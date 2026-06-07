Ana Obregón (71), actriz: "La crema Nivea de la lata azul es lo que me aplico cada mañana para estar joven e hidratar mi rostro"

La icónica Ana Obregón, a sus 71 años, continúa siendo un espejo en el que mirarse. Su inconfundible estilo y saber estar que la ha caracterizado siempre la ha convertido en uno de los rostros más queridos del panorama nacional.

Más allá de sus proyectos profesionales o por su ajetreada vida personal, en esta ocasión, la actriz ha llamado la atención por un truco de belleza que aprendió de su madre y sigue a rajatabla, sino por algo mucho más cotidiano: su truco de belleza antiedad.

La también bióloga y presentadora ha confesado que, cada mañana, utiliza la crema Nivea de la lata azul (la de toda la vida) como parte fundamental de su rutina facial.

Esta rutina, sorprende por su sencillez y absoluta accesibilidad. De hecho, está incrementando su uso diario en mujeres que buscan un cuidado minimalista, eficaz y accesible.

Ana lo cuenta así, de forma clara y sin artificios: "Cada mañana me pongo una ampolla antiedad y después la Nivea, la de toda la vida, la de la caja azul". Lo cierto es que no es la única celebrity en confiar en este producto centenario. Pero su testimonio mezcla perfectamente ciencia, tradición familiar y un estilo de vida donde la piel siempre ha sido protagonista.

La crema "de toda la vida"

Todas hemos visto en la casa de nuestras abuelas o madres, la famosa crema Nivea de la lata azul. Esa misma, la loción de toda la vida, es la que está viviendo un resurgir entre las que más saben de belleza y confían en los productos "de siempre".

No hay más que ver como las tendencias actuales de belleza, cada vez abrazan un skincare lo más minimalista posible. Menos productos, más sencillez y rutinas más sostenibles.

También los rostros más conocidos se declaran fieles a esta crema icónica. Carmen Lomana, Lolita y ahora Ana Obregón, afirman que la utilizan con frecuencia.

Se trata de un cosmético que vende más de 100 millones de unidades al año en más de 200 países, y su poder hidratante está más que documentado.

Ana Obregón y su rutina de belleza

Europa Press entrevistaba a Ana, quien compartió todos los detalles de su rutina de belleza diaria. Fiel a su estilo, lo hacía con la misma naturalidad con la que nos tiene acostumbrados: "Cada mañana, soy muy rápida. Me pongo una ampolla antiedad de laCabine y listo. Después me pongo la Nivea, la de toda la vida, la de la caja azul".

La actriz asegura que este gesto la acompaña desde niña: "Mi madre toda la vida se ha dado la Nivea y tenía la piel perfecta". Pero también reconoce que los tiempos han cambiado y que la piel necesita refuerzos frente a la contaminación actual:

Por eso combina su clásico del bote azul con ampollas específicas: "Ahora hay que reforzar porque no hay la polución de entonces ni toda la porquería que nos rodea que hace envejecer la piel".

Ana añade: "Hay que tener siempre en cuenta que la crema Nivea es una hidratante que podemos completar con otras fórmulas que aporten otros beneficios para la piel. Por eso confío en las ampollas: tengo varias, las de vitamina C, las antiedad, las de peeling, y voy alternando. Esa es mi rutina".

Nivea y la ciencia

Esta loción, la crema Nivea del bote azul destaca por su textura untuosa y su enorme poder hidratante. Sus ingredientes clave lo explican:

Pantenol: suaviza, protege y mejora la elasticidad .

. Eucerit: derivado de la lanolina que ayuda a mantener la humedad .

. Glicerina: potente humectante que evita la pérdida de agua .

. Sin conservantes, una de sus características más alabadas.

Es un producto tan versátil que la marca lo recomienda para codos, rodillas y manos; rozaduras; estrías; hidratación del pelo; tatuajes...

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) confirmó recientemente su eficacia: tras dos semanas de pruebas, le otorgaron una valoración de 4 estrellas sobre 5 en hidratación.

¿Aplicar Nivea en el rostro?

A pesar de que Ana confiesa aplicarse la Nivea en la cara, no todas las expertas recomiendan ese uso. La farmacéutica Gabriela Díaz, de la farmacia La Paz de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), lo tiene claro: "La Nivea del bote azul es hidratante y emoliente. El pantenol es muy interesante, pero lleva derivados del petróleo como la parafina, que ahora es muy básica para utilizarse en el rostro, incluso perjudicial para pieles grasas".

Eso no impide miles de mujeres la aplican tanto en rostro como en cuerpo, especialmente como hidratante intensiva en invierno. Y ahí está parte de su magia: su accesibilidad.

Somos conscientes el momento en el que vivimos, donde la cosmética se ha multiplicado: sérums, esencias, boosters, prebióticos, exfoliantes enzimáticos, retinoides… Rutinas que prometen resultados milagrosos, pero que, a menudo, generan saturación.

Por ello, tener en cuenta que la crema Nivea es una hidratante que podemos completar con otras fórmulas que aporten otros beneficios para la piel, es una excelente elección.