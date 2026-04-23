Resultados de peluquería en casa: esto es lo que necesitas para crear estilos infinitos sin dañar el pelo

El sector del haircare evoluciona temporada tras temporada, y ya no hablamos sólo de tendencias, colores y cortes, sino que cada vez dedicamos más tiempo a cuidar nuestra melena en casa. Por ejemplo, hemos cambiado el secador de pelo tradicional por versiones con tecnología iónica y sistemas que nos protegen del calor para conseguir un pelazo de peluquería sin salir de casa.

Esa es precisamente la propuesta de la gama de cuidado capilar Ultimate Experience de Rowenta, que combina la potencia de los dispositivos profesionales con tecnologías que protegen la melena, reducen el encrespamiento y aportan brillo. Hay infinitas maneras de conseguir nuestra mejor versión, y todas empiezan con el autocuidado. Ahora puedes cuidar tu pelo con Rowenta y conseguir un 15% de descuento en su tienda online con el código ELESPANOL15.

Descubre la gama Ultimate Experience de Rowenta con el cupón ELESPANOL15

Estilos infinitos, bellezas únicas

El alisado perfecto es posible. Rowenta

Esta es la frase que mejor define a la gama Ultimate Experience de Rowenta, porque pone en valor que no hay un único look válido, ni un único tipo de cabello. Lo que sí hay son infinitas maneras de peinarlo, moldearlo o secarlo, y sin pagar el precio de tener una melena castigada, sin fuerza y sin brillo a largo plazo.

De hecho, con los dispositivos adecuados en casa, es mucho más sencillo de lo que crees. Un secador de pelo es el básico de cualquier rutina de haircare, con un secador alisador podrás conseguir un alisado natural de raíz a puntas sin plancha y el cepillo de aire es el dispositivo más versátil para secar, alisar, rizar o dar volumen con solo cambiar el cabezal.

Y lo que deberías grabarte a fuego es que para conseguir un pelazo en casa no necesitas castigar el cabello a diario. Las tendencias actuales (y lo que defiende Rowenta) van encaminadas hacia las herramientas que controlan la temperatura y priorizan la salud capilar. ¿Te animas a probarlas? Hemos fichado 4 de los dispositivos de cuidado profesional de Rowenta para una rutina sencilla y un acabado de peluquería, ahora con un 15% de descuento al aplicar el cupón ELESPANOL15 antes de finalizar la compra.

Secador de pelo Maestria For You Rowenta

Este secador ajusta automáticamente la temperatura.

La manera más sencilla de subir el nivel de tu rutina de cuidado capilar es con el secador de pelo Maestria For You de Rowenta. Uno de sus puntos fuertes es la pantalla LED integrada, que ajusta automáticamente la temperatura y la velocidad según el tipo de cabello y el peinado que quieras conseguir. A esto se suma un motor digital que alcanza los 225 km/h para pasar menos tiempo frente al espejo. Recuerda aplicar el código descuento ELESPANOL15 en el carrito para llevarte este secador de pelo con un 15% de descuento.

Viene con 6 accesorios profesionales y entre ellos la boquilla alisadora Coanda que reduce el encrespamiento hasta en un 50%.

Incluye un neceser premium para llevártelo de viaje o tener todos los accesorios organizados.

Memoriza tus ajustes preferidos y tiene un potente motor digital que alcanza velocidades de aire de hasta 225 km/h.

Secador de pelo Air Motion Rowenta

El Air Motion utiliza el flujo de aire para atraer y alisar el mechón. Rowenta

La siguiente opción que hemos fichado de la gama Ultimate Experience de Rowenta es este secador alisador con efecto Coanda. Esta tecnología utiliza el flujo de aire para atraer y alisar el mechón mientras lo seca, logrando un acabado de alisado natural. Esto se traduce en una menor exposición al calor, menos daño y un cabello mucho más suave y liso, con 9 combinaciones de velocidad y temperatura. Y ahora tienes la oportunidad de conseguirlo más barato con el cupón ELESPANOL15.

El motor digital genera un flujo de aire de hasta 170 km/h para reducir el tiempo de secado incluso en melenas largas.

Función de golpe de aire frío que fija el peinado y prolonga su duración durante más tiempo.

Cepillo de aire Air Rotate Rowenta

El cepillo de aire es ideal para dar volumen al cabello. Rowenta

El cepillo de aire es el dispositivo de calor al que más partido le vas a sacar en tu rutina de haircare, y en concreto a este Air Rotate rebajado un 15% con el código ELESPANOL15. Rowenta ha diseñado un aparato con un motor digital de alta velocidad y un sistema de rotación automática para conseguir volumen de raíz a puntas. Las cerdas naturales, la tecnología iónica y los cabezales reducen el frizz y potencian el brillo.

Incluye rulos de varios tamaños para fijar el peinado después del secador y alargar la duración del volumen o las ondas. Además, incorpora una boquilla secadora y dos cepillos rotatorios para conseguir diferentes acabados con facilidad.

8 combinaciones de temperatura y velocidad para adaptar el resultado a cada tipo de cabello sin necesidad de ser experto.

Secador de pelo Nano Rowenta

Este secador incorpora un motor de alta velocidad. Rowenta

Por último, el secador de pelo compacto Rowenta que vas a querer llevar siempre contigo. El modelo Nano incorpora un motor de alta velocidad que alcanza más de 266 km/h para un secado ultrarrápido en todo tipo de melenas, y con un formato ligero que no pasa de los 300 gramos. Además de conseguirlo con un 15% de descuento con el cupón ELESPANOL15, disfrutarás a diario de la tecnología iónica para lucir hasta 3 veces más de brillo que con otros dispositivos.

Con sensores de temperatura de alta precisión para controlar el calor.

Boquillas concentradoras de 4 y 6 mm para alisar y definir con mayor control, y un difusor ideal para quienes buscan potenciar sus ondas o rizos naturales.

Para lucir una melena de peluquería sin salir de casa, solo tienes que elegir bien los dispositivos que utilizas en tu rutina de haircare. Y la gama Ultimate Experience te acerca a esos estilos infinitos y bellezas únicas para cuidar el cabello por dentro y por fuera. ¡Aplica el cupón ELESPANOL15 en el carrito para conseguir cualquier dispositivo de Rowenta con un 15% de descuento!