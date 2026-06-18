Raquel González, cosmetóloga: "En verano debemos usar más retinol para tener una piel más joven e hidratada"

Durante años, el retinol ha sido uno de los ingredientes cosméticos más temidos cuando llega el verano. La recomendación de suspender su uso durante los meses de más sol se ha repetido tanto que muchas personas lo consideran una norma incuestionable.

Sin embargo, los expertos en dermocosmética aseguran que esta creencia se basa en una interpretación errónea. Lejos de ser un enemigo de la piel en verano, el retinol puede convertirse en uno de sus mejores aliados.

Así lo defiende Raquel González, cosmetóloga y creadora técnica de Byoode, quien lanza un mensaje claro: "En verano debemos usar incluso más retinol".

La experta explica que el verdadero problema no es este activo derivado de la vitamina A, sino la falta de protección solar.

"De hecho, en los meses en los que más radiación recibimos, la piel puede necesitar más que nunca activos capaces de ayudarla a renovarse y repararse", señala.

El retinol en verano

La mala fama del retinol en verano tiene su origen en una confusión que todavía sigue muy extendida. Muchas personas creen que aumenta la sensibilidad de la piel frente al sol y favorece la aparición de manchas, pero los especialistas matizan esta afirmación.

Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8, aclara que el retinol no es fotosensibilizante, sino fotosensible. Es decir, la luz puede reducir su eficacia, motivo por el que se recomienda aplicarlo por la noche, pero eso no significa que vuelva la piel más vulnerable a la radiación solar.

En la misma línea se pronuncia Irene Serrano, directora dermocosmética de Dermalogica. Según explica, los retinoides deben utilizarse en la rutina nocturna porque la exposición a la luz puede degradarlos, pero no convierten la piel en un "imán para las manchas".

Lo que sí resulta imprescindible es utilizar protector solar cada mañana y reaplicarlo cuando sea necesario, una recomendación que debería seguirse independientemente de si se emplean retinoides o no.

La vitamina A

Aunque muchas personas asocian el verano con descanso y bienestar, la realidad es que la piel trabaja más que nunca durante esta época del año.

La exposición solar, las altas temperaturas, el cloro de las piscinas o la sal del mar obligan al organismo a activar constantemente mecanismos de defensa. Para ello consume grandes cantidades de vitamina A, una molécula esencial para mantener la renovación celular y la firmeza cutánea.

Raquel González destaca que este proceso tiene consecuencias directas sobre el envejecimiento. "En verano envejecemos más porque es cuando antes agotamos nuestras reservas de vitamina A. Lo hacemos en un 90% y por eso se acelera el envejecimiento", afirma.

La pérdida de esta vitamina repercute en múltiples funciones de la piel. La producción de colágeno disminuye, la regeneración celular se ralentiza y aparecen con mayor facilidad signos visibles como arrugas, flacidez o falta de luminosidad.

Por este motivo, los expertos consideran que retirar los retinoides durante los meses de mayor exposición solar puede ser contraproducente.

"No tiene sentido dejar los retinoides justo cuando la piel está más expuesta porque, sin darnos cuenta, estaremos propiciando que en septiembre la piel esté más seca, menos firme, con textura irregular y que las manchas se noten más", resume Irene Serrano.

Reparar la piel tras el sol

El bronceado suele percibirse como un símbolo de salud y belleza, pero los especialistas recuerdan que detrás de ese tono dorado existe un esfuerzo biológico importante por parte de la piel.

Cada hora de exposición solar genera estrés oxidativo y obliga a las células cutáneas a poner en marcha procesos de reparación que consumen recursos internos.

Por eso, los expertos consideran que los retinoides pueden desempeñar un papel similar al de un tratamiento reparador después de la exposición solar.

Mujer tomando el sol en el borde de una piscina

"Uno de los mejores aftersun son los retinoides porque reparan la piel, estimulan la regeneración celular, ayudan a corregir el daño solar acumulado y refuerzan la barrera cutánea", explica Irene Serrano.

Eso sí, Raquel González advierte de que su uso debe adaptarse al estado de la piel. "No se trata de aplicarlo sobre una piel quemada, irritada o dolorida. La idea es mantenerlo en la rutina nocturna si la piel lo tolera bien, ajustar la frecuencia si está más sensible y acompañarlo siempre de hidratación".

La pauta recomendada por la cosmetóloga es sencilla y efectiva. "Por la mañana, protector solar generoso. Por la noche, limpieza, hidratación y retinoide. Si la piel está tirante, recomiendo terminar la rutina de noche con una crema más nutritiva para evitar la sequedad y aportarle confort".

Los expertos coinciden en que la estrategia ideal durante el verano pasa por combinar protección, hidratación y regeneración. En lugar de desterrar el retinol hasta septiembre, la clave está en utilizarlo correctamente y reforzar las medidas de fotoprotección.