'Cherub cheeks', la tendencia romántica de las mejillas de querubín que ya lucen Margot Robbie y Zendaya

Las actrices han optado por las mejillas sonrosadas de aspecto fresco y jovial en sus últimas apariciones. @andrewmukamal vía IG y Gtres

Las tendencias de moda y las de belleza están en constante comunicación. En el primer apartado, de cara al próximo otoño, cabe destacar opciones más extra como los colores vivos que se están haciendo poco a poco con el armario y los looks de street style.

En cuanto a la cuestión beauty, el clean look y el estilo no makeup makeup pierde fuerza —aunque se mantiene— mientras alternativas más potentes ganan protagonismo.

Es así como entran en juego propuestas como las cherub cheeks, es decir, las mejillas de querubín, una técnica para aplicar el colorete que difiere un poco de la que había estado imperando en las últimas temporadas.

Mientras que hasta ahora lo que se había buscado con el maquillaje era conseguir un efecto lifting sin pasar por clínicas estéticas, ahora el aspecto más redondeado del rostro vuelve al candelero.

Esto no quiere decir que haya que decirle adiós al foxy eye, el laminado de cejas o el esculpido de las facciones mediante contorno o polvos, sino que un nuevo contendiente forma parte de la ecuación de belleza.

Estas cherub cheeks, cuyo aspecto recuerda al de las caritas de esos monísimos bebés alados que asociamos a la cultura católica y, por supuesto, a San Valentín, vienen definidas por una forma de aplicar el rubor de manera concentrada en la parte alta y central del pómulo.

Zendaya luciendo las 'cherub cheeks' en una de las presentaciones de 'Spiderman: A Brand New Day'. Gtres

Se hace difuminando muy bien el producto, recreando ese aspecto sonrosado y fresco, jovial, de estos personajes del imaginario colectivo. Al menos del de Occidente. En este caso, el colorete no afina el rostro, lo que hace es dar volumen visual y ese aire más dulce y romántico. Casi etéreo, angelical.

El pasado mes de junio, en la página web de la maquilladora Pat McGrath, una de las más importantes de la industria —a cargo de la dirección creativa de la colección de maquillaje de Louis Vuitton, entre otros hitos—, ya hablaban de esta tendencia como una a tener en cuenta de cara al verano.

En concreto, se mencionaban las "romantic shades of red", es decir, las románticas sombras rojas, que no sólo se instalan además en las mejillas, sino que lo hacen también en los labios y en los párpados. En muchos casos se da con el mismo producto en crema, de hecho, dando lugar a propuestas monocromáticas.

Sin embargo, dando un salto atrás en el tiempo, casi al Día de San Valentín, 13 de febrero de 2026, se llega al estreno de Cumbres Borrascosas (Emerald Fennell, 2026) en España. En la cinta, Margot Robbie y Jacob Elordi interpretan a los torturados —y torturadores— Catherine Earshaw y Heathcliff.

Margot Robbie, con el colorete subido empleando la técnica de las 'cherub cheeks' en un acto promocional de 'Cumbres Borrascosas'. Gtres

En la actriz, una habitual del method dressing durante las promociones de sus películas, especialmente desde que se metiera en el papel de Barbie (Greta Gerwig), también se pudieron apreciar estas mejillas de querubín, tanto en el film como en el tour de la cinta.

En cualquier caso, quizás el ejemplo más reciente que se puede encontrar de estas cherub cheeks sea con Zendaya. La estadounidense, que también se apuntó a la moda de la mirada desnuda, dejando la máscara en el neceser, apareció luciendo la tendencia en las presentaciones de Spider-Man: Brand New Day (Destin Daniel Cretton, 2026) y La Odisea (Christopher Nolan, 2026).

No obstante, buscando en el baúl de la moda —y por ende en el de los recuerdos— es fácil toparse con este tipo de referencias de la mano de uno de los nombres de la industria del momento y de 2027: John Galliano.

El que fuera director creativo de Givenchy, Christian Dior, Maison Margiela y, por supuesto, de su propia firma, será el protagonista de exposición del Met el próximo año.

Sin embargo, su firma no sólo resuena por eso, sino que este mes de septiembre se espera la primera colección de su colaboración de dos años con Zara. Durante la misma, va a seleccionar prendas de las antiguas propuestas del buque insignia de Inditex, deconstruyéndolas e impregnándolas de su esencia.

De hecho, fue el encargado de vestir a Marta Ortega para la Met Gala de 2026, a la que la empresaria acudió con un diseño que recordaba ligeramente al de novia que el gibraltareño creó para Kate Moss.

Pero, ¿por qué resuena el concepto de las cherub cheeks con él? La razón es que este concepto puede encontrar uno de sus antecedentes estéticos en algunas de las propuestas de belleza que Galliano subió a la pasarela durante sus años en Dior.

Margot Robbie posando en el 'photocall' del estreno de 'Cumbres Borrascosas'. Gtres

En concreto, el nexo de unión más directo es con la colección de Alta Costura otoño-invierno 2000/2001 de la maison.

Entonces, Galliano convirtió a María Antonieta en el centro de su imaginario, no sólo en cuanto al vestuario, sino también potenciando las pieles extremadamente blancas y los coloretes subidos con el foco en el centro de las mejillas.

Más tarde, Sofia Coppola tomó el testigo de la referencia convirtiendo al personaje en todo un icono pop de la mano de Kirsten Dunst con el largo María Antonieta (2006).

Después de años de una dictadura estética en la que los rostros afilados y angulosos parecían generarse por esporas —de repente, parece que todo el mundo ha pasado a tener facciones esculpidas por el mismísimo Miguel Ángel—, vuelve una naturalidad más real y personal, que suaviza el rostro y que logra conectar más con la realidad a la par que se aleja de la supuesta belleza canónica.

No hay que retroceder al siglo XVIII ni al XIX. Sólo querer parecerse un poquito más a quien se es.