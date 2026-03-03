Lourdes Moreno, dermatóloga: "Jamás apliques el retinol tras lavarte la cara, tienes que esperar al menos 30 minutos"

La rutina facial nocturna, para muchos, es un paso que conlleva tiempo y, por tanto, da pereza. Hasta el punto de que muchas la obvian por el hecho de llegar cansadas, con prisas y con pocas ganas de dedicarle tiempo al cuidado de la piel.

En este contexto, y para los que se obligan a no saltarse jamás este cuidado diario, el retinol se ha convertido en un imprescindible. Pero lo que no todos saben es que al utilizar este activo, la impaciencia puede convertirse en el peor enemigo de los resultados.

Así lo advierte la dermatóloga experta en cosmética Lourdes Moreno, creadora de LaLuz by Lourdes Moreno, una firma especializada en pieles maduras que se ha ganado un hueco en el sector por su enfoque pedagógico y riguroso.

La experta insiste en que el retinol es uno de los activos más eficaces contra las manchas, la pérdida de firmeza y los signos de la edad. Pero también es uno de los que más errores de aplicación genera.

"El retinol es el enemigo número 1 del agua, de la humedad. Lo que hace es generar más irritación si la piel está húmeda. Con lo cual, la piel ha de estar seca por dentro y por fuera. No solo que tú te la seques con una toalla, sino que le hayas dado tiempo para que se seque por dentro", asegura.

El error al aplicar retinol

Muchas personas limpian su rostro por la noche y aplican el retinol inmediatamente después, pensando que así aprovecharán mejor el producto.

Según Moreno, este gesto puede ser contraproducente. "El tiempo de espera entre la limpieza y el retinol son 30 minutos. Es el único activo que requiere ese tiempo de espera", explica.

Ese margen permite que la piel recupere su equilibrio tras la limpieza y que desaparezca la humedad residual, incluso la que no se percibe a simple vista.

La dermatóloga recalca que no basta con secar el rostro con una toalla. La piel necesita estar completamente seca también a nivel interno, algo que solo se consigue con paciencia.

Mujer frente a la espejo con su rutina de cuidado facial. LaLuz by Lourdes Moreno

Aplicarlo antes puede traducirse en irritación, descamación excesiva o sensación de escozor. Especialmente en pieles maduras, que tienden a ser más finas y reactivas, respetar este tiempo marca la diferencia entre una buena experiencia con el retinol y el abandono del tratamiento.

No obstante, la especialista introduce un matiz importante. Cuando la piel ya está acostumbrada al activo, lo que en dermatología se conoce como piel "retinizada", la tolerancia mejora.

"Cuando nuestra piel está retinizada, tenemos mucha más resistencia a esa irritación por humedad. Entonces, podrías esperar 10 o 15 minutos y ya ponerte el retinol", señala.

Es decir, el margen puede acortarse en fases avanzadas del tratamiento, pero nunca eliminarse por completo.

Constancia y adaptación

El retinol es uno de los ingredientes estrella en cosmética antiedad. Estimula la renovación celular, mejora la textura cutánea y contribuye a difuminar arrugas y manchas. Pero su potencia exige una aplicación estratégica.

Pero Moreno es tajante al respecto: no recomienda aplicarlo justo después de la limpieza facial. "En ningún caso lo apliques después de que nos hayamos hecho la limpieza porque, para la gente a la que no le pase nada, está bien. Pero siempre puede haber gente a la que le pase", concluye.

La clave, según la creadora de la firma LaLuz, está en escuchar a la piel y adaptar el uso del activo al nivel de tolerancia individual.

En pieles maduras, su especialidad, el retinol puede ser un gran aliado si se introduce de forma progresiva y se combina con productos calmantes e hidratantes adecuados.

También insiste en que no se trata de usar más cantidad para obtener mejores resultados. Una pequeña dosis, del tamaño de un guisante, es suficiente para todo el rostro.

Además, recuerda que el retinol debe aplicarse únicamente por la noche y que al día siguiente es imprescindible utilizar protector solar, ya que la piel se vuelve más sensible a la radiación.

En un momento en el que la cosmética vive una auténtica fiebre por los activos potentes, la dermatóloga

. Comprender cómo funciona cada ingrediente y respetar sus tiempos de acción puede marcar la diferencia entre una piel irritada y una piel luminosa.