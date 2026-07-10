La primera plancha de pelo con inteligencia artificial: protege el cabello, 90% más de brillo y un peinado más rápido

Modelo con el cabello sano y brillante, peinado por un profesional IStock

La inteligencia artificial ya no solo organiza agendas, responde preguntas o mejora las fotografías del móvil. Ahora también ha llegado al universo de la belleza para transformar uno de los gestos más cotidianos de millones de personas: peinarse el cabello con la plancha del pelo.

La firma británica ghd, referente internacional en herramientas de peinado profesional, celebra su 25 aniversario con el lanzamiento de ghd Sculpt, una plancha de nueva generación que marca un antes y un después en la tecnología aplicada al cuidado capilar.

Su innovación no reside únicamente en su diseño o en su potencia, sino en la forma en que entiende el cabello. Frente a las planchas convencionales, que regulan exclusivamente la temperatura de las placas, ghd Sculpt incorpora un sistema de inteligencia artificial capaz de medir la temperatura del propio cabello y adaptar el calor en tiempo real para conseguir el mejor resultado sin comprometer la salud de la fibra capilar.

El lanzamiento responde, además, a una preocupación cada vez más extendida entre los consumidores. Según datos de la propia compañía, el 98% de los usuarios considera que las herramientas térmicas terminan dañando el cabello.

Una percepción que ghd pretende desmontar con una tecnología diseñada para ofrecer un peinado de alto rendimiento sin alterar la salud del pelo.

Una plancha con IA

La gran revolución de ghd Sculpt se encuentra en su tecnología Heat-Adapt, un sistema impulsado por inteligencia artificial que analiza constantemente lo que ocurre durante el peinado.

Mientras el usuario desliza la herramienta sobre el cabello, cuatro sistemas de medición recopilan información de forma continua. El dispositivo detecta cuándo el cabello entra en contacto con las placas, la cantidad de mechón que se está trabajando y la velocidad con la que se realiza el movimiento.

Toda esa información llega a un microprocesador capaz de realizar hasta 2.900 mediciones por segundo. A partir de esos datos, un algoritmo de aprendizaje automático ajusta automáticamente la potencia y la distribución del calor para adaptarse a las necesidades reales de cada pasada.

En la práctica, esto significa que la herramienta incrementa la temperatura cuando el cabello necesita un mayor aporte térmico para fijar el peinado y la reduce cuando detecta que puede conseguir el mismo resultado con menos calor. El objetivo es mantener siempre un equilibrio entre eficacia y protección.

Nueva ghd Sculpt, la primera plancha de pelo con inteligencia artificial ghd

Esta capacidad de adaptación convierte a ghd Sculpt en la primera styler interactiva de la firma, inaugurando una nueva generación de herramientas inteligentes capaces de personalizar el peinado en función de cada tipo de cabello.

Más brillo y salud

La incorporación de inteligencia artificial no solo busca proteger el cabello, sino también mejorar el resultado final.

Según los datos facilitados por la marca, ghd Sculpt consigue aportar hasta un 90% más de brillo, reducir el encrespamiento hasta 2,5 veces y definir mejor tanto rizos como ondas.

Además, promete acelerar el tiempo de peinado hasta cinco veces respecto a otras herramientas tradicionales. A ello se suma un rediseño completo de la plancha.

Su estructura es más ligera, estilizada y ergonómica, lo que facilita el manejo tanto para alisar como para crear ondas o rizos con mayor precisión.

Modelos peinadas con la primera plancha de pelo con inteligencia artificial de ghd ghd

Las nuevas placas Infinity ultrafinas permiten trabajar desde la raíz hasta las puntas con un deslizamiento mucho más uniforme y sin tirones, independientemente de si el cabello es fino, grueso, liso o rizado.

El resultado es una herramienta más versátil que busca acercar el acabado profesional de un salón de peluquería al uso doméstico.

Ciencia e innovación en casa

La compañía, para la creación del styler ha colaborado con empresas especializadas en diagnóstico capilar para evaluar el comportamiento del cabello tras el uso continuado de la herramienta.

Los estudios realizados muestran que, después del lavado, el cabello recupera su forma natural sin diferencias significativas respecto a un cabello que nunca ha sido expuesto al calor.

En otras palabras, el peinado no altera de manera permanente la estructura de la fibra capilar, una afirmación que la firma sostiene con investigaciones científicas que se encuentran actualmente en proceso de publicación en revistas internacionales de cosmética.

Con un precio de 449 euros, ghd Sculpt se sitúa en el segmento premium de las herramientas de peinado. Sin embargo, más allá del coste, representa un cambio de paradigma en el sector de la belleza.

El paso de las planchas que simplemente generan calor a dispositivos capaces de interpretar las necesidades del cabello y responder a ellas en tiempo real.

Una innovación con la que ghd aspira a demostrar que conseguir un peinado impecable ya no tiene por qué estar reñido con mantener un cabello sano, brillante y protegido.