Vanessa Anais Da Corte, maquilladora: "A los 60, olvida los pintalabios mate si buscas disimular las arrugas de la boca"

El maquillaje siempre debe servir para verse mejor a una misma, resaltando nuestros puntos fuertes y disimulando aquellas pequeñas imperfecciones que pueden aparecer y no te gustan. Un claro ejemplo lo tenemos con las arruguitas que rodean los labios conforme pasan los años.

La maquilladora Vanessa Anais Da Corte, maquilladora de Kiko Milano tiene claro que el pintalabios perfecto a partir de los 60 debe aportar juventud, comodidad y un acabado natural, huyendo de las texturas demasiado mates que enfatizan las arrugas.

La experta y formadora de firmas como Kiko Milano, lo tiene claro: "A partir de los 60, si tienes arrugas marcadas en los labios, recomiendo utilizar un labial con textura cremosa o satinada".​

Este tipo de pintalabios no solo aporta color, sino que hidrata, suaviza y ayuda a que las líneas se difuminen ópticamente, consiguiendo así unos labios radiantes y un rostro más joven.

Pero, sin duda, el éxito de su método reside en la preparación, la textura y la técnica. Una boca bonita, es sinónimo de juventud y conseguirlo, es más fácil de lo que esperas (si sabes cómo).

Preparación de los labios

El primer paso imprescindible, según Vanessa Anais Da Corte, es cuidar la piel del labio con exfoliaciones suaves una o dos veces por semana.

De este modo, se eliminan las pieles muertas y la zona queda lista para recibir los activos hidratantes. Tras la limpieza, aplicar un bálsamo con ingredientes como péptidos, vitamina C o ácido hialurónico garantiza confort y elasticidad.

Un truco que nunca falla para lograr unos labios jugosos y luminosos es dar pequeños toquecitos con el dedo, activando la circulación justo antes de aplicar el color.​

Pero lo más importante es evitar los acabados mate, ya que estos "tienden a marcar más las arrugas que rodean la boca", desvela Da Corte.

Naturalidad ante todo

Otro error frecuente tras los 60 es utilizar perfiladores demasiado marcados, que endurecen los rasgos y restan naturalidad.

Es por ello que Vanessa Da Corte aconseja emplear lápices transparentes para evitar que el labial se desplace y las líneas se marquen aún más.

El secreto está en perfilar sutilmente el contorno y, si se desea redefinir la forma del labio, escoger un perfilador apenas más oscuro que el pintalabios para un efecto volumen instantáneo.​

Definir la boca en armonía con el rostro permite mantenerla perfecta durante horas, sin necesidad de retoques constantes ni miedo a que el color se sombree en las arrugas.

Rutina nocturna

El cuidado de los labios no termina al desmaquillarse. Para mujeres a partir de los 60, Vanessa Da Corte insiste en la necesidad de aplicar mascarillas hidratantes con ácido hialurónico cada noche.

Así se despierta con la boca suave, elástica y lisa, lista para lucir cualquier pintalabios. Mantener esta rutina junto con la exfoliación y la hidratación diaria, asegura la maquilladora, ayuda a retrasar la aparición de nuevas arrugas y maximiza el efecto rejuvenecedor del maquillaje.​

El color perfecto

A la hora de elegir el color de labial que mejor defina tu estilo y disimule esas arrugas, para conseguir un rostro más rejuvenecido al instante, ten en cuenta los siguientes tips:

Elige tonos luminosos : Rosados, corales y malvas frescos favorecen y aportan vida, frente a los marrones o burdeos oscuros que afinan el labio y envejecen el rostro.

: Rosados, corales y malvas frescos favorecen y aportan vida, frente a los marrones o burdeos oscuros que afinan el labio y envejecen el rostro. Prioriza texturas cremosas y satinadas , que resultan más cómodas y disimulan las líneas.

, que resultan más cómodas y disimulan las líneas. Añade un toque de brillo con gloss sin color o aceites labiales nutritivos.

con gloss sin color o aceites labiales nutritivos. Perfila con discreción: Lapices waterproof en tonos nude o transparentes, solo para evitar que el color "migre".

No te quedes como el late motiv de que las arrugas no se deben esconder, son parte de la historia y la personalidad. Lo importante es saber preparar la piel, aplicar los productos adecuados y elegir las texturas que mejor funcionen para cada mujer.