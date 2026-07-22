Gabriel Llano, peluquero: "Tamara Falcó lleva unos reflejos internos que iluminan el rostro sin perder naturalidad"

Desde que en 2020 Tamara Falcó apostó por un elegante y favorecedor corte bob, ha demostrado que a veces un cambio de cabello puede marcar mucho más que un cambio de imagen. El pelo tiene la capacidad de transformar nuestra forma de mirarnos al espejo: un nuevo corte o un color diferente pueden aportar confianza, elevar la autoestima y hacernos sentir renovadas.

A lo largo de estos años, la marquesa de Griñón ha construido una imagen muy reconocible, en la que ese bob pulido y un marrón oscuro intenso han sido los grandes protagonistas. Una combinación elegante, natural y atemporal que ha encajado a la perfección con su estilo y que rara vez ha abandonado.

Pero el verano también invita a salir de la zona de confort. Con la temporada estival avanzada y la búsqueda de melenas luminosas en pleno auge, Tamara ha querido dar un aire nuevo a su cabello sin perder su esencia. Lo ha hecho junto al estilista Gabriel Llano y Wella Professionals, aclarando sutilmente su base con unos reflejos estratégicos que aportan dimensión, suavizan el color e iluminan el rostro.

Un color pensado para iluminar sin perder naturalidad

Cambiar de color no siempre significa una transformación radical. De hecho, una de las grandes tendencias de los últimos años consiste precisamente en respetar la base natural del cabello mientras se añaden pequeños matices que aportan profundidad y luminosidad. Ese es el objetivo del trabajo realizado por Gabriel Llano en la melena de Tamara Falcó.

El estilista, que además es embajador de Wella Professionals, explica que el propósito era suavizar la intensidad del marrón oscuro que la empresaria llevaba hasta ahora.

Para conseguirlo, creó unos reflejos internos que rompen la uniformidad del color, iluminan el rostro y aportan un acabado mucho más fresco, algo especialmente apetecible durante los meses de verano.

La clave está en que esos reflejos no son evidentes a simple vista. No buscan crear grandes contrastes ni un efecto de mechas muy marcadas, sino integrarse dentro de la melena para que el cabello gane movimiento cuando recibe la luz.

Es precisamente ese juego de luces y sombras el que consigue que el color se perciba más rico, con mayor dimensión y un aspecto mucho más saludable.

El resultado también favorece visualmente las facciones. Al aportar puntos de luz alrededor del rostro, los rasgos se suavizan y la piel parece más luminosa, un efecto muy buscado en coloración porque rejuvenece la imagen sin necesidad de recurrir a cambios drásticos.

El método de Gabriel Llano

Detrás de este resultado hay una técnica muy concreta. Gabriel Llano recurrió a un protocolo de color en tres fases que combina dos de los productos más reconocidos de Wella Professionals para conseguir un aclarado controlado y totalmente personalizado.

El proceso comienza con Color Touch, una coloración sin amoníaco que prepara la base y aporta brillo al cabello. Después entra en juego BlondorPlex, el polvo decolorante de la firma, que permite crear esos reflejos internos aclarando únicamente determinadas zonas de forma muy precisa.

Finalmente, vuelve a aplicarse Color Touch para matizar el resultado y lograr que todos los tonos queden perfectamente integrados.

Según explica el propio Gabriel Llano, el objetivo era romper ligeramente la dureza del color original e iluminar el rostro con un tono más claro que resultara favorecedor para esta época del año, siempre manteniendo la elegancia y la naturalidad que definen el estilo de Tamara Falcó.

Esta forma de trabajar permite personalizar completamente el color según la base de cada persona. No todas las melenas necesitan el mismo nivel de aclarado ni la misma distribución de los reflejos, por lo que el trabajo del colorista consiste en estudiar el cabello para colocar la luz exactamente donde más favorece.

Gran parte del resultado también depende de los productos empleados durante el servicio, en este caso, de la mano de Wella Professionals.

Mientras Color Touch destaca por tratarse de una coloración sin amoníaco enriquecida con la tecnología Metal Purifier, BlondorPlex incorpora tecnología plex integrada junto al complejo Metal Purifier, lo que permite realizar aclarados de forma más controlada mientras ayuda a proteger la fibra capilar durante el proceso.

El resultado final confirma una tendencia que cada verano gana más fuerza: las melenas con dimensión, movimiento y un brillo natural sustituyen a los colores completamente uniformes.

En lugar de apostar por cambios radicales, cada vez más personas buscan pequeñas modificaciones capaces de iluminar el rostro y actualizar su imagen sin dejar de reconocerse frente al espejo.