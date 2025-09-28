Javier Mateo, peluquero: "Este es mi corte favorito para afinar las facciones y rejuvenecer cualquier tipo de rostros"

Un simple corte de pelo puede marcar la diferencia entre un look apagado y una imagen fresca, moderna y rejuvenecida.

Así lo asegura el estilista profesional Javier Mateo, cofundador de los salones THE LAB Beauty Studio, quien ha revelado cuál es el corte más favorecedor del momento: el bob con textura o desmechado, también conocido como ripped bob.

Se trata de un estilo que, además de estar en tendencia este otoño, suaviza las facciones, aporta volumen y ayuda a afinar el rostro, convirtiéndose en la elección perfecta para mujeres que buscan un cambio de imagen sin arriesgar demasiado.

Con la llegada del otoño, muchas mujeres buscan renovar su imagen con un corte que aporte frescura y vitalidad.

El bob con textura que recomienda Javier Mateo se perfila como la opción más buscada en salones de belleza, porque combina lo mejor de dos mundos: es favorecedor y, al mismo tiempo, marca tendencia.

El corte que rejuvenece

"El corte bob con textura rejuvenece porque enmarca el rostro, da volumen y se ve moderno", explica Javier Mateo.

Según el experto, es un estilo versátil que favorece tanto a caras redondas como alargadas, ya que puede adaptarse al largo y al tipo de cabello de cada mujer.

A diferencia de un bob clásico y pulido, el desmechado o texturizado aporta movimiento y frescura, logrando un efecto más juvenil.

Además, funciona especialmente bien cuando se peina con ondas suaves o puntas despeinadas, lo que refuerza esa apariencia desenfadada y actual.

¿Qué largo favorece más?

El peluquero recomienda situar el largo a la altura de la mandíbula o hasta la clavícula. De esta forma, se consigue un corte que estiliza el cuello, define las facciones y aporta dinamismo a la melena.

El secreto está en ajustar el corte en función de la forma del rostro:

Caras redondas : el bob a la altura de la clavícula estiliza y alarga la cara.

: el bob a la altura de la clavícula estiliza y alarga la cara. Caras alargadas : mejor a la altura de la mandíbula para aportar volumen lateral.

: mejor a la altura de la mandíbula para aportar volumen lateral. Caras ovaladas: prácticamente cualquier largo de bob funciona, lo que lo convierte en un corte comodín.

Otros cortes rejuvenecedores

Aunque el ripped bob es el gran protagonista de la temporada, el peluquero también señala otros estilos que tienen un efecto lifting inmediato sobre el rostro.

Clavicut con capas suaves . Este corte, que llega hasta la clavícula, aporta volumen y movimiento sin endurecer los rasgos. "Las ondas sueltas le dan un aire relajado y joven", explica Mateo. Es ideal para melenas medias y finas que necesitan un extra de cuerpo.

. Este corte, que llega hasta la clavícula, aporta volumen y movimiento sin endurecer los rasgos. "Las ondas sueltas le dan un aire relajado y joven", explica Mateo. Es ideal para melenas medias y finas que necesitan un extra de cuerpo. Pixie asimétrico . El pixie nunca pasa de moda y es, según el estilista, uno de los cortes más rejuvenecedores que existen. Al despejar el rostro, resalta los pómulos y la mirada. Y si se lleva con textura o un toque asimétrico, aporta modernidad y personalidad. Eso sí, es un corte para mujeres seguras y con actitud.

. El pixie nunca pasa de moda y es, según el estilista, uno de los cortes más rejuvenecedores que existen. Al despejar el rostro, resalta los pómulos y la mirada. Y si se lleva con textura o un toque asimétrico, aporta modernidad y personalidad. Eso sí, es un corte para mujeres seguras y con actitud. Melena larga con flequillo cortina. Para quienes prefieren mantener el largo, la mejor opción es el flequillo tipo cortina. Este estilo suaviza la frente, disimula arrugas y resta años al instante. Además, se adapta fácilmente a diferentes largos de cabello, lo que lo hace versátil y menos arriesgado que un flequillo recto.

Pasarelas y celebrities han consolidado el bob en todas sus versiones como el corte más buscado del año. Modelos como Elsa Hosk y actrices como Cate Blanchett han apostado por él en versiones texturizadas, demostrando que funciona en cualquier edad y tipo de melena.

Según explica Mateo, un buen corte no solo rejuvenece, también puede afinar el rostro de manera visual. Al jugar con los volúmenes y los largos, se logra que las líneas de la cara se vean más equilibradas y armoniosas.