Los maquilladores coinciden: "A partir de los 50, la técnica del delineado invertido es lo mejor para rejuvenecer la mirada"

El maquillaje tiene la capacidad de transformar por completo un rostro, pero no siempre basta con aplicar los productos en las zonas correctas. La forma en la que los utilizamos, la intensidad o incluso unos milímetros de diferencia en su colocación pueden marcar la diferencia entre un resultado favorecedor y otro que no lo sea tanto.

Esto ocurre especialmente con productos como el colorete, el contorno, el iluminador o el bronceador, cuya aplicación puede modificar visualmente las facciones. Sin embargo, uno de los cosméticos que más influye en la expresión del rostro es el delineador de ojos.

Dependiendo de cómo se aplique, puede conseguir una mirada más abierta y rejuvenecida o, por el contrario, endurecer las facciones y hacer que los ojos parezcan más pequeños.

Precisamente por ello, en los últimos años han surgido nuevas técnicas que buscan resultados más favorecedores y fáciles de conseguir, como el reverse eyeliner o delineado invertido, una alternativa al eyeliner clásico que promete agrandar la mirada y aportar un efecto lifting, pero sin necesidad de dominar trazos complicados.

Qué es el delineado invertido

El reverse eyeliner o delineado invertido se trata de una técnica que da más protagonismo a la línea inferior de las pestañas, a diferencia del modo tradicional, que se centra en la zona superior de las mismas.

Se trata de una técnica que sienta bien especialmente a personas con los párpados caídos, ya que equilibra el peso y hace que la mirada parezca más grande, y a la que ya se han sumado decenas de celebrities como Selena Gomez o Emily Ratajkowski.

Uno de los motivos por los que el delineado ha ganado popularidad es por ofrecer una alternativa moderna y atrevida al delineado clásico. Al aplicar producto en la línea inferior de las pestañas en lugar de la superior, tiene la capacidad para enmarcar la mirada de una forma novedosa y, a la vez, sutil, logrando un estilo sofisticado y llamativo.

Esta técnica resulta ideal para quienes desean definir los ojos sin el aspecto más recargado que puede dar un delineado completo en ambos párpados. Al concentrarse en la línea inferior de las pestañas, el delineado invertido da profundidad y acentúa la forma natural del ojo.

Además, consiste en un delineado mucho más sencillo que el tradicional, ya que necesita menos precisión. Lo único que tenemos que hacer es seguir la línea de nuestras pestañas inferiores y continuar con la dirección para realizar un rabillo.

Tiene una gran capacidad para equilibrar el rostro, especialmente en aquellos casos donde los párpados superiores son pequeños o están ligeramente caídos, puesto que ayuda a redirigir la atención hacia la parte inferior del ojo.

Esto puede hacer que los ojos parezcan más grandes y definidos sin la necesidad de un delineado superior que, en algunos casos, podría sobrecargar la mirada o hacer que los ojos se vean más pequeños.

La técnica del delineador invertido también puede complementarse fácilmente con sombras suaves en el párpado superior o incluso dejarse sin nada en la parte de arriba, lo que refuerza la atención en la línea inferior y da un efecto de mayor apertura y luminosidad en la zona ocular.

El eyeliner invertido suele requerir menos retoques durante el día, ya que la línea inferior es menos propensa a los pliegues o al desgaste que ocurre en el párpado superior debido al parpadeo.

Asimismo, permite experimentar con una amplia gama de productos, como lápices de colores, delineadores líquidos o en gel, lo que abre la posibilidad a diseños personalizados o a lanzarnos con diferentes estilos.

Cómo realizar el delineado invertido

El delineado tradicional es un rompecabezas para millones de personas, necesita una técnica y práctica que en ocasiones nos obliga a dejar de intentarlo. El eyeliner invertido, al contrario, es mucho más sencillo y podemos realizarlo sin problema.

Los primeros pasos son optativos, ya que hay quienes deciden dar color al párpado móvil antes de empezar. Podemos dejarlo sin maquillaje; sin embargo, también podemos aplicar sombras en tonos nude o marrones para decorar la mirada.

Estas sombras nos servirán como base y unificarán el tono del párpado; sin embargo, también podemos dejarlo natural. Ahora, pasaremos a escoger nuestro delineador, que la mejor opción es escogerlo a prueba de agua.

Truco delineador.

Una vez elegido, lo que tenemos que hacer es delinear la línea inferior de las pestañas, asegurándonos de cubrir cualquier espacio entre ellas. Después, con la ayuda de un pincel, extenderemos suavemente el trazo hacia arriba, siguiendo la dirección natural del ojo para crear un efecto de mirada elevada.

Con una brocha, podemos aplicar una sombra mate oscura para difuminar el delineado, fusionando los productos para un acabado suave y definido. Es importante no extender demasiado el maquillaje hacia la zona de la ojera, ya que esto podría dar una apariencia de cansancio en la mirada.

Una vez terminado, lo ideal es aplicar un poco de corrector para limpiar y corregir cualquier error que pueda haber quedado, y añadir una capa de máscara de pestañas.