Los peluqueros coinciden: a partir de los 50 es un error teñirse de rubio o de negro si quieres rejuvenecer el rostro

El color del pelo tiene un poder transformador enorme. Puede iluminar la piel, suavizar las facciones, aportar frescura al rostro y, en muchos casos, restar años de una forma mucho más evidente que un corte.

Por eso, conforme vamos sumando años, elegir bien el tinte se convierte en una decisión clave. No se trata de esconder la edad, sino de encontrar un tono que acompañe los cambios naturales del rostro y realce la belleza de esta etapa.

Los peluqueros profesionales coinciden en la idea de que aferrarse al color que favorecía a los 30 no siempre es la mejor opción. La piel cambia, pierde algo de luminosidad y los rasgos pueden volverse más marcados. Por eso, ciertos tonos que antes funcionaban pueden endurecer ahora la expresión.

Entre los errores más habituales están los extremos. Ni los rubios demasiado fríos ni los negros intensos suelen ser la mejor elección cuando se busca rejuvenecer. El primero puede apagar la piel y hacer que el rostro se vea más cansado. El segundo crea un contraste muy duro que marca más las líneas de expresión.

La alternativa está en tonos cálidos, naturales y que aporten volumen. Colores que no cubren el cabello como una capa plana, sino que aportan movimiento, brillo y luz alrededor de la cara.

Los extremos envejecen

El negro absoluto puede parecer elegante, pero a partir de cierta edad tiende a endurecer las facciones. Al crear un contraste muy fuerte con la piel, puede hacer más visibles las arrugas, las ojeras y la pérdida de firmeza.

Además, cuando aparecen las canas, la raíz se nota antes. Esto obliga a un mantenimiento más frecuente y puede generar un efecto poco favorecedor si el color pierde brillo entre visitas a la peluquería.

Con los rubios muy claros ocurre algo parecido. Los platinos fríos, ceniza o demasiado uniformes pueden restar calidez al rostro. En pieles maduras, ese acabado puede dar una sensación apagada, especialmente si el cabello está seco o castigado.

Por eso, los expertos recomiendan huir de los colores planos. A partir de los 50 favorecen más los tonos con matices, reflejos suaves y transiciones naturales. El objetivo no es cambiar radicalmente, sino iluminar estratégicamente.

Las mechas babylights, los reflejos caramelo, los degradados cálidos o los baños de brillo son algunos de los recursos más utilizados para conseguir ese efecto rejuvenecedor sin caer en cambios demasiado agresivos.

Los tonos que más favorecen a partir de los 50

Entre las opciones más recomendadas destaca el cobre brillante. Es un color lleno de energía, pero más sofisticado que los naranjas intensos. Su gran ventaja es que aporta calidez inmediata y hace que la piel parezca más viva.

Favorece especialmente a las pieles claras o rosadas, aunque puede adaptarse con matices más suaves para otros tonos de piel. Bien trabajado, aporta luz al rostro y evita el efecto plano de los tintes tradicionales.

Otra opción en auge es el plata elegante. Cada vez más mujeres deciden dejar de ocultar sus canas y convertirlas en parte de su estilo. Lejos de envejecer, un gris cuidado puede resultar moderno, luminoso y muy favorecedor.

La clave está en mantenerlo bonito. Los cabellos grises necesitan hidratación, productos específicos y champús que neutralicen reflejos amarillentos. Cuando está brillante y bien cortado, el resultado es sofisticado y muy actual.

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El rubio fresa también se ha convertido en uno de los favoritos de los estilistas. Mezcla matices dorados, cobrizos y rosados, lo que aporta dulzura y luminosidad sin endurecer la expresión.

Es una buena alternativa para quienes quieren verse más rubias, pero sin caer en tonos demasiado fríos. Además, funciona muy bien en cortes cortos, medias melenas y cabellos largos con capas.

Para quienes prefieren los tonos oscuros, el mousse de moca es una de las opciones más favorecedoras. Se trata de un marrón profundo, pero cálido, que aporta elegancia sin la dureza del negro.

Este tono ilumina más de lo que parece y combina muy bien con reflejos caramelo, avellana o dorados. Además, suele ser más fácil de mantener que los rubios claros o los cobres muy intensos.

Luz y naturalidad

Más allá de las tendencias, los peluqueros insisten en que no existe un tinte universal. El color ideal depende del tono de piel, el color de ojos, la base natural del cabello y el estilo de cada mujer.

Aun así, hay una norma que casi siempre funciona: elegir tonos que aporten luz cerca del rostro. No tienen que ser necesariamente claros, pero sí deben tener matices cálidos o reflejos que suavicen.

También conviene evitar los acabados mates. Un pelo sin brillo puede sumar años aunque el color sea bonito. Por eso, los tratamientos de hidratación, los baños de gloss y los productos protectores son tan importantes como el tinte.

El objetivo no es aparentar otra edad, sino verse favorecida. Un color bien elegido puede abrir la mirada, dulcificar los rasgos y aportar seguridad. A partir de los 50, el mejor tinte no es el más llamativo, sino el que consigue que el rostro parezca más descansado, luminoso y natural.