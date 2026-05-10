¿Dónde vas con mantón de manila? Neochulapismo: la guía de belleza para llevar los labios rojos perfectos

En la imagen, la creadora de contenido Lucía Montoto, conocida en Instagram como @luuchyyyy León Galván / @leogalv.an

¿Dónde vas con mantón de manila?, ¿dónde vas con vestido chinés?... Es imposible pensar en las fiestas de San Isidro y deshacerse de la melodía que entonaban Vicente Parra y Concha Velasco en La verbena de la paloma (José Luis Sáenz de Heredia, 1968).

Además de su respectivo traje de chulapa, lo que resulta memorable de la escena sobre la actriz, son sus labios. Los de ella, vacilan entre el rojo y el rosa, aunque el color que se asocia a la tradición es el primero.

No obstante, si trasladamos la cuestión a la actualidad, cuando se habla de neochulapismo, ¿cómo se reinterpreta este gesto estético clásico?

3, 2, 1... ¡Tendencias!

El labio rojo siempre está de moda. Sólo hace falta mirar a las grandes alfombras rojas año tras año: desde el Festival de Cannes hasta el de Venecia, pasando por la reciente Gala Met o, por supuesto, premios como los Goya o los Oscar.

No obstante, según dictan las pasarelas y street style, este clásico de la belleza se va transformando, aunque las opciones infalibles nunca faltan.

En la foto, Lucía Montoto (@luuchyyyy en Instagram). León Galván / @leogalv.an

Blurred lips

Yendo de la mano de las tendencias, una de las propuestas más interesantes para combinar con la estética neochulapa es, sin duda, la de los blurred lips. Dejando el anglicismo de lado, este concepto hace referencia a desdibujar los labios.

A pesar de la resistencia de los delineadores, un extremo convive con el otro, es decir, los perfilados siguen presentes, pero también lo están apuestas como esta.

¿En qué consiste concretamente? Este aspecto difuminado se corresponde con una técnica de maquillaje inspirada en la belleza coreana. Con ella se busca un acabado suave, romántico y, sobre todo, natural. Estos pilares encajan a la perfección con la clásica estética chulapa, por lo que apostar por los blurred lips es, sin duda, un win-win.

Pocket Blush de Rhode, la firma de Hailey Bieber, en el tono Candy apple, un producto perfecto para aplicar en labios y mejillas. Rhode

En comparación con propuestas más definidas, aquí se produce una especie de borrado para crear un aspecto de recién besada o incluso un degradado.

La idea es que el color sea más intenso en el centro de la boca y que se vaya desvaneciendo hacia los bordes hasta desaparecer con el tono de cada cual.

Más fuerza

Pero, tranquila, si te quieres alejar un poco más de esa estética más light y potenciar este punto del maquillaje, hay más posibilidades. He aquí donde el siglo XX y el XXI confluyen. Donde los 90 y el 2026 se hacen uno.

Para ello, sólo se necesitan dos elementos fundamentales. Los ingredientes que harán de esta propuesta la receta beauty perfecta son un lipliner marrón oscuro y un labial, por supuesto, rojo. El resultado está en tus manos.

Labial Rouge Allure en el tono 99-Pirate de Chanel. Disponible en Douglas por 39,99 €. Douglas

La cuestión consiste en delinear la forma del labio —o hacer el famoso overlip— en ese color más intenso y que luego haga contraste con uno más vivo. Dependiendo del acabado que se desee, se puede apostar por hacer un difuminado cromático más logrado u obviarlo totalmente y jugar a ese choque visual.

Le Crayon Lèvres en el tono 264 - Brun Noisette de Chanel, por 32 €. Chanel

En cualquier caso, con esta técnica se consigue también un aspecto de boca más gruesa y carnosa. Para aumentar el mismo, se puede añadir un punto de luz con gloss en la zona central.

Efecto juicy

Continuando con las tendencias, es imposible dejar de lado precisamente esa estética casi líquida que lleva imponiéndose unas temporadas. Si hace algunos años el mate vivió su gran momento, ahora los labios jugosos son el caballo ganador.

No obstante, hay que hacer una serie de advertencias, o al menos observaciones, sobre los mismos: pueden no ser los mejores aliados en caso de viento. Si no llevas el pelo recogido, es más que habitual que algún mechón termine manchado de gloss, que luego a su vez rebotará en la mejilla.

Rouge Dior Contour en el tono 080 Red Smile, por 31 €. Dior Beauty

Por otro lado, hay que estar retocándolos con asiduidad, especialmente cuando se come o se bebe.

Sin embargo, si esto no supone un gran hándicap el tándem formado por un delineador rojo y un gloss transparente o rosado es perfecto.

Outrageous Plump Effect Gloss de Sephora Collection, disponible por 14 €. En la imagen, el tono 01 Universal Volume. Sephora Collection

Al igual que sucede en el caso anterior, se puede jugar al contraste sin difuminar nada —a toquecitos con los dedos o con una brocha plana— o hacer que el perfilador se funda con el color natural.

El clásico

Pero revisitado. Eso sí, asegurando que esta nueva versión merezca la pena, sabiendo además que algunas segundas partes sí que llegan a funcionar. Aquellas que quieran llevar el labio rojo al 100%, no tienen otra que usar un pintalabios de dicho tono.

Sin embargo, resulta interesante hacer aquí un pequeño apunte teniendo en cuenta la armonía de color de cada cual. Cuando se habla de colorimetría, se toman como referencia las estaciones del año.

Partiendo de esa base, las pieles que son invierno deberían buscar labiales de base azuladas o fría; para las verano, rosa o suave; para las otoño, marrones o cálidas; y para las primavera, naranjas o cálidas.

Tras haber hecho este check, un truco extra para conseguir que el pigmento se mantenga lo máximo posible. En cualquier caso también hay que saber que la duración de un producto depende de las condiciones del labio de cada persona.

Pero para garantizar esa permanencia, un consejo muy sencillo es que antes de aplicar el labial escogido se rellene el lienzo primero con un lápiz que no vaya a cambiar —a menos que así se desee— el tono del pintalabios. Fácil, fácil.

Más tips

Dejando la boca de lado, es conveniente estar al tanto también del resto de recomendaciones de maquillaje que aluden a la estética de la chulapa —o neochulapa—. Como se ha mencionado, la naturalidad es un must.

Para ello, nada mejor que optar por bases de maquillaje modulables, luminosas o incluso tintes. Si se esperan temperaturas altas, conviene sellar con polvos, al menos determinadas áreas como las ojeras, el labio superior o la conocida como la zona T.

Normalmente, cuando se aplican productos en crema, este efecto orgánico se logra más fácilmente. Al margen de iluminadores, bronceadores y contornos, además de los labios, el foco del rostro debería estar también en la mirada y mejillas.

Para el primer apartado, una buena máscara y un delineado a ras de pestañas con rabillo —a convenir su largura según el gusto de cada cual— no deberían faltar.

Como extra, un laminado de cejas, un efecto que se puede conseguir en un salón especializado o mediante determinados productos como ceras o fijadores.

Gel fijador de cejas The Brow Glue de NYX, disponible en Druni por 7,79 €. NYX

Volviendo a los pómulos, nada mejor que vestirlos de rojo, rosa o melocotón —una de las tendencias del momento—. Aquí es más que apta optar por ese blush blindness que amadrina Sabrina Carpenter, es decir, pecar en exceso del uso de colorete.

Ser chulapa en 2026 no tiene tanto que ver con reproducir un canon cerrado, sino con interpretar la tradición desde un prisma propio, para ponerle a esta estética, respetándola, nombres y apellidos.

La receta de este neochulapismo beauty consiste en conservar la esencia castiza sin renunciar a las tendencias pero, sobre todo, a una misma y al espíritu de la verbena.