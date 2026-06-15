El secreto de las españolas más elegantes para oler bien todo el día: aromas limpios, frescos y muy veraniegos

Hay perfumes que no se limitan a oler bien. Hay perfumes que te llevan directamente a un lugar. A una terraza frente al mar, a una piel todavía caliente después de la playa o a ese momento exacto en el que el sol empieza a bajar y todo parece ir más despacio.

El verano tiene un lenguaje propio y, casi siempre, empieza por el olfato. Huele a crema solar, a sal, a frutas maduras, a vestidos blancos, a cabello secándose al aire y a noches en las que nadie mira demasiado el reloj.

Por eso los perfumes solares se han convertido en una de las grandes obsesiones de la temporada. Ya no hablamos solo de fragancias frescas, cítricas y ligeras. Ahora buscamos aromas que emocionen, que favorezcan y que sean capaces de prolongar esa sensación de vacaciones incluso cuando volvemos a la rutina.

En ese territorio entra Le Monde Gourmand, la firma que ha hecho de los perfumes apetecibles, luminosos y fáciles de llevar una pequeña declaración de intenciones. Su nueva propuesta estival reúne tres fragancias que huelen a playa, pero no de una forma evidente ni excesiva.

Son perfumes pensados para una mujer elegante, femenina y amante del verano. Una mujer que quiere oler bien sin resultar pesada, que prefiere dejar una estela suave antes que invadir una habitación y que entiende que el verdadero lujo también puede estar en un frasco de 32 euros.

El nuevo olor del verano

Durante mucho tiempo, hablar de un perfume gourmand era pensar automáticamente en aromas dulces, intensos y casi comestibles. Vainilla, caramelo, chocolate, café o azúcar. Perfumes deliciosos, sí, pero no siempre fáciles de llevar cuando suben las temperaturas.

La perfumería actual, sin embargo, ha aprendido a aligerar ese dulzor. El nuevo gourmand de verano no empalaga, sino que acaricia. Puede tener coco, frutas tropicales o crema, pero envueltos en una sensación limpia, solar y mucho más sofisticada.

Ahí está precisamente la gracia de Le Monde Gourmand. Sus fragancias mantienen ese punto apetecible que tanto engancha, pero lo reinterpretan desde un lugar más fresco y ponible.

La idea no es oler como un postre, sino como un recuerdo bonito. Como una tarde de vacaciones, una piel cuidada o una maleta recién abierta en una habitación de hotel con vistas al mar.

Cómo 'oler a vacaciones'

La primera propuesta es Banane Délice, un perfume que gira en torno al plátano, pero sin caer en una lectura infantil ni demasiado literal. Aquí la fruta aparece madura, cálida y alegre, con ese punto cremoso que recuerda a un helado frente al mar o a un banana split improvisado en pleno agosto.

Es una fragancia luminosa, divertida y con alma nostálgica. Tiene algo de infancia, de piel bronceada y de esos veranos largos en los que los días parecen no terminar nunca. Perfecta para quien quiere un perfume diferente, femenino y con personalidad.

Banana Délice, Le Monde Gourmand

La segunda es Lait de Coco, quizá la más elegante de la colección para quienes aman los aromas solares clásicos. El coco es la nota por excelencia del verano, pero aquí no aparece como una bebida excesivamente dulce, sino como una sensación cremosa, limpia y envolvente.

Lait de Coco huele a lino blanco, a toalla caliente, a cuerpo recién duchado después de un día de playa. Es suave, adictiva y muy fácil de llevar. Tiene ese punto de perfume que no grita, pero se queda.

Lait de Coco, Le Monde Gourmand

La tercera es Le Beach, la más evocadora de las tres. Pertenece a esa familia de fragancias que no describen un ingrediente, sino un momento. En este caso, el instante en el que el sol cae, el cielo se vuelve anaranjado y todavía queda sal en el pelo.

Le Beach huele a paseo marítimo, a vestido fresco sobre la piel y a una cena sin prisas después de un día largo al sol. Es probablemente la interpretación más pura de la tendencia solar scent: relajada, luminosa y muy sensorial.

Le Beach, Le Monde Gourmand

El truco de las más elegantes

Lo mejor de estas fragancias es que no obligan a elegir un único verano. Banane Délice es el verano tropical y alegre; Lait de Coco, el verano elegante y cremoso; Le Beach, el verano relajado y emocional. Tres versiones distintas de una misma idea: oler a vacaciones eternas.

También funcionan muy bien para jugar con el perfume según el momento del día. Banane Délice puede ser perfecto para planes de mañana o de tarde, cuando apetece un aroma más divertido. Lait de Coco encaja con días de playa, vestidos blancos y piel hidratada. Le Beach pide atardeceres, sandalias bonitas y una copa frente al mar.

Y aquí entra el verdadero truco de las mujeres que siempre huelen bien: no se perfuman sin pensar. Eligen una fragancia según el plan, la ropa y el estado de ánimo. Del mismo modo que no llevan el mismo vestido a una comida que a una cena, tampoco tienen por qué llevar siempre el mismo perfume.

Las tres propuestas de Le Monde Gourmand se venden en exclusiva en Sephora y tienen un precio de 32 euros cada una. Un detalle que las convierte en una forma accesible de sumar un perfume especial al neceser de verano sin hacer una gran inversión.

Al final, el perfume del verano no es solo el que mejor huele. Es el que consigue que, incluso en mitad de un día cualquiera, cierres los ojos y sientas que sigues de vacaciones.