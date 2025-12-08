Laura Sánchez, modelo de 44 años, sobre por qué no se tiñe las canas: "Me amo mucho, la edad me preocupa muy poco"

Las canas ya no son tabú. Tampoco un signo de descuido, ni algo que haya que esconder. Al menos, no para Laura Sánchez (44 años), una de las top models españolas más internacionales.

La belleza onubense ha decidido mostrarlas sin complejos y convertirlas en un símbolo de autenticidad, madurez y autoestima.

Así lo confesó en su reciente entrevista con Sonsoles Ónega, donde defendió con emoción que sus canas son "una libertad absoluta".

Su decisión va mucho más allá de la estética: "Es el mensaje de gustarte mucho, de quererte mucho y de amarte mucho".

¿Está la industria de la moda cambiando? ¿Se puede seguir siendo imagen, musa y referente sin teñirse, sin borrar arrugas y sin perseguir la juventud eterna? El ejemplo de Laura Sánchez dice que sí.

La transformación de una 'top'

A los 16 años, la joven Laura ayudaba en la tienda de ultramarinos de sus padres en Huelva. Era tímida, insegura, y apenas se ponía faldas porque no le gustaban sus piernas.

Ni siquiera soñaba con la moda. "Yo quería ser veterinaria de vacas", contó entre risas. Fue su padre quien vio antes que nadie lo que ella no veía: "Niña, a formarte", le dijo. Y acertó.

Ganó el concurso Elite Model Look, se mudó a París con solo 18 años y empezó a desfilar para marcas como Yves Saint Laurent, Jesús del Pozo o Victorio & Lucchino.

Acostumbrada durante décadas a moños perfectos, piel impecable y cánones estrictos, hoy mira a cámara y dice, orgullosa, que las arrugas no la asustan, sino que las celebra: "Las arrugas son vida".

'El pelo es libertad'

Cuando Sonsoles Ónega le preguntó directamente por sus canas, Laura no dudó en contestar:

"Lo del pelo es una libertad absoluta. Es libertad. Yo creo que esa es la palabra. Pero hay un mensaje muy potente: es el mensaje de gustarte mucho, de quererte mucho y de amarte mucho".

"A mí la edad me preocupa muy poco. Lo único que me preocupa es la salud", declaró. La edad ya no es un enemigo, sino un filtro que le permite quedarse con lo importante: su cuerpo, su equilibrio y su calma.

Rompiendo moldes

Sánchez pertenece a la "generación invencible" de maniquíes españolas que triunfaron en los años 90, como Judith Mascó (55), Ester Cañadas (48), Nieves Álvarez (50) o Laura Ponte (52).

Todas ellas siguen activas, en campañas, pasarelas y front rows, demostrando que la belleza no se apaga con los años; se transforma.

Hoy, lejos de obsesionarse con borrar signos de edad, muchas los reivindican. "Ver arrugas significa que estamos vivos", dice Laura. Y añade: "Guapo o no guapo, al final es la actitud que tienes en la vida”.

Una vida sin filtros

En 2021, con 40 años, recibió un diagnóstico inesperado: diabetes tipo 1. No tenía antecedentes familiares. No comía dulces. Fue entonces cuando entendió que el estrés también enferma.

"El diagnóstico fue estrés emocional prolongado en el tiempo. No un calentón, sino muchos calentones durante muchos años", cuenta a Sonsoles.

Desde entonces, lleva un sensor de glucosa en el brazo que no esconde, sino que muestra con orgullo. "Ya no quiero dejar de enseñar esto. Que vivan los diabéticos y que exista la cura lo antes posible".

La belleza que importa

Hoy, Laura se muestra como es: mujer, madre, modelo, activista, pareja del torero Manuel Escribano y orgullosa de sus raíces andaluzas (que lleva tatuadas en su piel con un número 13 y 13 que comparte con su hija).

No reniega de su pasado glamuroso, pero tampoco lo idolatra. Se acepta en todas sus etapas: "Yo me miro en pantalla y digo: estoy arrugada. ¿Y qué pasa?"

Laura Sánchez no reivindica la edad, sino la decisión. No teñirse las canas no significa renunciar a cuidarse. Significa elegir cómo quieres verte, sin deberes sociales ni cánones dictados.

Por eso su mensaje conecta con miles de mujeres que no quieren dejar de cuidarse, pero tampoco esconderse. "La belleza está en quererte. Gustarte. Amarte mucho". Al final, el brillo más bonito no está en el tinte, sino en la libertad.