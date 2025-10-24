Pilar Lucas, maquilladora de Nieves Álvarez (51), sobre cómo camuflar las ojeras oscuras: "No apliques mucho producto"

Se trata de uno de los complejos más frecuentes entre las mujeres, especialmente, a partir de los 30, cuando más notables empiezan a ser. Y es que las ojeras pueden aparecer por motivos tan múltiples, que incluso hay quien se somete a una intervención quirúrgica para solucionarlo.

Falta de sueño, maternidad, estrés o genética, da igual el motivo, porque hay un truco profesional capaz de borrarlas en segundos con el que no tendrás que recurrir a soluciones tan drásticas.

Lo ha compartido la propia Nieves Álvarez, de 51 años, y viene de la mano de su maquilladora de confianza, Pilar Lucas, una de las más prestigiosas del panorama español.

En un vídeo que la supermodelo ha publicado en TikTok, la maquilladora revelaba el secreto que utiliza con la top española para neutralizar incluso las ojeras más grises, profundas y marcadas. No es magia, es colorimetría.

"Si tienes la ojera gris, por edad o falta de descanso, debes aplicar primero un corrector rosado para neutralizar ese tono y devolver la luz a la mirada", explica Lucas.

Colorimetría en las ojeras

Según la teoría del color, los tonos fríos y grisáceos se corrigen con matices rosados o salmón, que devuelven vida al contorno y evitan que el corrector se vea apagado o gris con el paso de las horas.

Siguiendo esta teoría, la maquilladora de Nieves Álvarez explica paso a paso cómo camufla las ojeras más oscuras, las grisáceas, producidas por la falta de sueño o la edad:

Colorimetría básica (el paso que casi nadie hace) Aplica un corrector rosado solo en la zona oscura. Difumina a toquecitos, nunca arrastrando, para no marcar la arruga. El toque de luz que rejuvenece Después, añade un corrector, un tono más claro en el lagrimal, "la parte que más se oscurece con la edad", tal y como indica Lucas. Pon muy poca cantidad. Difumina hacia abajo y hacia la zona central del ojo. Efecto lifting inmediato Con el producto sobrante, eleva el final del ojo con pequeñas pasadas hacia la sien. Este gesto abre la mirada y sube visualmente el párpado, sin necesidad de eyeliner ni sombras

El resultado es una mirada más despierta, un contorno unificado y cero rastro de gris. Por algo está enamorando a las mujeres (especialmente) de más de 35.

Errores frecuentes

A pesar de lo sencillo que puede resultar (ahora que ya conoces este truco de maquillaje) camuflar las ojeras más marcadas, también es muy fácil caer en errores que se han convertido en tópicos.

Muchas mujeres aplican más y más corrector cuando hay ojera marcada. Pero eso solo consigue acumular producto, hacer pliegues y endurecer la expresión.

@r3vista 😇ADIÓS OJERAS CON NIEVES ÁLVAREZ Guarda este vídeo y disimula tus ojeras en casa como una verdadera profesional del maquillaje 🥰 FUENTE: Nieves Álvarez ♬ Cool funky rock that gradually gets excited(1065336) - Cheng Lee

La técnica de Lucas triunfa por todo lo contrario:

Ilumina sin saturar

Respeta la textura natural de la piel

Funciona con poco producto

Rejuvenece y abre el ojo

No marca arrugas

Además, es rápida y apta incluso para pieles maduras con tendencia a deshidratarse.

El toque final para que dure todo el día que ofrece la maquilladora, es sellar solo el lagrimal con una pizca de polvo traslúcido, evitando el resto del contorno para que la piel siga viéndose jugosa.

Ese equilibrio entre luz y naturalidad es la clave del acabado "piel de modelo" que ha convertido a Nieves Álvarez en referente.