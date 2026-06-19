Rocío Arribas, experta en belleza: "Aplicarse el maquillaje directamente sobre el rostro marca más las arruguitas"

Rocío Arribas habla de maquillaje con la naturalidad de quien ha probado, se ha equivocado y ha aprendido delante del espejo antes que delante de una cámara. Creadora de contenido y experta en belleza, su forma de explicar trucos, productos y tendencias ha conectado con una comunidad que busca consejos reales, sin complicaciones ni promesas imposibles.

Así lo confirman sus más de medio millón de seguidores en redes sociales: solo en Instagram tiene más de 351.000, y en TikTok más de 221.000 seguidores. Razón de más para saber que su contenido forma parte de una parte de la sociedad que quiere consejos prácticos (y sencillos) para personas reales, con sus complejos e "imperfecciones".

Es la coherencia propia de una persona cercana y con las ideas muy claras con respecto a lo que es tendencia, pero sabiendo lo que le gusta y favorece. Antes de dedicarse de lleno al universo beauty, estudió Administración y Dirección de Empresas (ADE), pero entendió pronto que, aunque esa base siempre la guiaría, su destino era otro.

Su interés por la belleza venía de mucho antes. Seguía a creadoras de contenido, especialmente a referentes estadounidenses, y también a perfiles nacionales que empezaban a abrir camino en España.

Aquella curiosidad fue creciendo hasta convertirse en contenido. Primero como una afición, después como una forma de comunicación y, finalmente, como una profesión que ha sabido adaptar perfectamente a su pasión por la belleza en el amplio sentido de la palabra.

En MAGAS hemos podido comprobar en primera persona que esa sensatez y realismo, tan necesarios (y a veces tan escasos) en el universo de las redes sociales y la belleza, en Rocío surgen con la naturalidad de quien disfruta viéndose bien sin renunciar a ser ella misma.

La belleza se aprende

Arribas reconoce que una parte importante de su evolución ha estado marcada por observar. Observar redes, tendencias, maquillajes reales y también a personas cercanas. Entre sus inspiraciones menciona a su cuñada, Rocío López, vinculada también al sector de las redes sociales.

Pero su éxito no reside solo en saber maquillarse. Está en explicar de forma sencilla qué funciona, qué no y por qué no todas las pieles necesitan lo mismo. Basta mirar cualquiera de sus vídeos para "engancharte" a sus consejos.

Esa claridad es una de las claves de su discurso. Frente a la avalancha de productos, rutinas eternas y vídeos virales, Arribas apuesta por una belleza más práctica centrada en mirar la piel, entenderla y no recargarla sin sentido.

La piel manda

Cuando se le pregunta por el primer paso para que el maquillaje dure más ahora que estamos en verano, pero también en invierno, Rocío no titubea: "La preparación de la piel es imprescindible". Para ella, una buena base empieza antes de aplicar la base de maquillaje.

La exfoliación ocupa un lugar importante en esa preparación, aunque siempre adaptada al tipo de piel. Después llega la hidratación, que considera clave para que el rostro se vea sano, fresco y bonito.

Rocío Arribas aplicándose maquillaje en stick.

Una piel hidratada permite que el maquillaje se funda mejor, dure más y no deje ese efecto acartonado que suele aparecer con el calor o con el exceso de producto.

Sin embargo, hay un gesto que para ella arruina cualquier maquillaje: tocarse la cara. Para ella es "el grandísimo error", más en verano, cuando sudamos más y la piel tiende a brillar, ese hábito puede hacer que la base se mueva, se corte o desaparezca antes de tiempo.

"¡El maquillaje no nos dura porque no paramos de tocarnos la cara! Es el principal consejo que doy siempre a todos los que se quejan de ello, tanto con un makeup de verano como de invierno"

A ese consejo suma otro imprescindible: sellar. Especialmente los productos en crema. Polvos traslúcidos en las zonas necesarias y, si hace falta, un spray fijador pueden marcar la diferencia.

Menos producto, más técnica

Rocío distingue claramente entre una piel joven y una piel madura. En las pieles jóvenes, anima a probar, jugar y experimentar. "Ponte más o ponte menos", porque esa etapa permite arriesgar con texturas, colores y acabados. Si una no se divierte y experimenta cuando se es joven... ¡el maquillaje pierde sentido!

En cambio, con las pieles maduras su consejo es más rotundo: "Cuanto menos producto, mejor". Se trata de una de sus advertencias más claras contra el exceso de producto. No se trata de dejar de maquillarse, sino de aplicar con más precisión.

Para evitar que la base marque arrugas, poros o líneas de expresión, recomienda trabajar el producto antes de llevarlo al rostro. Aplicarlo primero en la mano, impregnar la brocha o la esponja poco a poco y retirar el exceso ayuda a conseguir un acabado más ligero.

Sobrecargar la piel, explica, es uno de los errores más frecuentes que observa. Y cuanto más producto se aplica, más fácil es que la base marque arrugas, poros o líneas de expresión.

"En pieles maduras, se debe aplicar el maquillaje con una brocha o una Beautyblender para que el producto no marque arruguitas y líneas de expresión"

El objetivo es que la piel respire. Por eso insiste en no cargar las zonas donde hay pliegues y en difuminar bien. También aconseja evitar técnicas demasiado rígidas si no favorecen al párpado o a la textura de la piel.

En los ojos, las sombras en stick pueden ser una buena opción por su facilidad, aunque advierte de que en párpados grasos conviene sellarlas o elegir fórmulas de larga duración.

Sobre el eyeliner, uno de los grandes protagonistas del makeup para miles de personas, recuerda que no siempre es el mejor aliado en pieles maduras, porque puede endurecer la mirada o resultar difícil de trabajar, aunque ella, ¡no puede renunciar a esta técnica!

Pero entre sus básicos, hay uno que no negocia: "Protector solar, siempre, aunque diluvie". Rocío insiste en que la protección solar es el producto que jamás debería faltar en una rutina de belleza.

Rocío Arribas con un makeup de fiesta.

Tendencias 2026

Para este verano, Rocío Arribas señala varias tendencias claras. La primera tiene color propio: el azul cielo. "Es el color del verano", apunta sobre una tonalidad que vuelve a los ojos en sombras, detalles y acabados más atrevidos.

Entre risas charlamos sobre este dato con el que ninguna de las dos nos sentimos identificadas y que tanto nos recuerda a los 2000 y la fiebre sobre la estética de las Spice Girls. Un regreso que puede parecer arriesgado, pero que Rocío defiende como una forma divertida de actualizar el maquillaje estival.

"El azul cielo es uno de los colores indiscutibles de este verano, también en maquillaje, pero lo siento... ¡no me veo con ello!"

También se mantiene el "efecto buena cara", con mucho colorete de estilo sun kissed. Ese rubor que imita el toque del sol sobre la piel y que aporta frescura sin necesidad de cargar el rostro.

Otra tendencia que gana terreno es el "efecto mojado". Piel luminosa, puntos estratégicos de brillo y un acabado jugoso, pero controlado. La clave, insiste, está en no confundir luminosidad con exceso de grasa.

Para quienes quieren controlar los brillos sin perder frescura, recomienda bases de acabado natural, mate, y puntos de luz solo en zonas estratégicas. No se trata de matificar todo el rostro, sino de equilibrar.

Y si toca reaplicar protector solar sobre el maquillaje, su opción favorita es clara: el formato en stick. Práctico, cómodo y más fácil de usar sin deshacer todo el trabajo previo.

También se mantiene el efecto buena cara, con mucho colorete de estilo sun kissed. Ese rubor que imita el toque del sol sobre la piel y que aporta frescura sin necesidad de cargar el rostro.

"El protector solar es el paso imprescindible en cualquier rutina de belleza. No importa si hace sol o está diluviando, siempre hay que protegerse del sol"

Otra tendencia que gana terreno es el efecto mojado. Piel luminosa, puntos estratégicos de brillo y un acabado jugoso, pero controlado. La clave, insiste, está en no confundir luminosidad con exceso de grasa.

Para quienes quieren controlar los brillos sin perder frescura, recomienda bases de acabado natural y puntos de luz solo en zonas estratégicas. No se trata de matificar todo el rostro, sino de equilibrar para ofrecer ese efecto jugoso tan favorecedor.

Y si toca reaplicar protector solar sobre el maquillaje, su opción favorita es el formato en stick. Práctico, cómodo y más fácil de usar sin deshacer todo el trabajo previo, con ingredientes que no sean grasos pero que sepas que vas a estar protegida de los rayos solares.

Al final, más allá de los trucos, lo que queda de Rocío Arribas es su cercanía. En un sector donde la distancia entre creadora y seguidora puede parecer enorme, Rocío demuestra que la belleza también puede explicarse desde la sencillez, el sentido común y la conversación honesta.