Víctor del Valle (51), peluquero: "Si quieres cubrir tus canas y rejuvenecer sin retoques, esta es mi técnica favorita"

El pelo, su corte y color, tienen el poder de rejuvenecer el rostro siempre que acertemos. Mientras que los estilos a capas son capaces de dar volumen y mitigar la pérdida de densidad que ocurre como consecuencia del envejecimiento, los tintes son capaces de neutralizar las canas e iluminar el rostro.

Son muchas mujeres las que recurren a los tintes con el fin de rejuvenecer de inmediato; sin embargo, también son muchas las que lo rechazan por el inconveniente de tener que retocarlo frecuentemente debido al crecimiento natural del pelo y, por ende, de las canas.

Es por este motivo que las mujeres ya no solo acuden a la peluquería en busca del color más bonito, sino de la técnica que requiera un bajo mantenimiento. Según Víctor del Valle, las babylights blancas son la mejor opción: rejuvenecen, iluminan y no necesitan una visita frecuente a la peluquería.

Las 'babylights' blancas

Las babylights son una técnica de coloración inspirada en los reflejos naturales que adquiere el cabello cuando se aclara con el sol. Son mechas extremadamente finas y sutiles que se aplican estratégicamente a lo largo del cabello para aportar luz y dimensión sin crear líneas marcadas.

En el caso de las babylights blancas, se trata de la misma técnica, pero eligiendo un tono rubio claro que imita unos destellos luminosos y fríos, los responsables de neutralizar las canas y rejuvenecer el rostro.

La técnica recomendada por el peluquero Víctor del Valle se realiza tomando mechones muy delgados desde la raíz hasta las puntas y decolorándolos para después matizarlos con un tono blanco o platino suave. El resultado es homogéneo, elegante y natural, sin contrastes bruscos.

Al tratarse de reflejos claros y fríos, estas mechas aportan luminosidad al rostro, suavizan los rasgos y generan un efecto halo que recuerda al brillo natural del cabello juvenil.

Las tonalidades blancas y plateadas reflejan más la luz que los tonos cálidos, lo que se traduce en una sensación de piel más tersa e, incluso, ojos más expresivos.

Además, al ser tan finas y estar distribuidas de manera uniforme, no crean bloques de color que endurecen la expresión, sino que logran un efecto difuminado.

Otra gran ventaja de las babylights blancas es su capacidad para camuflar las canas. A diferencia de los tintes tradicionales que tienden a cubrirlas con un solo tono, esta técnica integra los mechones grises dentro del conjunto del cabello.

Con este efecto, las canas dejan de ser un problema visible porque se mezclan de manera natural con las mechas blancas del tinte. Esto no solo disimula el crecimiento de la raíz, sino que también hace que el cabello luzca más homogéneo, sin necesidad de retoques constantes.

Precisamente esta característica es la que más recalca el peluquero Víctor del Valle, su bajo mantenimiento. No es necesario acudir a la peluquería con tanta frecuencia como con otras coloraciones, ya que la transición es más suave y la raíz no genera un contraste marcado.

El mantenimiento dependerá del color blanco elegido. En el caso de la clienta del peluquero, sus mechas son de un rubio muy sutil; sin embargo, si queremos unas babylights más llamativas, necesitaremos retocarlo más a menudo para mantener el tono brillante.

Para los tonos rubios más sutiles, "cero mantenimiento", explica Víctor del Valle. Las canas crecerán en nuestro cabello, pero se fundirán con el color del tinte.