Rocío Arribas, maquilladora, sobre cómo adelgazar el rostro a los 40 hasta 10 kilos: "Aplica corrector aquí"

A los 20 porque se tienen los rasgos más anchos y a partir de los 40, porque nos obsesiona tener un rostro más definido, el caso es que todos los asiduos al maquillaje buscan ser más delgados, sin complicarse demasiado.

No siempre es necesario pasar por quirófano para conseguir esa definición ansiada en nuestras facciones. Y, aunque los filtros hacen maravillas, el verdadero secreto está en las manos de quienes dominan las brochas.

Una experta en maquillaje, muy activa en redes sociales (@rocioaggv) ha dado a conocer una técnica tan sencilla como efectiva para conseguirlo.

Tan solo se trata de aplicar el corrector en los puntos estratégicos del rostro para conseguir un efecto lifting inmediato, sin bisturí, sin agujas y en menos de dos minutos.

No es necesario demasiada destreza con el maquillaje ni con los utensilios para ello. Tan solo debes saber los puntos estratégicos para un resultado espectacular.

El lugar correcto del bronceador

En su vídeo, la experta en maquillaje, desvela un error que la mayoría comete cada día frente al espejo.

"Si aplicas el bronceador justo por debajo del pómulo, lo que va a pasar es que vas a tener una cara el triple de grande", afirma.

"El efecto visual que consigues con esto es el de una cara mucho más ancha", explica con la firmeza de quien ha visto el desastre repetirse en decenas de personas.

Un gesto que, aunque parece insignificante, en realidad, rompe la estructura natural del rostro. Al colocar el producto demasiado bajo, se pierde la definición y se resalta justo lo contrario de lo que se busca: volumen donde no toca.

La maquilladora lo deja claro: "Lo que tienes que hacer es ponerlo justo por encima del pómulo y siempre, siempre, difuminarlo hacia arriba".

Ese movimiento ascendente es mucho más que un simple detalle: cambia por completo el resultado. El rostro se eleva ópticamente, los pómulos se marcan y las facciones se estilizan. Pero lo mejor llega después.

Cómo adelgazar el rostro

"Ahora te voy a dar el truco que va a ser el antes y el después en tu rutina de maquillaje", adelanta la profesional antes de revelar el secreto mejor guardado: el uso del corrector en puntos estratégicos.

Nada de cubrir ojeras sin más. La clave está en colocar el producto justo debajo del pómulo, un toque por encima y otro bajo el arco de la ceja.

Esta técnica, conocida entre los maquilladores como "efecto lifting sin cirugía", se ha convertido en el nuevo mantra de belleza de las redes.

Tiene todo el sentido, ya que la luz del corrector, al reflejar los puntos altos del rostro, genera la ilusión de unos pómulos más altos, una mirada más despierta y una mandíbula más definida.

Paso a paso para un rostro más delgado

Este es, literalmente, el truco de los maquilladores de las alfombras rojas adaptado al neceser de cualquier mujer real.

Para ponerlo en práctica, solo necesitas un corrector de un tono ligeramente más claro que tu piel y una brocha o esponja pequeña.

Aplica una línea de corrector justo debajo del pómulo (no en el centro de la mejilla).

Añade otro punto por encima del pómulo, en la zona donde tocaría el iluminador.

Completa con un toque bajo el arco de la ceja para abrir la mirada.

Difumina siempre hacia arriba con movimientos suaves y ascendentes.

El resultado final es tan natural que nadie sabrá qué ha cambiado exactamente, pero todos notarán que tu cara se ve más esculpida y descansada.

En cuestión de minutos, el rostro parece más elevado, más fresco y sí, más delgado. No requiere productos caros ni retoques profesionales, solo precisión y una buena luz.