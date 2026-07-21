Ana Santamarina, dermatóloga: "Mezclar el protector solar con otros cosméticos reduce drásticamente su eficacia"

Atrás quedaron los días en que la crema solar vivía encerrada en el capazo de la playa. De un tiempo a esta parte, la fotoprotección se ha coronado como el paso más no negociable del skincare diario: ese gesto que repetimos cada mañana sin importar el parte meteorológico o si nos espera una jornada en la oficina.

El mérito es, sin duda, de la nueva ola de divulgación dermatológica, que ha logrado convencernos de que no hay sérum milagroso ni tratamiento de alta cosmética que funcione sin un buen escudo solar. Es, sin rodeos, el secreto mejor guardado (y más asequible) para prevenir manchas, frenar el paso del tiempo y presumir de una piel sana.

Sin embargo, en plena fiebre por simplificar la rutina y conseguir esa piel glowy perfecta, cometemos un error tan habitual como peligroso: mezclar el protector solar con el maquillaje o con unas gotas bronceadoras. La experta en dermocosmética explica que, al alterar la fórmula en el tocador, rompes la película protectora y un SPF 50+ puede acabar protegiendo tu piel como si fuera un SPF 15.

El error que reduce la protección solar

Aunque pueda parecer un truco práctico para ahorrar tiempo en la rutina de mañana, mezclar el protector solar con la base de maquillaje, unas gotas bronceadoras o cualquier otro cosmético cambia por completo la forma en la que actúa sobre la piel.

Así lo explica Ana Santamarina, experta en dermocosmética y fundadora de Santamarina Cosmetics, quien advierte de que estos productos están formulados para crear una película uniforme de filtros sobre el rostro.

Esa capa homogénea es la que garantiza que la radiación ultravioleta se filtre de manera eficaz y que el SPF indicado realmente se corresponda con la protección que recibe la piel.

Cuando el protector se mezcla con otros cosméticos antes de aplicarlo, esa estructura se altera.

La textura cambia, los filtros dejan de distribuirse de forma uniforme y la eficacia disminuye considerablemente. "El resultado: un SPF 50+ que, sobre la piel, puede comportarse como un SPF 15 o incluso inferior", advierte la especialista.

Es decir, la persona cree estar protegida con un nivel muy alto de protección cuando, en realidad, la barrera frente a la radiación solar se ha reducido considerablemente y, como consecuencia, la piel queda mucho más expuesta tanto a los rayos UVA como a los UVB.

Además de aumentar el riesgo de quemaduras solares, una protección insuficiente favorece la aparición de manchas, acelera el fotoenvejecimiento y disminuye la capacidad del producto para prevenir el daño acumulativo que provoca la radiación ultravioleta a largo plazo.

La advertencia de la experta, entonces, suele dar lugar a una pregunta muy habitual: si no es recomendable mezclar el protector solar con otros cosméticos, ¿qué ocurre con las cremas hidratantes o las bases de maquillaje que ya incorporan SPF en su propia fórmula? Aunque puedan parecer la misma situación, la realidad es que no lo son.

Las fórmulas híbridas pueden ser útiles, pero solo si se utilizan correctamente

Que no sea recomendable mezclar el protector solar con otros cosméticos no significa que las bases de maquillaje o las cremas hidratantes con SPF no sirvan. La diferencia es que, en estos casos, la protección solar forma parte de la fórmula desde su fabricación y ha sido diseñada para funcionar de esa manera.

Ahora bien, eso no quiere decir que puedan sustituir siempre a un protector solar específico. Ana Santamarina explica que estos productos pueden ser una buena opción cuando no hay tiempo para realizar una rutina completa, pero solo si se aplican en la cantidad adecuada. De lo contrario, el nivel de protección indicado en el envase deja de ser el real.

Los dermatólogos recuerdan que, para alcanzar el SPF que promete un producto, es necesario utilizar alrededor de dos miligramos por centímetro cuadrado de piel, una cantidad que equivale aproximadamente a dos dedos generosos para cubrir rostro y cuello.

El inconveniente es que casi nadie aplica tanta base de maquillaje o tanta crema con color, ya que normalmente se busca un acabado ligero y natural.

Como consecuencia, aunque esos cosméticos incorporen protección solar, la cantidad utilizada suele ser insuficiente para garantizar el nivel de SPF que aparece en el envase.

Por eso, los especialistas siguen recomendando utilizar un protector solar independiente como último paso del cuidado de la piel y dejar los productos con SPF como un complemento que suma protección, pero no como un sustituto.

El orden de aplicación también influye en la eficacia

Tan importante como elegir un buen protector solar es respetar el orden de aplicación dentro de la rutina facial. Cada producto necesita cumplir una función concreta y aplicarse en el momento adecuado para ofrecer el mejor resultado.

La limpieza continúa siendo el primer paso para eliminar restos de grasa, sudor e impurezas. Después llega la hidratación, dejando que la crema se absorba completamente antes de continuar con el siguiente producto.

El protector solar debe aplicarse una vez que la hidratante se ha asentado sobre la piel y siempre antes del maquillaje. De esta manera puede formar esa película uniforme que necesitan los filtros solares para proteger correctamente.

Solo cuando el fotoprotector se ha distribuido de manera homogénea llega el momento de utilizar la base de maquillaje, el corrector o cualquier otro producto de color. Aplicarlos después evita alterar la estructura del protector y permite mantener intacta su eficacia.

Para quienes disponen de muy poco tiempo, la experta simplifica al máximo la rutina. En esos casos, considera que la combinación mínima debería ser una limpieza del rostro seguida del protector solar. Es un gesto sencillo que mantiene la piel protegida sin renunciar a lo realmente importante.

Dos protectores solares adaptados a distintas necesidades de la piel

Dentro de la gama de Santamarina Cosmetics, la especialista destaca dos opciones formuladas con SPF 50+, aunque dirigidas a necesidades diferentes.

AGE BLOCK SPF 50+ está pensado para quienes buscan combinar la fotoprotección diaria con un tratamiento antiedad. Su fórmula incorpora un 5 % de niacinamida, centella asiática, carnosina y vitamina E, además de una protección reforzada frente a los rayos UVA.

Está especialmente recomendado para pieles normales y secas con manchas, signos de deshidratación o arrugas, gracias a su textura ligera y de rápida absorción.

Por su parte, BEAUTY DEFENSE SPF 50+ está enfocado en prevenir y tratar la hiperpigmentación. Combina filtros encapsulados de última generación, como Tinosorb M y Tinosorb S, junto con ácido tranexámico al 2,5 % y niacinamida al 0,5 %, ingredientes conocidos por ayudar a unificar el tono de la piel y reducir la apariencia de las manchas.

Su textura crema-gel resulta especialmente cómoda para pieles normales, mixtas y grasas.

Ambos protectores solares tienen un precio recomendado de 26,90 euros en formato de 50 mililitros y pueden adquirirse tanto a través de la página web oficial de Santamarina Cosmetics como en Amazon.

Más allá del producto elegido, la recomendación de los especialistas sigue siendo la misma: utilizar un fotoprotector todos los días, aplicarlo en la cantidad adecuada y evitar mezclarlo con otros cosméticos para garantizar que la piel recibe la protección que realmente necesita.