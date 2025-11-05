La rosácea en invierno: el desafío que el frío supone para la piel, tratamientos y su relación con la microbiota

La rosácea es un trastorno dermatológico persistente que afecta mayoritariamente la zona del rostro, donde se produce enrojecimiento continuo, alta sensibilidad y a menudo pequeñas lesiones inflamatorias similares a granos y vasos sanguíneos visibles.

Aunque su origen no se comprende totalmente, se sabe que intervienen tanto factores genéticos como ambientales en su desarrollo y en la intensidad de sus brotes. Ahora que llega el frío, las bajas temperaturas pueden intensificarla, ya que alteran mecanismos fisiológicos de la piel y favorecen su aparición. Pero, ¿qué razones exactas hay tras ello cuando los termómetros caen en picado?

Cuando esto sucede y además el viento hace acto de presencia, la función protectora del cutis se puede ver alterada. ¿En qué sentido? Generando una disminución de su contenido de agua y lípidos, lo que incrementa la sequedad y la susceptibilidad a irritaciones.

Igualmente, cuando la tez se expone al frío, se produce una disminución en el flujo sanguíneo local, lo cual se traduce en menor oxigenación y aporte de nutrientes; posteriormente, al pasar a ambientes cálidos, los vasos se dilatan y el enrojecimiento facial puede intensificarse.

Por otro lado, la exposición a ambientes fríos y los cambios de temperatura pueden precipitar episodios de rosácea, aumentando síntomas como el ardor, picor y tirantez en la piel.

Además, el aire seco y la calefacción tampoco sirven de ayuda, ya que en los meses de invierno contribuyen a exacerbar la sequedad y potencian tanto la irritación como la inflamación cutánea.

Teniendo todo esto en cuenta, se podría decir que la llegada del otoño y el invierno suponen la tormenta perfecta para desatar esta patología en las personas que la sufren. Sin embargo, siempre hay formas de tratarla, incluso de maneras un tanto inesperadas.

En cualquier caso, para llegar a ese punto, tiene que haber un diagnóstico correcto, ya que muchas veces se confunde con el acné o la dermatitis y poco tiene que ver la forma de lidiar con una cosa u otra.

La doctora Cristina Eguren, dermatóloga, vicecoordinadora del GEDET y directora de la Clínica Eguren, que se encuentra en Madrid, detalla algunos de los errores del abordaje de la rosácea para intentar una mejoría.

Tratar con cosmética que aporte un exceso de grasa a la piel. "Esto potencia la función sebácea incrementada que está en el origen a nivel cutáneo de la patología", destaca.



"Esto potencia la función sebácea incrementada que está en el origen a nivel cutáneo de la "Recurrir a ciclos repetidos de antibióticos sin una estrategia de mantenimiento o sin tratar la causa subyacente", comenta en cuanto a la ingesta de fármacos.

sin una estrategia de mantenimiento o sin tratar la causa subyacente", comenta en cuanto a la ingesta de fármacos. Desestimar el impacto del estilo de vida, alimentación o salud intestinal.

Buscar solo soluciones rápidas o estéticas sin tener en cuenta la naturaleza crónica y multifactorial de este trastorno cutáneo. Esto último, teniendo en cuenta los ritmos que lo marcan todo hoy en día, cuando la paciencia parece algo mitológico, es fundamental.

Rosácea y microbiota

El segundo concepto que se menciona en este ladillo se ha convertido en un término que se ha colado en conversaciones de calle. Ahora, cuando todo el mundo parece experto en todo, gracias en parte a la información accesible, es sumamente importante confiar en el criterio de los expertos para que todo ese nuevo conocimiento resulte verdaderamente útil.

Para establecer una relación entre rosácea y microbiota, quizás lo más interesante sea comenzar por definir lo que se nombra en segundo lugar. En concreto, se trata del conjunto de microorganismos que residen de forma estable en distintos lugares del cuerpo humano, como la piel, el aparato digestivo, la boca o el tracto genitourinario.

Esta comunidad está integrada por bacterias, virus, hongos, arqueas y protozoos, y puede ejercer funciones que benefician, son neutras o en ocasiones resultan dañinas para el organismo.​