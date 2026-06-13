Expertos en maquillaje coinciden: "A partir de los 50, es un error usar sombras en crema porque marcan más las arrugas del ojo"

Con el paso de los años, la mirada cambia. La piel pierde firmeza, los párpados se "encapotan" y ciertas características, como los ojos hundidos, se hacen más evidentes.

En este campo, hay una realidad universal: que antes funcionaba a la perfección al maquillarse deja de ofrecer el mismo resultado y, en algunos casos, incluso puede sumar años al rostro.

Es una situación muy común. Muchas mujeres continúan utilizando las mismas técnicas y productos que empleaban décadas atrás sin tener en cuenta que las necesidades de una piel madura son diferentes.

El resultado suele ser una mirada apagada, cansada o con un aspecto más envejecido. Sin embargo, pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia.

Así lo asegura la maquilladora profesional María Arteaga, quien comparte una serie de consejos para maquillar los ojos hundidos y las pieles maduras de manera que el rostro se vea más fresco, descansado y rejuvenecido. La clave no está en utilizar más maquillaje, sino en colocarlo estratégicamente para jugar con los volúmenes y la luz.

Error que envejece la mirada

Uno de los fallos más habituales es recurrir a sombras en crema pensando que aportarán mayor luminosidad o duración al maquillaje. Aunque estos productos pueden funcionar bien en pieles jóvenes, no siempre son la mejor opción cuando comienzan a aparecer líneas de expresión o pliegues en el párpado.

"Lo primero de todo, aplica una prebase de sombras porque, en pieles maduras, nunca utilizo sombras en crema para que la piel se vea menos pesada y más natural", explica María Arteaga.

La prebase ayuda a uniformar la superficie del párpado, mejora la fijación de las sombras y evita que los productos se acumulen en los pliegues a lo largo del día.

A partir de ahí, la experta recomienda trabajar principalmente con sombras en polvo de textura fina, ya que ofrecen un acabado más ligero y elegante.

Otro error frecuente consiste en aplicar las sombras oscuras sobre el párpado móvil. En ojos hundidos, esta técnica acentúa todavía más la profundidad y hace que la mirada parezca más cerrada. Por eso, Arteaga propone cambiar completamente el punto donde se coloca el color más intenso.

El truco de la V

"La clave está en crear dimensión sin recargar, aprovechando los volúmenes del rostro para suavizarlos o acentuarlos", explica la maquilladora. Para conseguirlo, recomienda aplicar los tonos más oscuros sobre la zona del hueso orbital y no directamente sobre el párpado móvil.

"Aplicaremos las sombras más intensas en la zona del hueso y nunca en el párpado móvil. Esto reducirá la sensación de volumen del hueso", señala.

A continuación llega uno de los pasos más importantes de toda la técnica: dibujar una pequeña V en el extremo exterior del ojo utilizando una sombra de intensidad media o alta.

"Con el tono más intenso, dibujo una forma almendrada haciendo una pequeña V en la zona externa del ojo. Esto quitará redondez y hundimiento". Este sencillo gesto ayuda a levantar visualmente la mirada y aporta un efecto óptico similar al de un ligero lifting.

Además, crea una forma más rasgada y sofisticada sin necesidad de recurrir a delineados exagerados ni a grandes cantidades de producto. Una vez creada la estructura, es fundamental difuminar bien los bordes para que no existan cortes visibles entre colores. "Difumina la V que acabamos de hacer hacia el centro del párpado para restarle volumen al párpado móvil", aconseja.

Pestañas y acabados mate

Si las sombras oscuras ayudan a crear profundidad, los tonos claros son los encargados de aportar amplitud y luminosidad. Por eso, la maquilladora recomienda iluminar la parte central del párpado y las zonas estratégicas con colores suaves que reflejen la luz sin exageraciones. "Vamos a iluminar el resto del párpado con un tono claro para evitar hacerlo más hundido", explica.

Otro de sus consejos es apostar por acabados mates o satinados muy discretos. Aunque las sombras brillantes resultan atractivas, pueden resaltar las arrugas y las pequeñas imperfecciones de la piel. "Si la piel es madura, un acabado mate te va a dar un efecto de piel más lisa", afirma.

El delineado también sigue teniendo un papel importante, pero debe adaptarse a la madurez del rostro. "Innegociable delinear el ojo, tenga la forma que tenga. Y si es piel madura, siempre suavizando los trazos para que no endurezca".

La mejor opción suele ser utilizar lápices de textura cremosa o sombras oscuras difuminadas, evitando líneas demasiado rígidas que endurecen las facciones.

Por último, la experta recomienda sustituir los tonos oscuros de la línea de agua por lápices beige o nude. "Aplica beige en la línea de agua porque los tonos luminosos nos siguen ayudando a que parezca menos hundido".

Y si hay un elemento capaz de transformar por completo la mirada, ese son las pestañas. Bien curvadas y definidas, aportan amplitud y juventud al rostro. "Las pestañas, por supuesto, trabajadas con mucho amor porque son el centro de todo el look", concluye.