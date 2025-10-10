Las nuevas fragancias de Roberto Verino aúnan belleza, compromiso y solidaridad: la esencia de su proyecto olfativo

El diseñador español Roberto Verino ha presentado su nuevo proyecto en la exposición multisensorial Esencia, en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid, que se podrá visitar hasta el 12 de octubre.

Fue un acto cargado de simbolismo y sensibilidad, en el que el empresario y referente de la moda consiguió emocionar a los invitados allí presentes con un discurso que puso en valor la belleza responsable, la autenticidad y el compromiso.

“Presentar un perfume es mucho más que lanzar un nuevo producto. Es revelar una parte íntima de lo que somos”, confesó. “En un mundo acelerado, hemos querido detenernos para oler, sentir, saborear y tocar lo esencial”, confesó, desvelando las dos nuevas fragancias de la firma, Verino Woman y Verino Man.

Cruz Sánchez de Lara, Roberto Verino, Iago Jover Mariño y María del Valle en la exposición Esencia.

Además, este doble lanzamiento es muy especial, ya que marca el inicio de una colaboración a largo plazo de la firma con la Asociación Española Contra el Cáncer.

Un 10% de las ventas obtenidas por estas fragancias durante el lapso de tiempo que dura la citada exposición se donarán a esta institución. La casa gallega pone así su granito de arena para ayudar en el avance de la investigación oncológica.

Entre los asistentes al evento se encontraban Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, actrices como Blanca Romero, Belén Écija o Andrea Guasch; y los creadores de contenido Meri Lozano, Sofia Montojo y Carlota Grande, entre otros.

Uno de los momentos más especiales lo protagonizaron el propio Verino y María Laviña Antón, directora de socios y desarrollo económico de la AECC, al firmar el primer frasco de la colección como un modo de escenificar la unión entre ambas entidades. El ejemplar se exhibirá en la exposición Esencia hasta el 12 de octubre.

“No es solo un gesto simbólico. Es una forma de recordar que cada cosa que hacemos, un perfume, una prenda, un gesto, puede tener un impacto real. Hoy no solo presentamos fragancias, sino una forma de vivir con propósito”, dijo el diseñador.

Las fragancias

Fragancias de Roberto Verino Cedida

Los nuevos aromas plasman la identidad emocional de la firma y promueven principios fundamentales de ética e implicación social.

Verino Women se inspira en el concepto de “luz interior” presente en cada mujer. Combina la frescura y delicadeza de las notas florales con la sensualidad y versatilidad del almizcle, dando lugar a una estela sofisticada, delicada y duradera.

Por su parte, Verino Men conecta con la naturaleza y el origen a través de un aroma fresco, herbal y amaderado que replantea la masculinidad desde la serenidad.