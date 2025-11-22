Isabel, maquilladora de cine, sobre el tono de labial que amarillea los dientes: "Cuidado con los tonos rojos"

Si eres de las que alguna vez has pensado que tu tono favorito de pintalabios no potencia tu sonrisa o que, incluso, sientes que tus dientes están más amarillos con ese color, no estás sola. Es algo totalmente normal y que pasa a muchas personas.

Un tono de labios, por bonito que sea, puede hacer que tu sonrisa se vea menos blanca y es que, el color del pintalabios puede cambiar por completo la percepción del tono dental.

No cabe duda de que una bonita sonrisa es el accesorio de belleza que nunca falla. De ahí que, saber qué tonos favorecen (y cuáles no) es casi tan importante como elegir la base de maquillaje ideal. Las maquilladoras de moda coinciden: el secreto está en la temperatura del color.

Labiales que 'ensucian' la sonrisa

Los labios rojos son un clásico atemporal, pero no todos los rojos son iguales cuando se trata de su efecto sobre los dientes.

La maquilladora Isabel Auernheimer, diseñadora de Maquillaje y Peluquería de series tan reconocidas como Berlín, de Netflix, lo explica con claridad:

"Algunos pintalabios rojos, sobre todo los que contienen matices anaranjados, pueden hacer que los dientes parezcan más amarillos de lo que realmente son", afirma.

El motivo tiene una base cromática simple. Los tonos cálidos, como los rojos anaranjados, corales o marrones tierra, comparten la misma gama de pigmentos amarillos que el esmalte dental.

Al reflejar esa calidez, refuerzan el matiz amarillento natural de los dientes y generan un contraste menos favorecedor.

La maquilladora Paula Aroca, portavoz de la cadena Druni aclara que "cuando un labial tiene una base cálida, tiende a acentuar los tonos del rostro y también los del esmalte dental".

En cambio, los tonos fríos, aquellos con matices azulados, violáceos o rosados, neutralizan el amarillo y logran un efecto blanqueador instantáneo.

Colores que amarillean los dientes

Sí, hay tonos de labios que amamos, pero que no siempre hacen justicia a la sonrisa. Estos son los principales señalados por las expertas:

Rojos con base naranja : a pesar de su intensidad y energía, tienden a “calentar” la sonrisa.

: a pesar de su intensidad y energía, tienden a “calentar” la sonrisa. Naranjas y corales : los más conflictivos; si tus dientes no son naturalmente blancos, pueden resaltar los matices amarillos.

: los más conflictivos; si tus dientes no son naturalmente blancos, pueden resaltar los matices amarillos. Marrones cálidos o tonos tierra : perfectos para pieles morenas, pero menos agradecidos con el blanco dental.

: perfectos para pieles morenas, pero menos agradecidos con el blanco dental. Nudes beige: si se acercan demasiado al color del esmalte, apagan el brillo de la sonrisa y restan definición.

Son tonos comunes en los neceseres de muchas mujeres, especialmente en temporadas otoñales, pero conviene reservarlos para momentos en los que no sean el centro del look o cuando se busque un maquillaje natural con dientes visiblemente más blancos.

Colores que 'blanquean' los dientes

En el extremo opuesto encontramos los labiales aliados de una sonrisa luminosa. Según las maquilladoras consultadas, los tonos fríos tienen el poder de equilibrar visualmente el color de los dientes.

Estos son los más recomendados por los expertos para que tus dientes parezcan más blancos:

Rojos con base azul : el clásico rojo cereza o frambuesa es infalible. Blanquea instantáneamente y realza cualquier tono de piel.

: el clásico rojo cereza o frambuesa es infalible. Blanquea instantáneamente y realza cualquier tono de piel. Fucsias vibrantes : aportan frescura y neutralizan el amarillento gracias a su base fría.

: aportan frescura y neutralizan el amarillento gracias a su base fría. Rosados con matiz azulado : ideales para el día a día, favorecen a casi todos los tonos de piel.

: ideales para el día a día, favorecen a casi todos los tonos de piel. Vinos, ciruelas o granates : oscuros pero elegantes, perfectos para noches o eventos formales.

: oscuros pero elegantes, perfectos para noches o eventos formales. Nudes rosados o amarronados con base fría: la opción natural que ilumina sin excesos.

La clave, por tanto, no está en el color en sí, sino en la "temperatura" del pigmento. Si el tono se inclina al azul, tu sonrisa ganará luminosidad. Si tiende al naranja, puede que haga lo contrario.

Trucos para potenciar tu sonrisa

No todo depende del labial. Las expertas recalcan la importancia del cuidado previo de los labios: hidratación, exfoliación y desmaquillado son pasos esenciales para que el color se vea uniforme y favorecedor.

"Un labio cuarteado o seco refleja la luz de forma irregular y resta frescura a la sonrisa", advierte Auernheimer.

Para mantener una textura lisa y turgente, se recomienda exfoliar una vez por semana y aplicar bálsamos nutritivos a diario. Si se utilizan labiales permanentes o de larga duración, conviene realizar una doble limpieza nocturna y aplicar una mascarilla labial reparadora.

También influye el acabado del producto. Los tonos de acabado satinado o ligeramente brillante reflejan la luz y dan un efecto "smile glow" mucho más natural.

En cambio, los acabados mate, por su textura opaca, suelen marcar más la diferencia entre dientes y labios, acentuando posibles tonos no deseados.

Para acercarta siempre, lo más importante es elegir el tono perfecto; no tiene por qué ser un juego de suerte. Aquí te dejamos un resumen para no fallar:

Si buscas un efecto blanqueador, apuesta por pigmentos de base fría (frambuesa, cereza, fucsia, vino).

Si prefieres un look natural, inclínate por nudes con matiz rosado, no beige.

Evita los colores con subtono naranja o marrón si tu esmalte dental tiende al amarillo.

Complementa con una sonrisa bien cuidada, labios hidratados y delineado preciso.

Piensa que fijándote en estos sencillos pasos a la hora de elegir tu labial, vas a estar apostando siempre por una sonrisa más blanca y un extra de confianza en cada gesto. Estarás potenciando tu mejor carta de presentación.