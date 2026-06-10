David Francés, maquillador: "A partir de los 50, el error que más envejece es no mezclar el maquillaje con tu crema hidratante"

El maquillaje deja de funcionar igual a cada año que cumplimos. No es a peor, simplemente, la piel cambia, pierde parte de su luminosidad natural y las texturas demasiado cubrientes pueden marcar justo aquello que se quiere suavizar. Por eso, más que añadir producto, la clave está muchas veces en aplicarlo mejor.

El maquillador profesional David Francés, especialista en piel y defensor de un maquillaje natural, ha señalado uno de los errores más comunes en pieles maduras: aplicar la base a pequeños toques, por zonas y con demasiada concentración de producto.

"Si tienes piel madura o más de 50, esto te interesa muchísimo", advierte Francés. Según explica, hay un gesto que "te pone más edad de la que tienes" y hace que el rostro parezca "mucho menos fresco" y con menos luz.

El gran error de maquillaje

Muchas mujeres cogen su base de maquillaje de confianza y la depositan en la piel a pequeños toques, como si quisieran cubrir cada zona de manera independiente. Aunque resulte un gesto totalmente normal y aparentemente inocente, para Francés, ahí empieza el problema.

"Nunca cojas el maquillaje y lo pongas así, como a toques, a trocitos", explica. El maquillador asegura que ve este hábito con frecuencia en sus cursos y que el resultado suele ser el contrario al deseado.

"Esto va a hacer que tengas muchísima más cobertura y te resta frescura y juventud", sostiene. La razón es sencilla: al acumular producto en puntos concretos, la base deja de fundirse con la piel y puede resaltar textura, líneas de expresión o zonas más secas.

En piel madura, la cobertura total no siempre rejuvenece. A menudo endurece el gesto, apaga la luz del rostro y crea un efecto máscara. El objetivo, insiste Francés, no es taparlo todo, sino unificar sin borrar la piel.

Efecto segunda piel

La alternativa que propone el maquillador pasa por aligerar la base antes de aplicarla. "Cógelo, mézclalo con un poco de tratamiento facial, un sérum, una crema o factor solar en blanco", recomienda.

Con este gesto, la textura se vuelve más flexible y se integra mejor. La base pierde pesadez, pero gana naturalidad. Es una técnica especialmente útil para quienes sienten que su maquillaje habitual marca arrugas, se cuartea o se queda asentado en los pliegues.

Francés insiste en que el truco sirve tanto si se maquilla con las manos como si se utiliza brocha. Lo importante no es tanto la herramienta como el movimiento.

"Hazlo masajeando, que sean trayectos más largos", aconseja. Es decir, extender el producto con gestos amplios, sin miedo a trabajarlo sobre la piel. "No le va a pasar nada", añade, antes de resumir el resultado: "Vas a conseguir un efecto segunda piel muchísimo más fresco".

La recomendación encaja con lo que los dermatólogos repiten sobre el cuidado de la piel madura: la preparación previa importa. La hidratación ayuda a que la piel se vea más flexible y a que el maquillaje no se adhiera de forma irregular.

También la protección solar tiene un papel esencial. La Academia Americana de Dermatología recuerda que la fotoprotección es la base de cualquier plan antiedad, y Cleveland Clinic recomienda rutinas sencillas con limpieza suave, hidratante y protector solar de amplio espectro.

Menos cobertura, más luz

El mensaje de Francés no consiste en renunciar al maquillaje, sino en usarlo con más estrategia. En pieles maduras, una base demasiado densa puede sumar años visualmente, mientras que una textura ligera y bien masajeada puede devolver luz sin perder corrección.

Por eso conviene revisar la cantidad. Una pequeña dosis de base, mezclada con sérum o crema, puede bastar para unificar el tono. Después, si hace falta, se corrigen solo zonas concretas como ojeras, manchas puntuales o rojeces.

El acabado también depende de no abusar del polvo, elegir productos hidratantes y evitar capas innecesarias. La piel madura suele agradecer fórmulas más jugosas, acabados satinados y maquillajes modulables.