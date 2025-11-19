Marta, experta en dermofarmacia, sobre el retinol que recomienda a partir de los 40: "Rellena las arrugas al instante"

Hace un año, Clinique sorprendía al mundo de la cosmética y la belleza con un lanzamiento discreto pero revolucionario: Smart Clinical Repair™ Retinoid Balm, un tratamiento antiedad en formato stick que muchas confundieron con un bálsamo labial.

Hoy, no solo se ha convertido en un fenómeno de ventas, sino que es uno de los productos más buscados por mujeres a partir de los 40 que buscan resultados visibles sin complicaciones.

Marta Pons, una joven barcelonesa de 30 años y experta en dermofarmacia, descubre por qué este pequeño tubo de 3 gramos está cambiando la forma de aplicar retinol.

"Aunque parezca un bálsamo labial, es un tratamiento concentrado con retinoide para el rostro. El Clinique Smart Clinical Repair™ Retinoid Balm está pensado para ser aplicado directamente sobre las arrugas y líneas de expresión como las de la frente, patas de gallo, surco nasogeniano, las arruguitas de los labios o el entrecejo", aclara la experta.

Y eso es precisamente lo que lo hace diferente, que no es un retinol para todo el rostro, sino un tratamiento de precisión, diseñado para actuar justo donde aparecen las arrugas más visibles y difíciles de tratar.

Relleno inmediato

Este producto nació con la firme intención de ofrecer resultados inmediatos sin renunciar al tratamiento a largo plazo.

En palabras de Pons, "está formulado con ingredientes hidratantes como el ácido hialurónico, por lo que va a suavizar y rellenar esas líneas de expresión al instante. Pero también las trata a largo plazo, ya que contiene un retinoide avanzado al 1% formulado para un alto rendimiento, pero lo suficientemente suave como para usarlo dos veces al día."

Smart Clinical Repair™ AM-PM Retinoid Balm Clinique

Esto significa que trabaja en dos niveles:

Inmediato : rellena las líneas finas gracias al ácido hialurónico y las mantecas nutritivas.

: rellena las líneas finas gracias al ácido hialurónico y las mantecas nutritivas. Progresivo: el retinoide avanzado potencia la renovación celular y estimula la producción de colágeno para difuminar arrugas profundas con el tiempo.

Ten en cuenta que el Smart Clinical Repair™ Retinoid Balm funciona especialmente bien sobre las llamadas arrugas rebeldes:

Líneas del entrecejo (las famosas "11")

Patas de gallo

Líneas horizontales de la frente

Arrugas verticales del labio superior

Surco nasogeniano (líneas de la sonrisa)

Con el stick de precisión, además, puedes aplicar el producto exactamente sobre cada arruga, sin desperdiciar ni irritar zonas delicadas.

Retinol sin miedo

Este tratamiento ha marcado un antes y un después porque, a diferencia de la mayoría de retinoides, puede aplicarse por la mañana y por la noche. Eso sí, siguiendo una rutina ordenada.

La experta en dermofarmacia recomienda aplicárselo de la siguiente manera:

Limpieza (suave, mejor sin jabón agresivo)

Aplicar el Retinoid Balm directamente sobre cada arruga

Difuminar suavemente con el dedo

Aplicar crema hidratante y protector solar durante el día o tu rutina de noche de confianza.

"Clinique es una marca de toda la vida y eso me genera suficiente confianza como para usarlo día y noche, después de la limpieza. Te aplicas el bálsamo y después aplicas tu crema hidratante y/o protector solar", apunta Marta Pons.

Pero, ¿qué hay dentro de esta barra de 3 gramos para que sea tan efectivo contra el paso del tiempo? Entre sus ingredientes principales se encuentran

Retinoide al 1% (Hydroxypinacolone Retinoate): potente, pero con baja irritación.

Ácido hialurónico: rellena y retiene la hidratación.

Manteca de karité, jojoba y escualano: nutren, suavizan y protegen.

Vitamina E: antioxidante reparador

Sin fragancia, sin parabenos, sin alcohol secante, sin colorantes.

Una de las grandes ventajas de este producto, además de un detalle a tener muy en cuenta, es que al estar encapsulado en este formato, el retinoide es más estable, lo que aumenta su eficacia y reduce riesgos de irritación.