Cuidarse sí tiene recompensa: así es la nueva colaboración de Shiseido y Bimani que incluye un regalo de la firma de moda

Shiseido lleva más de un siglo y medio hablando de belleza, pero nunca la ha entendido como una simple cuestión de espejo. Nació como una farmacia en el distrito tokiota de Ginza y, desde entonces, se ha dedicado a estudiar qué le pasa a la piel cuando la vida aprieta: cómo inciden en ella la contaminación, el estrés, el sol o el ritmo frenético de las ciudades.

Este verano, esa filosofía se concreta en España con La belleza que me define, la campaña que une por primera vez a la líder de cosmética asiática con la firma de moda Bimani para reivindicar el autocuidado como elección personal.

La colaboración pone en valor la importancia de cuidarse por dentro y por fuera, conectando el skincare con la forma en que nos mostramos al mundo y rematando el gesto con un complemento pensado para ser el broche final ideal para cualquiera de tus looks estivales.

En verano, el protector solar se convierte en la estrella del neceser mientras se encadenan bodas, galas y eventos de invitada. En ese contexto, tener una rutina de tratamiento clara, sencilla y eficaz marca la diferencia entre improvisar frente al espejo o llegar a cada cita con el rostro preparado.

La revolución J-Beauty

De la obsesión de Shiseido por entender la belleza nace todo su universo de sérums, hidratantes y líneas de tratamiento concebidas para lograr que la piel se vea más cuidada y luminosa y que cada rutina se convierta en ese gesto en el que una se dedica tiempo y, en definitiva, se elige a sí misma.

Desde que el visionario Arinobu Fukuhara fundara la firma con apenas 23 años, esta ha volcado sus recursos en la investigación a lo largo de las décadas hasta consolidarse como una compañía líder en tratamiento antiedad gracias a fórmulas que miran más allá de la hidratación inmediata.

Ese enfoque hoy se resume en la J‑Beauty, la belleza japonesa: una manera de cuidar la piel que prioriza que esta esté sana aunando tradición nipona y ciencia de vanguardia. La rutina se construye en pasos sencillos —limpiar, suavizar, fortalecer, tratar, hidratar y proteger—, adaptados a la edad, al estilo de vida y a las necesidades de cada rostro.

Productos de distintas líneas de tratamiento de Shiseido. Cedida Shiseido

No todas las pieles son iguales ni envejecen al mismo ritmo. Por eso, Shiseido insiste en la importancia de encontrar pautas de belleza que encajen con nuestro momento vital y el tiempo real que podemos dedicarnos. Así, cuidarse deja de ser una obligación más y se convierte en una merecida pausa diaria.

Dentro de esa filosofía, hay cuatro líneas imprescindibles que ilustran cómo puede ser una rutina de tratamiento Shiseido:

Ultimune Serum , que refuerza la piel y ayuda a ralentizar los signos del envejecimiento a cualquier edad.

, que refuerza la piel y ayuda a ralentizar los signos del envejecimiento a cualquier edad. La línea Vital Perfection , que trabaja la firmeza, aportando efecto lifting y ayudando a redefinir el óvalo facial.

, que trabaja la firmeza, aportando efecto lifting y ayudando a redefinir el óvalo facial. Future Solution LX , una gama más exclusiva que actúa sobre la resistencia y la luminosidad.

, una gama más exclusiva que actúa sobre la resistencia y la luminosidad. Revitalessence Skin Glow Foundation, que cierra el círculo con una base de maquillaje de acabado natural y efecto glow que unifica el tono, aporta luz y da ese siempre deseado aspecto jugoso.

La propuesta de Shiseido no busca borrar la edad, sino acompañarla y celebrarla con una piel más fuerte, brillante y sana: es la esencia de la J‑Beauty aplicada a la vida real.

Detalle de Revitalessence Skin Glow Foundation de Shiseido. Cedida Shiseido

El autocuidado lleva premio

Uniendo rutina y estilo, la campaña aterriza en España con un obsequio de lo más especial: a partir del 15 de junio, por la compra de dos productos de tratamiento de Shiseido, las clientas recibirán el bolso 'Harper' de Bimani.

Es uno de los modelos más reconocibles de la firma, perfectamente identificable por su forma de media luna. Este funciona igual de bien en un evento de día que en una cena de gala. Las celebs han posado con él en alfombras rojas y las redes han terminado de coronarlo como el perfecto aliado para los looks de verano.

Su diseño encaja con el ADN de Bimani: piezas versátiles que acompañan distintos momentos sin obligar a cambiar de atuendo. Que sea este el regalo asociado a la rutina beauty de Shiseido refuerza el mensaje de la campaña.

Porque sí, el autocuidado tiene recompensa, y esto no se limita a una piel más luminosa; también incluye un objeto pensado para elevar esas citas en las que una quiere sentirse especialmente bien.

Modelo 'Harper' confeccionado en piel de Bimani. Cedida Shiseido

En verano, cuando los neceseres se llenan de fotoprotectores y las agendas de eventos, la propuesta de Shiseido y Bimani —dos marcas unidas por la búsqueda constante de la calidad y la excelencia— promete funcionar como nuestro kit de supervivencia estival.

¿Dónde encontrarla? A partir del 15 de junio, la promoción estará disponible en todas las perfumerías autorizadas de Shiseido y en los espacios de Shiseido en centros de El Corte Inglés.

Laura Corsini, la mejor embajadora

Al frente de Bimani está Laura Corsini, su fundadora y directora creativa, que convirtió el hallazgo de un tejido que no se arrugaba en el punto de partida de una firma pensada para clientas todoterreno. Su manera de entender la moda la convierte en la embajadora perfecta de esta colaboración.

"Queremos ser la marca que acompaña. El básico que no sale del vestidor. Las tendencias nos inspiran, pero no nos definen", resumía la referente en los universos de moda y lifestyle en una entrevista publicada hace unos meses en Magas. En ella, defendía que las claves del éxito de sus colecciones son la versatilidad y la atemporalidad.

Laura Corsini, creadora de Bimani, presenta el bolso 'Harper' de regalo por dos productos de Shiseido. Cedida Shiseido

Su visión de una mujer segura, contemporánea y sofisticada se alinea indudablemente con el mensaje de la campaña de Shiseido. La belleza que te define empieza por cuidarte por dentro y por fuera y por elegir aquello que, como una buena rutina o un bolso que no falla, está ahí para acompañarte de verdad.