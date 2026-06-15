María Arteaga, maquilladora: "Si tienes la ojera pronunciada o rojiza, tienes que usar primero un corrector salmón"

Las ojeras pueden surgir por muchos motivos, a pesar de que la sabiduría popular solo las relacione con la falta de descanso. Y aunque en España casi la mitad de los adultos (alrededor de un 48%) no disfruta de un sueño de calidad, la realidad es que estas zonas oscuras pueden ser cosa de la genética, la edad o, incluso, de molestas alergias.

Sin embargo —y aunque es fundamental que averigües cuál es tu razón—, disimularlas nunca ha sido tan fácil gracias a la magia del maquillaje. Hoy en día, las fórmulas actúan como auténticos borradores ópticos que combinan pigmentación con hidratación profunda, logrando un efecto de mirada despierta y fresca en cuestión de segundos.

La clave del éxito no radica en aplicar capas y capas de producto de forma aleatoria, sino en dominar la teoría del color y la técnica adecuada. Para conseguir ese acabado invisible y natural que todas buscamos, la maquilladora María Arteaga nos desvela su secreto infalible y es el corrector color salmón.

El color salmón y las ojeras marcadas

Las ojeras no siempre tienen el mismo color ni se comportan igual en todas las pieles y, precisamente por eso, utilizar un único corrector universal rara vez funciona.

Hay ojeras violáceas, azuladas, marrones e incluso rojizas y cada una necesita una estrategia distinta para neutralizarse sin dejar un acabado grisáceo o artificial.

Es precisamente en ese juego de neutralización donde entra en juego el famoso corrector salmón, uno de los trucos más utilizados por maquilladores profesionales para devolver luminosidad a la mirada sin necesidad de saturar la piel de producto.

La maquilladora María Arteaga insiste en que el éxito no está en cubrir, sino en corregir primero el color. Según explica, cuando una ojera tiene un tono rojizo, violáceo o azulado, lo ideal es recurrir a un corrector asalmonado porque su pigmento cálido compensa visualmente esas tonalidades frías que oscurecen la zona.

"Ese tono melocotoncito, como lleva sutilmente pigmento anaranjado, neutraliza la pigmentación morada y azulada", apunta.

Todo responde a la teoría cromática que también utilizan los coloristas y pintores. Los tonos cálidos, como el melocotón o el salmón, contrarrestan los tonos fríos presentes en muchas ojeras profundas.

Por eso, cuando se aplica correctamente, la piel no queda naranja, sino visualmente más uniforme y descansada, siempre y cuando usemos muy poca cantidad y elijamos la intensidad adecuada.

Sin embargo, no todas las pieles necesitan el mismo salmón: las pieles claras suelen funcionar mejor con tonos peach light o melocotón suave, mientras que las pieles medias y oscuras admiten correctores más anaranjados y profundos.

Este producto, además, consigue evitar ese efecto iluminado que muchas veces provocan los correctores demasiado claros encima de las ojeras muy marcadas. Aunque en un primer momento puede parecer favorecedor, el resultado termina siendo grisáceo porque el tono oscuro sigue transparentándose bajo el maquillaje.

Arteaga explica que primero hay que "precorregir" la zona. Es decir, neutralizar el color antes de iluminar.

Cómo se aplica correctamente el corrector salmón

La técnica de aplicación también marca la diferencia entre un acabado natural y uno pesado, por ello, los expertos recomiendan trabajar únicamente sobre la parte más oscura de la ojera y no extender el producto por todo el contorno del ojo.

Como ya hemos explicado, el corrector salmón no funciona como un iluminador, sino como un neutralizador cromático, así que debe colocarse justo donde existe la pigmentación.

Lo ideal es aplicar una cantidad mínima con el dedo, una brocha pequeña o una esponja húmeda y difuminar a pequeños toques para que el producto se funda con la piel.

Arrastrarlo puede mover la cobertura y hacer que la zona pierda precisión. Además, cuanto más fina sea la capa, más natural quedará el resultado final.

Algunos de nuestros correctores tono salmón favoritos son tales como el #FauxFilter Color Corrector de Huda Beauty o el Skin Tone de Kiko Milano.

Después llega el segundo paso, que para los maquilladores es imprescindible: utilizar encima un corrector del tono exacto de la piel o ligeramente más claro. Ahí es donde realmente aparece el efecto de luz.

A la izquierda el Skin Tone de Kiko Milano y a la derecha #FauxFilter Color Corrector de Huda Beauty.

Como la ojera ya está neutralizada, el corrector nude consigue iluminar sin verse apagado. Arteaga lo resume de forma muy sencilla: el corrector salmón "anula la coloración" y el segundo corrector "da luz".

Ese segundo tono no solo ayuda a unificar el contorno del ojo, sino que también puede utilizarse estratégicamente para iluminar otras zonas del rostro.

De hecho, muchas maquilladoras aprovechan el mismo producto para aclarar ligeramente el centro de la cara, desde la zona alta de la mejilla hasta el lateral de la nariz, creando un efecto sutil de dimensión y frescura sin necesidad de recurrir a técnicas complicadas de contouring.

No obstante, aunque este segundo corrector sea imprescindible para tapar la ojera por completo, es cierto que muchas expertas usan solo el tono salmón cuando quieren un maquillaje "a cara lavada", es decir, que parece que no llevas nada.

En cuanto a correctores favoritos, para mí es imposible no nombrar el #FAUXFILTER Luminous Matte Liquid de Huda Beauty, aunque es más seco que muchos otros parecidos, para mí es infalible.

Sin embargo, en el mercado —y en mi casa— triunfan otros muchos como el nuevo Silky Blur de Essence, el We're Even de Fenty Beauty o el Revealer Concealer de Kosas.

La hidratación de la ojera

Más allá de los correctores, su tono y tipo, un detalle importante previo a ellos es la hidratación previa. La piel de la ojera es especialmente fina y tiende a marcar líneas con facilidad, por lo que aplicar maquillaje sobre una zona seca puede hacer que el corrector se cuartee o acumule.

Antes de corregir, conviene utilizar un contorno de ojos ligero y dejar que se absorba bien. Así, los pigmentos se integran mejor y el acabado resulta mucho más natural.

En cuanto a la aplicación, aunque durante años las redes sociales popularizaron el uso de grandes triángulos de corrector bajo los ojos, la tendencia actual apuesta por técnicas mucho más precisas y ligeras.

La idea ya no es cubrir por completo la zona, sino devolver frescura a la mirada manteniendo la textura real de la piel. Y precisamente por eso el corrector salmón se ha convertido en uno de los productos favoritos de los profesionales: porque corrige desde la base y permite usar menos cantidad de maquillaje encima.