesario a Dolly Parton— se convierta en uno 5 to 9 o lo que surja, tiñe la línea de las pestañas inferiores.

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El brillo, glitter o shimmer es opcional. Si se quiere incluir, puede hacerse en la zona del lagrimal, iluminando la cuenca interna. En cualquier caso, es tendencia llevar este elemento desde ese punto hasta la parte media del ojo, dejando el tercio exterior libre.

En cuanto a las pestañas, los suede eyes pueden hacer el match perfecto con la mirada desnuda, es decir, la ausencia de máscara de pestañas, o al menos como se utilizaba de forma clásica.

En la actualidad, el formato negro se ha visto desplazado en parte por las sombras, el lifting de pestañas, el rizador o el rímel marrón, precisamente, para lograr un resultado más armónico.

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El resto del rostro se lleva natural, con un acabado luminoso y el colorete sigue teniendo protagonismo.

Nuevo mes, nueva estación, nueva tendencia. Abran paso a la revolución del smokey eye.