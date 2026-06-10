Los peluqueros españoles coinciden: "A partir de los 50, el error que más envejece es teñirte de negro o castaño oscuro"

España es, indiscutiblemente, un país de morenos. Las estadísticas reflejan que entre el 70% y el 80% de la población comparte el cabello castaño en sus diferentes tonalidades. Sin embargo, a pesar de esta herencia mediterránea, el rubio sigue siendo el rey indiscutible y el color más solicitado en los salones de belleza de todo el país.

Para los peluqueros, esta fiebre por el oro capilar va más allá de las modas. Los expertos coinciden en que los tonos claros son el mejor aliado antiedad, ya que funcionan como un punto de luz directo al rostro, dulcifican las facciones de forma inmediata y aportan una frescura que rejuvenece por completo.

El problema llega cuando el reloj avanza y nos empeñamos en mantener la base oscura. Mientras el rubio suaviza, los estilistas advierten que, a partir de los 50, los negros intensos y castaños oscuros endurecen los rasgos, creando un marco rígido que acentúa las líneas de expresión y las arrugas. Somos un país de morenos, pero el espejo nos recuerda que, a cierta edad, un toque de luz lo cambia todo.

El moreno y la edad

Demi Moore, Salma Hayek o Catherine Zeta-Jones demuestran que el moreno puede ser uno de los colores más elegantes, sofisticados y favorecedores que existen. Es imposible decir que una melena oscura siente mal, porque además tiene algo magnético y atemporal que nunca pasa de moda.

Sin embargo, los peluqueros como Edviga Bobocea explican que, a partir de cierta edad, los tonos demasiado oscuros pueden endurecer los rasgos y eso no siempre es lo que se busca frente al espejo.

Bobocea, en una entrevista para la revista Telva, ha explicado que el color del cabello tiene un impacto mucho más importante de lo que solemos pensar cuando hablamos de rejuvenecer.

"Mientras los colores oscuros endurecen las facciones, los matices suavizan las líneas de expresión", asegura, insistiendo en la importancia de buscar tonos que aporten luz y movimiento en lugar de colores planos y compactos.

Según Bobocea, el gran error no es ser morena, sino apostar por negros intensos o castaños demasiado cerrados que crean un marco rígido alrededor de la cara.

Con el paso de los años, la piel pierde luminosidad, aparecen sombras naturales alrededor de los ojos y la boca y las facciones se vuelven algo más marcadas.

Ahí es donde el cabello oscuro puede jugar en contra, porque aumenta el contraste y hace que arrugas, ojeras o signos de cansancio destaquen todavía más.

Por eso la experta recomienda introducir matices cálidos capaces de iluminar el rostro sin perder la esencia morena. "Nada como optar por tonos miel o cobres suaves para devolver el color saludable a la piel", explica.

La idea no es transformar completamente el cabello ni convertir a todas las mujeres en rubias, sino suavizar el conjunto y conseguir un efecto más fresco y favorecedor.

Qué tonos elegir

Los reflejos inspirados en la luz natural son precisamente una de las grandes tendencias de 2026. Bobocea señala que ahora triunfan los colores "besados por el sol", degradados muy sutiles y melenas llenas de dimensión que evitan el efecto artificial.

Según la estilista, el verdadero objetivo ya no es cambiar radicalmente el color del cabello, sino embellecer la base natural con pequeños puntos de luz estratégicos.

También advierte sobre uno de los errores más frecuentes cuando aparecen las canas: recurrir a tonos excesivamente oscuros para cubrirlas por completo.

La peluquera asegura que ese contraste tan fuerte entre la piel y el cabello termina marcando todavía más las líneas de expresión. Pero tampoco recomienda caer en el extremo opuesto y apostar por rubios platino muy fríos, porque pueden borrar las facciones y dar un aspecto apagado y sin energía.

En lugar de eso, los expertos hablan cada vez más de colores equilibrados y luminosos. Entre los tonos más rejuvenecedores de este año destacan los rubios dorados con matices miel, los castaños iluminados con reflejos caramelo y el llamado Nectar Blush, una mezcla de cobres suaves y tonos rosados que aportan calidez al rostro y crean un efecto de buena cara inmediato.

Para la estilista, además, el corte y el color deben trabajar juntos. "Mientras el corte define la arquitectura del rostro, el color trata la luminosidad", explica.

Un buen trabajo de mechas o reflejos permite crear juegos de luces y sombras que suavizan las líneas de expresión y devuelven brillo al cabello, algo especialmente importante cuando la melena empieza a perder densidad y movimiento con la edad.