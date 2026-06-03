Vicente Calduch, farmacéutico: "La vitamina C es clave para una piel más joven, luminosa y uniforme"

La vitamina C se ha consolidado como uno de los ingredientes estrella en el mundo de la cosmética. Su presencia en sérums, cremas y tratamientos faciales es cada vez más habitual, impulsada por numerosos estudios que respaldan sus beneficios para mejorar el aspecto de la piel y protegerla frente a los efectos del envejecimiento.

Consciente de esta tendencia, Calduch Especialidades acaba de lanzar el Sérum Iluminador Nº3, un producto formulado para potenciar la luminosidad, mejorar la uniformidad del tono y reforzar la hidratación cutánea gracias a una combinación de activos antioxidantes y reparadores.

La firma, liderada por el farmacéutico Vicente Calduch, apuesta por una fórmula que sitúa a la vitamina C como ingrediente principal, acompañada de otros compuestos que contribuyen a reforzar la barrera cutánea y mejorar el aspecto general de la piel.

"La vitamina C es clave para aportar luminosidad, mejorar la calidad de la piel y protegerla frente al estrés oxidativo diario, especialmente en rutinas que buscan eficacia", explica Vicente Calduch, CEO de la compañía.

Un activo imprescindible

La popularidad de la vitamina C en cosmética no es casual. Se trata de uno de los antioxidantes más estudiados y utilizados en dermatología debido a su capacidad para combatir los radicales libres, unas moléculas inestables que aceleran el envejecimiento de la piel.

Estos radicales libres se generan de forma natural, pero también aumentan por factores externos como la exposición solar, la contaminación ambiental o el estrés. Con el paso del tiempo, su acción favorece la aparición de arrugas, manchas y pérdida de firmeza.

La vitamina C ayuda a neutralizar estos efectos y, además, desempeña una función fundamental en la producción de colágeno. Esta proteína es la encargada de mantener la estructura y elasticidad de la piel, aunque su síntesis disminuye progresivamente con la edad.

Por este motivo, los tratamientos que incorporan este activo suelen estar orientados a mejorar la firmeza, suavizar los signos visibles del envejecimiento y aportar un aspecto más saludable al rostro.

Otro de sus beneficios más valorados es su acción iluminadora. Al intervenir en los procesos relacionados con la producción de melanina, contribuye a reducir la apariencia de manchas y a unificar el tono de la piel.

Según Calduch, este ingrediente ofrece una acción global que va más allá de la simple luminosidad. "La vitamina C es uno de los activos más completos para devolver luminosidad y uniformidad a la piel, pero también para mejorar su resiliencia frente a las agresiones externas", señala.

Antioxidantes y lípidos

El nuevo Sérum Iluminador Nº3 combina la vitamina C con otros ingredientes seleccionados para potenciar sus efectos y mejorar el confort de la piel.

Entre ellos destaca la vitamina E, otro potente antioxidante que contribuye a proteger las células frente al daño oxidativo y ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro. La combinación de ambas vitaminas es una de las más utilizadas en cosmética avanzada por su capacidad para actuar de manera complementaria.

La fórmula incorpora también vitamina F, un conjunto de ácidos grasos esenciales que desempeñan un papel importante en la restauración de la barrera lipídica de la piel. Gracias a esta acción, se mejora la hidratación y se reduce la pérdida de agua, un factor clave para mantener una piel equilibrada.

Otro de los ingredientes presentes es el escualano, un lípido altamente compatible con la piel que proporciona hidratación sin sensación grasa. Su capacidad para mejorar la elasticidad cutánea lo ha convertido en uno de los activos más apreciados en tratamientos faciales destinados a todo tipo de pieles.

A ello se suma el aceite de rosa mosqueta, conocido por sus propiedades regeneradoras y por su riqueza en ácidos grasos esenciales. Este ingrediente se utiliza habitualmente para mejorar la textura cutánea, favorecer la reparación de la piel y contribuir a difuminar cicatrices y signos de envejecimiento.

Cómo aplicarlo

La marca recomienda aplicar entre cinco y diez gotas sobre la piel limpia y seca, extendiendo el producto mediante un suave masaje por rostro y cuello hasta su completa absorción.

Aunque puede integrarse en diferentes rutinas de cuidado facial, la recomendación es utilizarlo una vez al día, preferiblemente durante la noche, momento en el que la piel activa gran parte de sus procesos naturales de regeneración.

Con este lanzamiento, Calduch Especialidades amplía su catálogo de soluciones dermocosméticas apostando por una fórmula que combina antioxidantes, agentes hidratantes y activos reparadores para responder a una de las principales demandas de los consumidores: conseguir una piel más luminosa, uniforme y visiblemente rejuvenecida.