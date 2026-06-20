M. Carmen Padilla, farmacéutica: "La cafeína es el mejor truco para eliminar la papada y tonificar el cuello"

El doble mentón, conocido coloquialmente como papada, es una de las preocupaciones estéticas más frecuentes entre quienes buscan mejorar la definición del rostro y el cuello. Aunque suele asociarse al aumento de peso, lo cierto es que también puede aparecer por factores como la genética, el envejecimiento o la pérdida progresiva de firmeza de la piel.

Con el paso de los años, la producción de colágeno y elastina disminuye, favoreciendo la flacidez en la zona mandibular. A ello se suman otros factores como los cambios hormonales, las variaciones bruscas de peso o incluso la retención de líquidos, que pueden hacer que la papada resulte más visible.

Frente a tratamientos estéticos más invasivos, cada vez son más los expertos que comparten alternativas sencillas para mejorar su aspecto desde casa. Entre ellas destaca el uso tópico de la cafeína, un ingrediente muy conocido en cosmética que, según explica la farmacéutica M. Carmen Padilla, puede ayudar a reafirmar la piel y redefinir el contorno facial.

La cafeína para eliminar la papada

Además de ser la 'salvadora' de millones de personas que la emplean para conseguir energía a primera hora del día, la cafeína es uno de los grandes aliados antiedad en cuanto a la estética se refiere.

El concentrado al 5% puede ser un aliado en la lucha contra la papada debido a sus propiedades específicas cuando se aplica tópicamente sobre la piel.

La cafeína es conocida por su capacidad para estimular la circulación sanguínea y linfática, lo que puede ayudar a reducir la retención de líquidos en la zona del cuello y la mandíbula, disminuyendo la apariencia hinchada o abultada que contribuye a la papada.

"Este uso de la cafeína, poca gente lo conoce", confiesa la farmacéutica, "Pero tiene una acción lipolítica". En términos que todos conocemos, esta acción quiere decir que puede favorecer la descomposición de las células grasas y llegar a "derretirlas".

Al aplicar un concentrado de cafeína al 5% sobre la piel, puede llegar a penetrar en las capas superiores de la dermis y ayudar a romper los depósitos de grasa localizados.

Esto podría contribuir a una reducción del volumen de la papada con el tiempo, especialmente si se combina con otras medidas como una dieta equilibrada, ejercicio, y tratamientos complementarios como el yoga facial, una de las últimas disciplinas que trabaja con masajes faciales para tratar diferentes 'imperfecciones'.

Otro aspecto importante es el efecto tonificante que la cafeína tiene sobre la piel. Su aplicación puede ayudar a mejorar la firmeza y elasticidad de la misma, lo que es esencial para reducir la apariencia de flacidez en la papada.

A medida que la dermis se vuelve más tensa y firme, el doble mentón puede volverse menos prominente.

El uso constante del concentrado de cafeína al 5% puede generar un efecto estético 'inmediato', donde la piel luce más suave y menos hinchada, lo que proporciona una apariencia más definida en la línea de la mandíbula y el cuello.

Además, gracias a su poder de mejorar la circulación en la piel, podemos llegar a tratar otras zonas del rostro.

"Por su acción lipolítica, podemos aplicar el concentrado en todo el rostro", explica la experta y añade, "eso nos va a redefinir el óvalo facial", incluidas algunas arrugas como las que se forman alrededor de la boca, ojeras, bolsas de ojos e incluso celulitis.

Aunque por su nombre parezca imposible de conseguir, lo cierto es que está disponible en todas las farmacias de España, online y en diferentes comercios de cosmética.

Es importante tener expectativas realistas, ya que los efectos del tratamiento con cafeína tópica son graduales y mejorarán con el tiempo y la constancia.

Cómo usar la cafeína en la papada

M. Carmen Padilla ha explicado en su vídeo de TikTok que este producto se debe aplicar antes de nuestra rutina de cuidado facial.

Esta rutina puede ser bien una crema solar, hidratante o serum, en el caso de que no tengamos ninguna, podemos simplemente aplicarlo de forma individual.

"Vamos a aplicar unas cuantas gotas del concentrado en la palma de la mano, para calentarlo", una vez hecho, "la vamos a aplicar en la zona de la papada", explica la farmacéutica.

Si queremos aplicarlo en todo el rostro, podemos hacerlo directamente o mezclarlo con nuestra crema hidratante diaria.