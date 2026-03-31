La nueva tendencia de belleza de 2026: el maquillaje 'denim' se apropia esta primavera del neceser y del rostro

Chanel y Dior han sido algunas de las casas que han apostado por esta propuesta 'beauty'. IG vía @chanel.beauty y @diorbeauty

El mundo atraviesa un momento convulso. La pasión por la inmediatez y la fugacidad dificulta la posibilidad de aferrarse a algo y hacerlo propio, de implantarle la identidad de cada cual. Todo resulta cambiante y polarizado: se aprecia en la política —que lo inunda todo y se presenta atemorizante en especial en cuestiones sociales—, en los productos de cultura pop y, por supuesto, en las tendencias de moda y belleza.

Si durante años la estética minimalista y del clean look había establecido su reinado, ahora esas propuestas se van diluyendo. Si bien es cierto que no desaparecen, sí que irán perdiendo fuerza entre el público. Se podría hablar incluso de su muerte.

De nuevo, el maximalismo, lo extra y la sensualidad hacen acto de presencia en el plano beauty, sobre las pasarelas y en las referencias de street style. En mitad del caos y de rutinas apabullantes, los sujetos deciden abandonar la alienación estética para demostrar que viven, no sólo que sobreviven.

De la mano de todo esto llega una tendencia de maquillaje que ya está sentando cátedra y que, en concreto, lo ha hecho con el respaldo de nada más y nada menos que Chanel Beauty: ahora el denim no sólo se instala en el armario, sino que decide pagar un alquiler también en los neceseres.

No obstante, esta moda no debería pillar desprevenido a nadie, ya que las pistas de las temporadas anteriores podían ubicar a los espectadores con buen ojo en el sendero correcto.

La corriente de los 90 y los 2000 trajo ya de vuelta hace meses —más de 12— el azul a la mirada, tiñiendo párpados con sombras que recordaban a las que empleaban iconos de la cultura pop como las Spice Girls o Christina Aguilera en los puntos álgidos de su carrera.

En el mismo espacio de tiempo, los delineados gráficos dejaron de pertenecerle sólo al negro y el color del tejido vaquero también pigmentó eyeliners, rotuladores y lápices.

Ahora que la tendencia se ha instalado con más fuerza en los neceseres, es necesario conocer los porqués tras la misma, así como las mejores formas de llevarla y los productos que pueden conseguir la dosis exacta de denim para cada look.

El elemento conductor

A veces resulta extraño hablar de los jeans como tendencia ya que, al igual que Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York, parece que tienen un alquiler de renta antigua en armarios y vestidores. Pase lo que pase, siempre están. Sin embargo, es cierto que hay temporadas que cuentan con más presencia si cabe.

Si bien en los últimos años han estado fuertemente asociados a la moda del minimalismo y del lujo silencioso, ahora se mantienen en parte por eso. Es esa prenda de confianza que nunca falla, en la que merece la pena invertir y que, a la vez, siempre se puede emplear: en estilismos de oficina, para salir de fiesta o incluso para una propuesta un poco más formal.

El labial ROUGE COCO FLASH en el tono 284 Baby Blue, por 51 €. Chanel Beauty

Teniendo todo esto en mente, es también una forma de ahorro: un artículo que resuelve diferentes situaciones y estilismos cuando se destina más del 30% recomendable a pagar por la cuota de la vivienda. Ahí está el primer punto a favor.

Por otro lado, el revival de los 90 y de los 2000 también hace lógica su presencia: desde los vaqueros de corte recto y tiro alto o los clásicos Levi's 501 que llevaban las madres de la generación millennial, a los de tiro bajo, pasando por el auge de Calvin Klein, con sus campañas de la mano de Jeremy Allen White, Rosalía o Dakota Johnson.

En este mismo apartado, hay que tener en consideración la fuerza renovada que ha aportado a la firma la serie Love Story, con el personaje de Carolyn Bessette —interpretado por Sarah Pidgeon—, la que fuera directora de relaciones públicas y publicidad de la casa, asociada a la estética del quiet luxury. La casa neoyorquina encuentra en los jeans una de sus prendas emblemáticas.

Por otra parte, también se consensuó hace ya unos años que el double denim —es decir, el hecho de llevar este tejido en la parte superior e inferior de un look— ya no sólo pertenece a delincuentes de la Interestatal 60 de Estados Unidos que conducen rancheras y pick-ups, sino que forma parte del imaginario de las chicas más cool, especialmente si se juega con la técnica del layering, es decir, de las capas.

Igualmente, en pasarela hemos visto cómo colecciones recientes como la última propuesta de Valentino o Chanel han subido a la pasarela stylings en los que este tipo de prendas y material han tenido bastante protagonismo, de una forma u otra. La casa italiana, por ejemplo, recurrió a los pitillos en un desfile retrospectivo.

Del armario al neceser

Partiendo de la tendencia de moda, ¿cómo se traslada la misma al rostro? Como de costumbre, hay referencias de todos los tipos y propuestas que encajan con beauty looks más relajados y otros mucho más exagerados.

La belleza es, hoy en día, reflejo de la realidad: el espectro poblacional se encuentra polarizado: algunos perfiles lo querrán todo y otros sólo un toque que sea sinónimo de estar al día con lo que se lleva pero sin inundar la propia esencia o el resto de elementos del estilismo.

Todo al azul

Para aquellas que quieran apostar fuerte por esta propuesta, hay que ir sin miedo. ¿En qué se traduce eso? En, por ejemplo, saturar los párpados en tonos turquesa o derivados del blue. Las pestañas se pueden vestir del mismo color o elevar el tono. Aquí el más es más es una fórmula ganadora. Si se quiere destacar esta parte, lo mejor sería llevarlas en negro.

Cuarteto de sombras con carcasa 'denim' de Guerlain. Es la edición limitada 396 Denim Blossom y tiene un precio de 79 €. Guerlain

De cara a conseguir un efecto más potente aún, las más arriesgadas pueden llevar las cejas decoloradas, al más puro estilo Jenna Ortega o Kendall Jenner, que también lo ha hecho en alguna que otra ocasión.

Sombra de ojos 11 Worth it de L'Oréal Paris, disponible en Prima Beauty por 10,80 €. L'Oréal Paris

En estos casos, la piel se trabaja de forma muy light. Si se pretende conseguir un efecto más dosmilero, se podría apostar por un acabado del rostro más mate o con productos en polvo sobre crema. Se puede prescindir del colorete, incluso, o llevar algo en tonalidades bronce o marrones. Si se quiere potenciar igualmente el pómulo en la línea de esa década, el rosa fucsia o chicle, así como el melocotón, son buenas alternativas.

En cuanto al iluminador, hay algunos en polvo con base plata e incluso azulada. Otra propuesta sería lanzarse a un caballo ganador, como el Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury, un producto que deja el shimmer —una partícula reflectante más visible— atrás y consigue un efecto radiante que simula una luz que parece emanar de la propia tez.

Polvos iluminadores Coco Denim, de Chanel Beauty. Su precio es de 85 €. Chanel

Para los labios, sin duda, gloss, acompañándolo de delineador o no, para llevar un aura más de los 2000. Si se quiere dar un punto de color, algún rosa nude o, de nuevo, un momento peachy puede encajar también.

Salto diferencial

El más es más no tiene por qué ser plato de buen gusto para todas, pero eso no tiene que ser sinónimo de que estos perfiles no se puedan sumar a la tendencia del denim en la cara.

En estos casos se puede optar por un clásico delineado con eyeliner líquido, para trazarlo de la forma más fina posible. Si se quiere elevar el mismo, se podría dibujar la línea con un lápiz cremoso, que resulte fácil de difuminar. Para adornarlo un poco, en caso de que se trate de un look de noche, se puede poner como topper alguna sombra que sólo tenga partículas de shimmer.

MicroLiner Ink de Shiseido en el tono Teal/8, disponible por 21,45 € (antes 33). Shiseido

Por otro lado, en estos casos la máscara azul se convierte en un must. Para elevar la propuesta, lo idóneo sería llevarla en las pestañas superiores y las inferiores. Es fácil imaginarse algo así, con una tez trabajada en formato glass skin, mantequilla o muy glowy —¡piensa en Hailey Bieber!—. En los labios pueden funcionar los blurry lips —difuminados— en clave berry.

La clásica Diorshow Overvolume de Dior Beauty se renueva vestida de azul. El precio de la edición Overblue es de 42 €. Dior Beauty

Dejando el rostro a un lado, el denim, y su paleta de colores, se puede llevar también al terreno de las manicuras: desde tonos eléctricos hasta esmaltes con elementos brillantes e irisados.

Esmalte de Kiko Milano Snow-kissed holiday metallic & glitter nail lacquer en el tono 03 Silver Stardust. Ahora se encuentra disponible por 3,50 € (antes 6,99). Kiko Milano

En un presente marcado por lo efímero, el denim en el aspecto beauty se presenta como un ancla, una forma de traducir lo cotidiano en identidad. Este reconocible azul se adapta a cada rostro como lo hace a cada cuerpo: con alternativas para todas, lo que le otorga fortaleza y permanencia en un momento de microtendencias.