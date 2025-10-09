Mar Flores (56 años), va al grano sobre su rutina para seguir estando joven: "Es lo primero que hago cada día"

A estas "alturas de la película", todos sabemos que la edad no es un impedimento para estar en forma y divina a cualquier edad. ¿Un claro ejemplo? Mar Flores.

La modelo y actriz demuestra a sus 56 años que mantenerse joven y apostar por un físico tonificado, es posible. Y es que, la modelo y actriz, madre de cinco hijos, ha convertido el deporte en un pilar fundamental de su vida.

Entrena cinco días a la semana o más, combina fuerza, yoga y resistencia, y no duda en enfrentarse a retos exigentes como el Hyrox, una de las competiciones más duras que ya es tendencia entre las celebrities.

El resultado salta a la vista: un cuerpo atlético, energía renovada y una actitud positiva que se refleja en cada una de sus apariciones públicas.

Pero más allá del físico, su rutina diaria es también un ejemplo de constancia, autocuidado y equilibrio. Como ella misma confesaba a Women's Health: "Mi deporte es siempre lo primero que hago cada día. Así que ni siquiera me da tiempo a pensar si me apetece o no".

El entrenamiento Mar Flores

La modelo ha confesado en varias entrevistas que el deporte es lo primero que hace cada día, incluso antes de cualquier compromiso laboral. Como asegura que "ni se lo piensa", cada mañana, antes de desayunar, comienza con una rutina constante y estructurada.

Su entrenamiento semanal se divide en:

Ejercicios de fuerza, esenciales para mantener la masa muscular y proteger la salud ósea.

Yoga aéreo y yoga en esterilla, que le ayudan a trabajar la flexibilidad y la conexión cuerpo-mente.

Sesiones de cardio y resistencia, fundamentales para preparar su participación en pruebas exigentes como el Hyrox.

Este mix le permite trabajar de forma completa los principales elementos que se requieren conforme para vamos cumpliendo años: fuerza, elasticidad, coordinación y resistencia.

¿Qué es el Hyrox?

Mar Flores no se conforma con rutinas convencionales. Ha dado un paso más allá con el Hyrox, una competición internacional que mezcla carrera y ejercicios de alta intensidad.

Este tipo de entrenamiento tan exigente consiste en correr ocho kilómetros, divididos en intervalos de 1 km. Entre cada kilómetro, un workout diferente: burpees, remo, arrastre de trineo, empuje, lunges con peso... El objetivo es completar el recorrido en el menor tiempo posible, combinando fuerza y resistencia extrema.

La modelo ya ha participado en eventos en Madrid y Barcelona, compartiendo en sus redes sociales la satisfacción de superar un desafío tan exigente.

"Vencedora es como me he sentido después de tantos meses de esfuerzo y entrenamiento, fatiga y cansancio donde no sabía si mi cuerpo iba a responder", relató tras cruzar la meta.

El origen de su disciplina

Aunque hoy Mar Flores es todo un ejemplo de autocuidado, no siempre fue así. Ella misma ha contado que empezó a entrenar de forma seria tras el nacimiento de sus mellizos.

"Mis abdominales desaparecieron durante dos años y empecé a sentir muchos dolores de espalda y molestias en general", confesó.

Fue entonces cuando comprendió que el deporte no solo es cuestión de estética, sino también de salud y calidad de vida. Desde ese momento, lo convirtió en una rutina innegociable.

Su mensaje es claro: la edad no puede ser un freno para entrenar. "No hay edad ni excusas y cuando uno quiere algo, si se esfuerza, lo consigue", aseguró en una entrevista a Women’s Health. Su constancia demuestra que la clave no es entrenar horas interminables, sino hacerlo con regularidad y compromiso.

La dieta de Mar Flores

El deporte va de la mano de una alimentación equilibrada. La modelo es fiel a la dieta mediterránea, con protagonismo de verduras, frutas, pescado, legumbres y aceite de oliva.

Su secreto, asegura, está en la "ley de la compensación": cuando hay excesos, como en Navidad, lo compensa con hábitos más ligeros y saludables los días posteriores.

Además, no es amante del dulce, lo que juega a su favor y, aparte, realiza un detox vegano una vez al año, durante una semana o diez días, para "resetear" el organismo. Cree en la flexibilidad, no se prohíbe alimentos, pero mantiene un balance constante entre deporte y alimentación.