Los maquilladores españoles coinciden: "A partir de los 50, la técnica del 'eyeliner' invisible es lo mejor para rejuvenecer la mirada"

Hay días en los que apetece maquillarse, pero sin que se note demasiado. Una piel luminosa, unos labios naturales y una mirada despierta suelen ser suficientes para conseguir ese efecto de buena cara que tantas mujeres buscan, especialmente cuando llega el verano.

En ese contexto, una técnica de maquillaje está ganando cada vez más adeptas por su capacidad para transformar los ojos sin parecer maquillados.

Se trata del llamado eyeliner invisible, un truco utilizado desde hace años por maquilladores profesionales que vuelve a convertirse en tendencia gracias a su resultado natural y favorecedor.

Su principal ventaja es que consigue definir la mirada, aportar profundidad y crear la ilusión de unos ojos más grandes sin recurrir a delineados gruesos, sombras intensas o maquillajes recargados.

Además, no requiere productos especiales ni una gran destreza frente al espejo. Basta con un lápiz de ojos convencional y apenas un minuto para notar la diferencia.

Agranda los ojos

A diferencia del eyeliner tradicional, que dibuja una línea visible sobre el párpado, el eyeliner invisible se aplica entre las pestañas.

Esta técnica, conocida internacionalmente como tightlining, consiste en rellenar los pequeños espacios que existen entre los folículos de las pestañas superiores.

De esta forma se crea una sensación de mayor densidad en la raíz de las pestañas y se intensifica la mirada de manera muy discreta.

El resultado es sutil, pero muy efectivo. Los ojos parecen más definidos, las pestañas más abundantes y la mirada más expresiva, sin que se perciba claramente dónde está el maquillaje.

Por eso muchos expertos lo consideran el punto intermedio perfecto entre ir completamente desmaquillada y llevar un delineado clásico.

Otra de sus ventajas es que no resta espacio visual al párpado móvil. Mientras algunos delineados gruesos pueden empequeñecer el ojo, especialmente cuando el párpado es pequeño o está algo caído, esta técnica consigue justo lo contrario. Al trabajar únicamente entre las pestañas, la mirada gana intensidad sin perder amplitud.

Rejuvenece el rostro

Con el paso de los años, la zona de los ojos suele perder firmeza y definición. Las pestañas pueden parecer menos densas y la mirada puede transmitir más cansancio.

Precisamente por eso el eyeliner invisible se ha convertido en uno de los recursos favoritos de los maquilladores especializados en pieles maduras.

Al oscurecer de forma estratégica la base de las pestañas, se recupera visualmente parte de la intensidad que la mirada pierde con el tiempo.

El efecto es especialmente favorecedor porque evita las líneas duras y los contrastes excesivos que, en algunos casos, pueden endurecer las facciones.

El eyeliner invisible encaja perfectamente en esa filosofía porque potencia los rasgos sin ocultarlos. Además, puede combinarse con una simple capa de máscara de pestañas para conseguir un resultado elegante, fresco y muy versátil tanto para el día como para la noche.

Paso a paso

La técnica es mucho más sencilla de lo que parece. Lo primero es elegir un lápiz de ojos de textura cremosa que se deslice fácilmente sobre la piel.

Los tonos negro y marrón son los más utilizados. El negro aporta una mayor intensidad, mientras que el marrón ofrece un acabado más suave y natural.

Una vez preparado el lápiz, basta con levantar ligeramente el párpado superior y rellenar con pequeños trazos los espacios entre las pestañas. No es necesario dibujar una línea continua. El objetivo es depositar color únicamente en los huecos para crear profundidad de forma imperceptible.

Quienes buscan un resultado todavía más intenso pueden trabajar también la línea de agua superior. Este gesto oscurece la base de las pestañas y crea un efecto visual similar al de unas pestañas más densas.

#eyelinerinvisible #pielmadura #over40 #over50andfabulous #over50 #mariaferjol #aprendeconmariaferjol #murcia #lapizdeojos ♬ sonido original - mariaferjol @mariaferjol Conocías el eyeliner invisible?? Es una técnica que queda ideal a cualquier edad pero en pieles maduras aún más te cuento el por qué: Cuando vamos cumpliendo años, la pestaña se queda bastante más despoblada y este eyeliner rellena todo el perfil de la pestaña devolviendo cobertura a toda esa zona y un acabado de pestaña más poblada y ojo más potente pero de manera invisible 👌🏻Es un toque muy sutil y marca la diferencia. Te aconsejo que utilices un lápiz waterproof y cremoso 👌🏻 Yo estoy usando el de #esteelauder en el tono Coffee! Te animas a probarlo, quieres que te diga cómo desmaquillo esa línea tan pegada a pestañas?? . . #eyeliner

El secreto está en la precisión y en la moderación. No hace falta añadir grandes cantidades de producto ni realizar trazos perfectos. De hecho, cuanto menos evidente sea el maquillaje, mejor funcionará la técnica.

En apenas unos segundos, los ojos adquieren una apariencia más abierta, más luminosa y descansada. Un pequeño truco que demuestra que, muchas veces, los cambios más discretos son también los más favorecedores.