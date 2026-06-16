Los maquilladores de España coinciden: "A partir de los 60, el 'eyeliner' es el error que más envejece la mirada"

Es uno de los productos de maquillaje más utilizados en todo el mundo. Prácticamente, cualquier neceser de los asiduos a las rutinas de belleza cuenta con un lápiz específico para hacerse un buen "rabillo" en el ojo o eyeliner.

Da igual si son más cremosos o completamente líquidos, pero lo cierto es que la persona que es fiel a maquillarse los ojos con él, rara vez omite este paso.

Sin embargo, uno de los errores de maquillaje más comunes es pasar por alto que cada persona tiene los rasgos diferentes o que, simplemente, conforme vamos envejeciendo, nuestras facciones cambian y, con ellas, la elasticidad de nuestra piel.

En pieles maduras, la mirada ya no se ve tan despierta como antes y debemos tener en cuenta los consejos de los expertos para rejuvenecerla de la manera más sencilla.

María Borbolla, experta en maquillaje, junto con algunos de los más reputados maquilladores de España, ha revelado la clave que puede cambiar por completo tu forma de maquillarte: cómo aplicar el eyeliner con efecto lifting sin cometer errores que te sumen años.

Una mirada joven

Aunque parezca mentira, una "raya del ojo" mal hecha puede tener el efecto contrario al deseado. Y esto es especialmente importante a partir de los 50, cuando los párpados empiezan a caer y la piel pierde firmeza.

María Borbolla afirma que "Las que tienen el párpado caído deben tener mucho cuidado con el eyeliner". Pero ni mucho menos está perdido, porque la experta también tiene la solución perfecta para que ese delineado te ayude a levantar la mirada y dar un efecto rejuvenecedor inmediato.

Las cintas de microporo pueden marcar la diferencia entre un eyeliner que arrastra el ojo hacia abajo o uno que lo eleva. "Coloca el microporo desde el extremo del ojo hacia el final de la ceja, en diagonal ascendente. Así podrás aplicar la sombra sin miedo a salirte y conseguirás un efecto lifting instantáneo", explica Borbolla.

Al retirar la cinta, el resultado es un trazo limpio, definido y que levanta ópticamente el ojo. Si nunca te has atrevido con el eyeliner o siempre acabas frustrada, sigue esta guía, paso a paso, para un eyeliner efecto lifting.

Sombra y pincel biselado. "Es mucho más fácil de corregir si te equivocas", dice la experta. Usa un tono marrón o gris para ir marcando suavemente la línea del ojo. Lápiz khôl. Opta por uno que se difumine bien. Si tienes el párpado graso, lo ideal es que sea waterproof, para evitar que se corra. Si tienes mal pulso, evita los rotuladores: Evita los más líquidos y opta por aquellos con punta más durita, que se mueven menos. A ras de las pestañas: Este es el error más común y uno de los que más envejecen. El trazo debe nacer justo desde la línea de las pestañas. La importancia del grosor: Comienza fino en el lagrimal y ve engrosando ligeramente hasta el final del ojo, siempre en dirección ascendente.

El corrector

Entre los secretos mejor guardados de los maquilladores expertos para un efecto lifting inmediato está el uso del corrector en crema. El truco consiste en aplicar un tono más claro que tu piel en tres puntos estratégicos:

Para iluminar la zona y neutralizar el cansancio, aplica un poco en la ojera.

Una línea desde el rabillo del ojo hacia la sien, que ayuda a levantar visualmente.

Otra desde el lagrimal hacia la ceja, cruzando hasta el inicio del cabello.

Difumina bien cada punto y verás cómo se transforma tu mirada. Sin cirugía, sin filtros.

Muchas mujeres evitan maquillar la línea de agua por miedo a empequeñecer el ojo. Sin embargo, María Borbolla tiene un enfoque distinto: "Si se trabaja bien, podemos intensificar la raíz de la pestaña sin marcar la línea por dentro de forma evidente, y el ojo parecerá más grande".

El consejo de la experta es usar lápiz waterproof de larga duración y sellar con sombra en polvo del mismo tono. El resultado es un efecto potente, elegante y duradero.

Colores que rejuvenecen

Elegir el color adecuado también es clave para restar años con el maquillaje. Borbolla destaca que las mujeres de más de 50 suelen sentirse cómodas con tonos como negro, marrón, gris, verde esmeralda y azul oscuro. Son colores atemporales que estilizan el ojo y funcionan con cualquier color de iris.

Si quieres probar algo más atrevido (y actual), este año triunfan los berenjenas, burdeos y bronces luminosos. Eso sí, María recuerda que el eyeliner no es todo: "La base del maquillaje de ojos es la sombra. El eyeliner es el toque final".

Además, hay un fallo que Borbolla ve con frecuencia y que, según ella, puede arruinar cualquier maquillaje: hacer un eyeliner grueso y uniforme desde el principio hasta el final. Esto aplasta la mirada en lugar de levantarla. Debe ir creciendo de forma gradual y terminar con una pequeña elevación que se una con la línea inferior del ojo o la acompañe en paralelo.